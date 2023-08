Comment des start-ups essayent de réinventer le modèle économique des fermes urbaines

Des cultures agricoles sur les toits des immeubles, en plein cœur de ville, c'est le concept des fermes urbaines. Ces projets ont le vent en poupe depuis 2020 et près de 400 fermes urbaines existent aujourd'hui en France. Ces sociétés visent à reconnecter les citadins avec le milieu de l'agriculture, tout en produisant moins loin des consommateurs. Si le projet semble prometteur, il n'est cependant pas toujours rentable. En cause : un modèle économique qui se cherche encore.

Depuis un an, les procédures s'accumulent dans le milieu des fermes-urbaines. Fin juin 2022, la start-up Agripolis a été placée en liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité. Quelques mois plutôt, au début de l'année 2022, Agricool et Sous les Fraises se sont également trouvées en difficulté.

Toutefois, certaines start-ups parviennent à tirer leur épingle du jeu en explorant des voies différentes et plus pérennes. C'est notamment le cas de Nutreets. Après sept années d'existence, cette start-up est en pleine phase d'accélération. Elle a déjà commercialisé cinq fermes dans l'Hexagone. Plusieurs travaux sont en cours avec la livraison de nouvelles fermes-urbaines, et l'entreprise table sur un chiffre d'affaires d'au moins 1 million d'euros pour l'année 2023.

S'associer à de grandes entreprises

La société fournit des fermes urbaines à des acteurs de l'agriculture, mais aussi à des groupes qui souhaitent diversifier leurs activités. Pour parvenir à une rentabilité, la start-up mise en particulier sur des entreprises ou des foncières qui cherchent à végétaliser leurs espaces non exploités. Nutreets n'est pas seul sur ce créneau, son concurrent, Peas&Love, table également sur un fonctionnement avec de grandes entreprises. L'un des principaux défis des fermes urbaines, réside dans le coût élevé des terrains : travailler avec des entreprises, permet ainsi d'éviter les investissements fonciers.

Le modèle économique de cette start-up consiste à travailler avec des clients qui ont une surface foncière à occuper © Radio France - Alia Doukali

"On a une ouverture d'esprit assez importante concernant nos collaborateurs", précise le co-fondateur de Nutreets, Guillaume Pelet. "On a aucune barrière à travailler avec la grande distribution, le monde de l'hôtellerie-restauration ou le monde de l'immobilier. Au contraire, si on prend le cas de la grande distribution, ce sont eux qui tiennent le marché, car ils ont les volumes nécessaires, alors si on veut amorcer la transition écologique des facteurs de production, il faut travailler avec eux", raconte-t-il.

"Grâce à des choix stratégiques, aujourd'hui ça nous permet de dégager du revenu"

Une fois que la production est lancée, il faut pouvoir vendre sa marchandise. Alors l'autre pré-requis pour cette start-up qui fonctionne, c'est de disposer d'un marché de consommation à proximité du lieu de production. Objectif : effectuer une vente directe. "On ne développe pas de projets sans reposer sur la vente directe. Ça nous a poussées à refuser certains projets, car il n'y avait pas de marché à proximité. Produire, c'est bien, mais le mieux c'est de vendre", affirme Guillaume Pelet.

Par exemple, la start-up a vendu sa première ferme au géant hôtelier Accor, à Paray-Vieille-Poste, dans l'Essonne. À deux pas de l'aéroport d'Orly et tout près des bretelles d'autoroute, Nutreets a installé 2000 mètres carrés de cultures sur le toit d'un de leur hôtels-restaurants. "Le groupe Accor avait besoin d'améliorer ses prestations de restauration et aussi de végétaliser ses espaces non exploités, donc on leur a proposé d'installer une ferme", raconte Guillaume Pelet.

À gauche, Guillaume Pelet, co-fondateur et président de Nutreets, et à droite, Olivier, le maraicher qui s’occupe des cultures sur cette ferme. © Radio France - Alia Doukali

La société conçoit, installe et gère la fermes pour le compte de l'hôtel-restaurant. "Ils sont propriétaires de la ferme, mais on la gère pour eux et on leur commercialise la production à un tarif déterminé à l'avance", explique l'entrepreneur.

Produire et vendre à proximité

"C'est assez efficace pour eux et pour nous", précise le start-uper. "Cela leur permet d'avoir une visibilité en termes de prix, de disponibilité et de production. Et pour nous, c'est assez simple : on produit, on récolte et c'est terminé."

Un modèle gagnant-gagnant et rentable pour la société puisque cela élude toutes les charges liées à la vente de leur marchandise. "On n'a pas de coût de logistique, pas de coût de stokage, pas de coût de marketing. On n'a pas besoin de s'enquiquiner à vendre, on produit et c'est déjà vendu", se félicite Guillaume Pelet.

Pour ce qui est de trouver des entreprises partenaires, les arguments de Nutreets sont solides, selon l'auto-entrepreneur : "On propose des produits de qualité. Quand vous allez manger au restaurant de l'hôtel, vous allez pouvoir déguster des tomates qui ont poussé à moins de trente mètres, qui n'ont pas subi trois jours de conservation dans un camion frigorifique, et qui n'ont pas été sélectionnées pour leur peau épaisse et leur capacité à durer dans le temps. Et ça fait toute la différence", considère Guillaume Pelet. "Les retours sont déjà très positifs de la part des clients de l'hôtel-restaurant, alors on imagine que le groupe Accor souhaitera développer de nouvelles opérations", poursuit-il.

Produire plus, avec moins de moyens

Pour parvenir à la rentabilité, l'enjeu réside aussi dans la méthode de production. Les coûts élevés d'approvisionnement en eau, en énergie et de gestion des déchets peuvent impacter la rentabilité. "Nous voulons produire plus avec moins", explique Guillaume Pelet.

Sur la ferme urbaine de Paray-Vieille-Poste, par exemple, pas de LED, ni de serre, tout fonctionne naturellement et donc à moindre coût. La société mise sur une approche de production naturelle, raconte son co-fondateur : "On n'utilise pas de LED envoyées à nos végétaux pour qu'ils fassent de la photosynthèse, donc on a besoin de soleil."

La production est faite sans serre ni LED © Radio France - Alia Doukali

"Avec nos méthodes de production, on arrive à économiser les ressources de manière significative"

Alors que d'autres sociétés, aujourd'hui en difficulté, ont misé sur des modèles de productions plus énergivores. "Il y a parfois sur des modes de productions trop technologiques. Si les techniques de production ont trop capitalistiques, vous ne pourrez pas être rentable", estime Guillaume Pelet.

Rapprocher les sites de production des sites de consommation, tout en produisant à moindre coût, permet à la start-up de produire des bénéfices. "C'est nécessaire aujourd'hui de retrouver des modèles de production de taille moins significative, avec moins d'intermédiaires, pour permettre aux acteurs de l'agriculture de gagner leur vie", estime le startuper.

Un modèle économique qui permet à la start-up de s'étendre. L'entreprise doit livrer une autre ferme à Nexity, le géant de la promotion immobilière, à Colombes, dans les Haut-de-Seine. Le projet doit voir le jour en septembre 2023.