Comment des lobbies font pression pour assouplir la stratégie nationale pour l’alimentation 

En tenant compte du changement climatique, le contenu de nos assiettes va progressivement évoluer. En France, le gouvernement travaille en ce moment sur une "stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat" (SNANC). Elle devrait être connue avant l'été. Des dizaines d'acteurs sont consultés, consommateurs, ONG et professionnels du secteur.

Pour définir le contenu de nos futures assiettes, le Conseil national de l'alimentation, instance consultative, vient de rendre un premier avis au gouvernement. Et certains dénoncent déjà le poids des lobbies pour éviter des mesures trop restrictives.

Des industriels opposés à certaines recommandations

Aux yeux de certaines ONG, il manque quelques points très importants dans ce premier rapport. La FNSEA ou les industriels de l'agroalimentaire se sont en effet opposés à plusieurs recommandations : la règlementation de la publicité, les menus végétariens, des campagnes de sensibilisation pour une alimentation saine et durable. Selon franceinfo , 19 des 39 recommandations prioritaires formulées par le CNA sont décriées par les lobbies agricoles et agroalimentaires.

Certains termes évités

Parmi les demandes de la société civile et des 39 associations qui exposent leur stratégie sur l'alimentation, "on parle notamment de transition des élevages intensifs vers des élevages durables, on parle aussi de la réduction de la consommation de viande", note Benoît Granier, responsable alimentation au sein de l’association Réseau action climat (RAC).

Or, même s'il reconnaît que "beaucoup de recommandations vont dans le bon sens", il s’est rendu compte de l’absence de certains termes, "comme la réduction de la consommation de viande. À la place, on va parler de modération de cette consommation." "De même, le terme d’élevage intensif ou d’élevage industriel, qui est pourtant une réalité pour beaucoup d’élevage en France, est aussi absent de cet avis", poursuit le responsable alimentation au RAC.

Débats autour des produits phytosanitaires

Autre point de tension : les produits phytosanitaires. La politique européenne prévoit une réduction de 50% des pesticides et herbicides d'ici 2030. Mais la FNSEA n'est pas favorable à un alignement français. Le gouvernement devra désormais arbitrer entre les demandes de la société civile pour une alimentation avec moins de viande, moins de pesticides et les craintes de certains lobbies.

L'alimentation représente 25% des émissions de CO2 en France. Cette stratégie nationale pour l'alimentation et la nutrition doit être présentée en principe avant le 1er juillet.