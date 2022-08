Comment est accueilli "Hold Me Closer" le morceau évènement d'Elton John et Britney Spears ?

De la dance filtrée vitaminée rythmée par un beat house un poil gras et des voix autotunées bien sucrées, le tout saupoudrée de quelques "baby" scandées ci et là par Britney. Bienvenue dans "Hold Me Closer", le hit estival ultra-efficace concocté pour la fin de l'été par Britney et Elton John. Il va faire beau en septembre.

“Hold me closer, tiny dancer/Count the headlights on the highway,” voilà donc les premières paroles très attendues de Britney Spears, les premières depuis des années. La comète "Hold Me Closer" dont le lancement a été rendu officiel il y a quelques semaines a percuté la planète terre vendredi. Et s'est glissé en quelques heures à la tête des charts dans une trentaine de pays. Petit tour du monde de l'accueil réservé au morceau le plus attendu de l'été.

En tête des charts au Royaume-Uni et aux Etats-Unis

Le morceau squatte la première place des charts sur la plateforme Itunes au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Premier aussi en Australie, au Brésil, en Irlande, au Mexique et dans une dizaine de pays. Il est deuxième en France, en Italie, au Canada...

En sept heures, le morceau a été streamé un million de fois sur Spotify, à comparer aux onze millions de streams gratté par Easy on Me d'Adele en 24 heures il y a un an.

"L'un des comebacks les plus incroyables de la musique"

"Britney Spears vient de réussir l'un des combacks les plus incroyables de l'histoire de la musique, presque un an après l'épilogue de sa controversée tutelle ", s'emballe le média américain spécialisé dans les célébrités TMZ. "Un an après elle squatte le top des classements et de la façon la plus spectaculaire qui soit", écrit TMZ.

"It's Britney bitch !", s'enthousiasme Rolling Stone qui n'en pouvait plus d'attendre : "She did it again". Le magazine américain aime les fameux "baby" que Britney distille dans le morceau.

"Il est enfin là"

De ce coté de l'Atlantique, l'emballement est le même chez Têtu: "Il est enfin là", "il était temps" ! "Leurs voix se mêlent avec justesse au gré d'un tempo dansant, très pop et dans la lignée des récentes collaborations de l'artiste britannique, notamment celle avec Dua Lipa ", écrit le magazine gay, très fan.

Le Figaro est beaucoup moins emballé : "Hachée en un format radio, arrosée d'un beat fleurant la première saison de Loft Story et d'une réverbération grasse, la chanson paraît pasticher un faisceau de vains tubes d'été des années 2000. La sulfureuse interprète de Toxic et Womanizer , aujourd'hui âgée de 40 ans, glisse sa voix trafiquée au plus près de celle d'Elton John, sans se risquer à tirer la couverture à soi, en dehors de timides interjections".

Bref, si on devait résumer, on reprendrait le commentaire de la journaliste Constance Vilanova: "Dieu que c'est mauvais. Dieu que je vais l'écouter en boucle."