Comment est née l'amitié improbable entre Philippe Djian, Stephan Eicher et Antoine de Caunes ?

Les trois compères se sont rencontrés il y a plus de trente ans. Il ont depuis noué des liens professionnels mais aussi amicaux forts. Dans "Le grand atelier", Antoine de Caunes et Stephan Eicher se sont confié sur leur relation mais n'ont pas oublié de parler du troisième larron du trio, l'écrivain Philippe Djian, dont les créations ont émaillé le parcours musical de l'artiste suisse.

Stephan Eicher et Antoine de Caunes : une amitié de longue date

Stephan Eicher raconte sa première rencontre avec Antoine de Caunes : "On était avec Gilles Verlant [journaliste et animateur radio], et vous m'avez invité pour Les enfants du rock, je crois. Je chantais 'Chanson Bleue' et je n'osais pas regarder les gens dans les yeux. Ma maison de disques ma dit que ça n'allait jamais marcher. Tu es venu avec Gilles et tu as dit que tu aimais beaucoup. Et ça a fait changer d'avis la maison de disques."

C'était le début d'une belle et longue amitié. Antoine de Caunes se confie sur ce qui l'a séduit tout de suite chez le musicien : "Plein de choses m'ont plu. J'ai appris à découvrir Stéphan en le connaissant et surtout ce que j'aimais, c'était l'impression de croiser la route d'un aventurier, de quelqu'un qui d'abord s'était essayé à la musique électronique un peu bruitiste, avec des boucles, qui a travaillé avec des machines. Ensuite, il composé des mélodies très douces, très simples, acoustiques, et s'est ensuite mis à l'électrique. Il aime changer de cap comme ça, à volonté, en cherchant, c'est un véritable explorateur. Et puis on tombe sous le charme d'un homme comme Stéphan. Un homme qui est très joyeux, qui est drôle et profondément surprenant, toujours. Je n'ai pas vu deux concerts qui se ressemblaient."

Leur amitié a ensuite été affichée à l'écran. Alors qu'Antoine de Caunes était chroniqueur pour l'émission "Nulle part ailleurs", et que Stephan Eicher était invité, il avait fait une parodie d'anthologie de son ami, avec perruque et accent prononcé. Dans "Le grand atelier", il revient sur ce moment : "Il a de l'autodérision Stephan, et moi aussi."

Stephan Eicher parle d'Antoine de Caunes avec beaucoup d'amitié et vante ses qualités : "quand Antoine adore quelque chose, que ce soit un livre, un disque, ou un film - de la nourriture même -, il vous l'envoie. C'est vraiment quelqu'un de généreux."

Lors du "Grand atelier" est évoquée la célèbre chanson "Pas d'ami comme toi", et celle-ci prend alors tout son sens, alors que ces deux amis sont réunis. Mais cela permet également d'évoquer Philippe Djian, parolier de cette chanson. C'est Antoine de Caunes qui a présenté Philippe Djian à Stephan Eicher.

Avec Philippe Djian, un beau trio amical (et musical)

C'est en premier lieu Antoine de Caunes qui a rencontré Philippe Djian, lors d'une émission. L'animateur de "Popopop" raconte : "J'avais fait un sujet sur lui pour l'émission 'Rapido'. J'étais allé le retrouver chez lui à l'époque, quand il vivait à Fitou. Il avait construit sa maison à mains nues et avait un petit mulet, je m'en souviens. Il avait écrit 37 °2 le matin et portait du cuir."

La rencontre entre l'écrivain et Stephan Eicher est ensuite due à Leonard Cohen, en un sens. Antoine de Caunes raconte comment il les a mis en contact, sans intention préalable : "j'ai voulu faire une autre émission avec Philippe Djian et je lui ai proposé d'inviter un musicien, d'organiser une rencontre. D'abord, il m'a dit qu'il voulait rencontrer Leonard Cohen, mais il n'était pas disponible, il était dans son Canada lointain. En deuxième option, il m'a parlé de Stephan, dont j'adorais déjà la musique."

Les affinités n'étaient pas prédictibles tant les deux hommes sont timides et réservés, comme nous le dit Antoine de Caunes : "Je ne savais absolument pas comment ça allait se passer entre les deux, sachant que Stephan était effectivement quelqu'un de très timide et que Philippe est au-delà du réservé. Il a ouvert ses chakras depuis. Mais à l'époque, cette rencontre entre les deux hommes était assez improbable."

Le lien amical s'est tout de même installé, grâce à nouveau à un coup du destin, comme l'explique Antoine de Caunes : "On a organisé un tournage à Biarritz, là où vivait à l'époque Philippe Djian. Et puis le tournage s'est bien passé. Sauf que, en rentrant à Paris, on s'est rendu compte qu'il fallait tout refaire parce qu'il y avait eu un problème avec la caméra. Donc on a tout refait une semaine après. C'est peu dire que la glace était rompue."

Pour Stephan Eicher, il n'en serait pas arrivé là sans ses deux acolytes. Il le dit avec beaucoup d'humilité : "En me rendant compte de tous ces hasards qui nous ont fait nous rencontrer, je me dis que je ne serais pas là sans eux. Je ne serais vraiment pas assis ici, dans cette sublime émission, dans cette excellente radio."