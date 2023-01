Dans l'émission dominicale consacrée aux interrogations des enfants, Elisa demande : comment faire pour profiter du moment présent ?

Pour lui répondre, Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, professeure au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la chaire « Humanités et santé », et professeure associée à l’École des Mines (PSL/Mines-Paristech).

Avoir fait ce qu'on avait à faire

Très souvent, on profite du moment présent quand on a le sentiment d'avoir fait ce qu'on devait faire. Ça veut dire qu'on ne ressent pas de culpabilité. La culpabilité, c'est "Je me sens coupable de ne pas avoir fait ce que je devais faire." Dans ce cas, quand le moment présent arrive, je pense non pas au moment présent, mais je pense à ce que je n'ai pas fait.

Par exemple : "Je n'ai fait mes devoirs ou mon travail pour demain, je ne profite pas de ma soirée". Je ne peux pas profiter du temps présent puisque je sais très bien que je n'ai pas fait, à un autre temps, ce que le présent de ce temps-là, à ce moment-là, me demandait de faire.

Être apaisé, en sécurité

On n'arrive pas non plus à profiter du moment présent quand on a des émotions négatives ou tristes, ou encore si on a peur.

Si j'ai peur, je ne peux pas profiter du moment présent, parce que si j'ai peur, je suis dans une situation où je me sens menacée, en danger, en survie, en vigie. Et donc on voit très bien qu'on profite du moment présent quand on est apaisé. Donc ça veut dire que rien autour de soi ne nous met en danger.

Partager le moment présent

On profite souvent plus du moment présent parce qu'on va le partager. La question du partage du moment présent est aussi très importante. Par exemple, quand je suis en train de regarder quelque chose, c'est vraiment génial, mais ça serait encore mieux s'il y avait mon ami ou s'il y avait mes parents, ma famille et si tous ensemble on pouvait partager ce moment présent. La présence des êtres aimés permet de donner au moment présent toute sa résonance.

Ne pas s'obliger, se forcer

Se forcer à profiter du moment présent, ça fait partie de ce qu'on appelle les injonctions au bonheur. Les injonctions, ça veut dire que je te dis ce que tu dois faire. Et en philosophie ou en psychanalyse, on appelle ça un "Double Bind", une double contrainte.

C'est comme quand on dit à quelqu'un "sois naturel", ou "je t'ordonne de me désobéir". Ce n'est pas possible, parce que si je te désobéis, je ne peux pas suivre ton ordre. Donc c'est ce qui s'appelle une injonction contradictoire et de fait "Sois heureux" ou "Profite du moment présent", non, ce n'est pas possible puisque précisément pour profiter du moment présent, il ne faut pas que je m'oblige à profiter du moment présent.

