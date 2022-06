Comment fonctionne FR-Alert, le nouveau dispositif d'information d'urgence français ?

C'est un outil indispensable pour prévenir les risques majeurs. A compter de mardi, le nouveau système d'alerte aux population "FR-Alert" est opérationnel en France et doit permettre de prévenir les habitants d'un secteur, d'un département, d'un région d'une situation critique (catastrophe naturelle, incendie important, accident chimique ou industriel, attentat). Il vient remplacer le Système d'alerte et d'information des populations, une application gouvernementale utilisée jusqu'en 2018, souvent jugée inefficace.

Pourquoi un système d'alerte ?

FR-Alert vient notamment appuyer l'ex-Réseau national d'alerte (RNA) qui permet d'alerter en cas d'accident majeur ou de grande catastrophe. Il est composé de plusieurs centaines de sirènes à travers le pays qui ont pour but d'alerter la population en cas de danger immédiat. On connait toutes et tous le bruit de ces sirènes, car un signal d'essai est diffusée à midi le premier mercredi de chaque mois dans la plupart des grandes villes.

A partir de 2012, le ministère de l'Intérieur a mis en place le SAIP, pour Système d'alerte et d'information des populations pour remplacer le RNA. Il regroupe, en plus d'une amélioration du réseau des sirènes, messages télé et radio, plusieurs dispositifs dont une application mobile permettant de déclencher l'alerte selon la localisation. Cette dernière a été débranchée en 2018, car elle s'est avérée peu fonctionnelle, donnant l'alerte de l'attentat de la promenade des Anglais à Nice plus de 2h après les faits, ne délivrant aucune alerte pour l'attentat des Champs-Elysées en 2017, ni pour les attaques de Carcassonne et Trèbes, en 2018.

Les réseaux sociaux de Google, Facebook et Twitter s'étaient alors montrés bien plus efficaces, raison pour laquelle les pouvoirs publics se sont appuyés sur eux pour diffuser des alertes. L'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime en octobre 2019, a aussi poussé à la mise en place d'un système plus performant.

Comment ça marche ?

Le système fonctionne avec le réseau téléphonique mobile et utilise la "diffusion cellulaire", qui permet de transmettre à l'ensemble des téléphones d'un territoire donné, en quelques secondes, un message "prioritaire" d'alerte sur un canal dédié. Elle peut être accompagné d'un son intrusif. Cela prend la forme d'une notification diffusée via les ondes radio qui évite la saturation des réseaux.

Il s'agit "d'une avancée technologique essentielle par rapport à la sirène, aussi importante que quand on est passé du tocsin à la sirène" , avait indiqué mi-mai le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises Alain Thirion. Avantage de cette technologie, elle touche tous les portables, y compris ceux de touristes étrangers par exemple. Il est prévu que les notifications soient envoyées dans différentes langues, lorsqu'il s'agit de zones touristiques.

Le fonctionnement de FR-Alert, décrit dans ce visuel gouvernemental. - Sécurité civile

Cela marche avec tous les téléphones ?

Oui, la diffusion cellulaire fonctionne sur la 4G et la 5G. Les détenteurs d'un iPhone doivent simplement faire une mise à jour des "paramètres opérateurs" (elle se propose normalement automatiquement à l'utilisateur). Les propriétaires d'un smartphone Android n'ont rien à faire.

Les SMS géolocalisés viennent aussi compléter cette première technologie, pour assurer une meilleure diffusion de l'alerte. Mais les messages texte fonctionnent classiquement sur de la 2G, 3G, 4G et la diffusion massive de SMS peut prendre plus de temps.

Pour quelles situations ?

Événements naturels : inondation, tempête et cyclone, incendie, tsunami, éruption volcanique ;

Événements biologiques et chimiques : pollution, fuite de gaz, incident nucléaire ;

Événements sanitaires : épidémie, pandémie, incident agro-alimentaire ;

Événements technologiques et industriels : panne des moyens de télécommunication, accidents graves sur les réseaux routiers, ferroviaires ou aériens, incident industriel ;

Évènement grave de sécurité publique, acte à caractère terroriste.

Quelles informations contiennent les notifications ?

Le ministère de l'Intérieur précise que ces notifications pourront transmettre des informations sur la nature du risque (un feu, une inondation, un accident industriel…) ; l’autorité qui diffuse l’alerte ; la localisation du danger (établissement, quartier, commune, agglomération, département...) ; l’attitude à adopter (rester chez soi, évacuer la zone…) et, le cas échéant, un lien pour obtenir des informations supplémentaires sur un site internet officiel. La fin de l’alerte fait également l’objet de l’envoi d’une notification.

Et si mon téléphone est verrouillé, en silencieux, en avion ?

C'est tout le principe de la diffusions cellulaire : les alertes s'affichent comme des notifications prioritaires sur les écrans des téléphones, même si ceux-ci sont verrouillés. Le message peut être accompagné d’une alerte sonore ainsi qu’une vibration pour affirmer son caractère critique. En revanche, la notification d’alerte n’apparaîtra pas sur les téléphones éteints ou en mode "avion" .

Faut-il s'inscrire ?

Non, le système FR-Alerte est conçu pour alerter toute personne présente dans la zone d’alerte, via les réseaux de télécommunications. Pas besoin de s’inscrire, ni de télécharger une application mobile. Ce système n'utilise pas non plus les données de géolocalisation, puisqu'elle est basée sur les antennes relais.

Quand ce dispositif entre-t-il en vigueur ?

Ce système est opérationnel depuis mardi, en France hexagonale et dans les territoires d'outre-mer. Si vous recevez une notification d'ici fin juin, il peut s'agir d'un exercice car des tests sont potentiellement encore en cours . Dans ce cas, cette information est mentionnée dans la notification.

Que font nos voisins européens ?

La plupart des États membres de l’Union Européenne ont choisi l’une des deux solutions technologiques de diffusion de l’alerte par la téléphonie mobile mentionnées ci-dessus (diffusion cellulaire et SMS géolocalisés). À ce stade, la majorité des États membres a choisi la diffusion cellulaire (Espagne, Italie, Danemark, Grèce…) ou les SMS géolocalisés (Irlande, Pologne, Suède…), ou encore des applications mobiles (Allemagne, Finlande..).