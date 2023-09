Comment expliquer l'inceste aux enfants avec des mots simples ?

Aujourd'hui, en France, 1 Français sur 10 a été victime d'inceste, 1 petite fille sur 5 et 1 petit garçon sur 12. Cela équivaut à 2 voire 3 enfants par classe. Nous en avons donc tous et toutes côtoyés. Comment parler aux enfants de ce sujet, qui les touche peut-être de près ou de loin.

Maïa Mazaurette est ainsi intervenue dans l'émission "Jusqu'ici tout va bien", pour expliquer aux jeunes auditeurs et auditrices ce qu'est l'inceste, et ce qu'il faut faire si l'on est concerné : en parler.

Qu'est-ce que l'inceste ?

"L'inceste, c'est quand quelqu'un de votre famille fait des trucs à votre corps et à vos parties intimes alors que vous n'êtes pas d'accord. Ça peut être des caresses, ça peut être venir dans votre lit quand vous essayez de dormir. Ça peut être des gestes qui font mal. Tout ça, c'est interdit, c'est votre corps, on n'y touche pas.

Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les auteurs d'inceste, ce ne sont pas toujours des hommes, ni des parents, ni même des gens qui ont, avec nous, des liens du sang. L'auteur d'un inceste, ça peut être un frère ou une sœur, un grand-parent, un oncle, une tante, mais aussi tous les amoureux et amoureuses de toutes ces personnes, comme les beaux-pères ou les belles-sœurs.

Dans le cas de notre invitée, Norma, c'est par exemple le père de son beau-père qui est l'auteur et généralement cette personne vous dit ensuite de garder le secret et de vraiment le dire à personne. Et ça, ce n'est pas vrai. Il faut en parler à un adulte en qui vous avez confiance. Et s'il n'y a personne, vous pouvez tout simplement appeler un numéro de téléphone gratuit avec des gens qui sont là pour vous aider. Le numéro, c'est le 119."