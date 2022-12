Comment "Freed From Desire" est devenu l’hymne des Bleus pendant la Coupe du monde

Après "I Will Survive" et "Ramener la coupe à la maison", voici "Freed from desire". Tube planétaire de la fin des années 1990, la chanson de l’Italienne Gala est le nouvel hymne de l’équipe de France de football, depuis quelques semaines et le début de l’ascension des Bleus en Coupe du monde. Selon les informations de France Inter, la chanteuse italienne est même arrivée avec ses musiciens au Qatar dans la nuit de mercredi à jeudi, trois jours avant la finale de la compétition.

"Un morceau qui parle d’énergie et de résilience"

Mercredi soir, la chanson a ainsi été diffusée dans le stade qatarien Al-Bayt d’Al-Khor, comme régulièrement depuis le début du Mondial de foot. Plutôt ironique, quand on sait que la chanson (dont le titre peut être traduit par "libéré(e) du désir") aussi devenue, au fil des années, un hymne féministe et queer, adopté par la communauté LGBTQ+ pour son texte qui appelle à la libération - à l’instar de "I Will Survive" il y a vingt ans.

"Ce qui est sûr, c’est que ma chanson rassemble les gens et ça délivre un beau message. Quand je vois ces hommes arabes qui dansent si gracieusement et de manière si féminine sur ma chanson…", explique l’artiste dans une interview à RMC Sport.

Gala, qui porte elle-même des valeurs féministes (elle a créé en 2004 aux États-Unis un label musical dédié exclusivement aux femmes), raconte que la chanson n'est pas féministe dans sa conception ("Tout le monde dit ça, mais au départ, ce n'est pas le cas") : elle a été inspirée par sa propre vie. À l’âge de 13 ans, un problème de dos la prive de son rêve d’enfant, devenir danseuse. Des années plus tard, un autre médecin lui dit que rien ne pourra l’empêcher de danser. "Freed from desire, c’est un morceau qui parle d’énergie et de résilience, je comprends qu’on l’associe à la volonté de marquer un but", reconnaît la chanteuse.

Un hymne sportif souvent repris

Avant de l’entendre au Qatar, les amateurs de sport ont entendu "Freed from desire" de nombreuses fois depuis sa sortie en 1996. Pas plus tard qu’en début d’année, le XV de France de rugby a célébré son Grand Chelem en tournoi des Six Nations avec cette chanson. En football, à l’Euro 2016, la chanson avait déjà résonné dans les stades, les supporters de l’équipe d’Irlande du Nord célébrant leur joueur Will Grigg en reprenant "Will Grigg’s on fire" sur l’air du célèbre tube.

Là encore, il y a un parallèle avec le rugby : avant que "I Will Survive" soit repris par les Bleus en 1998, la version du Hermes House Band avait été utilisée par le Stade Français de rugby en 1997 comme hymne - l’histoire raconte que c’était Vincent Candela qui avait commencé à le chanter dans les vestiaires. L’histoire se répète, et ce sont les vidéos des Bleus dans les vestiaires chantant le titre de Gala qui ont couronné la chanson comme hymne de l’équipe.

Un hymne qui sera repris par tout un pays dimanche en cas de victoire de la France – et donc peut-être par Gala elle-même sur place : il y a quelques jours, la chanteuse avait répondu dans une interview avoir "très envie" de chanter avec les joueurs de l’équipe de France : "La France a toujours été un pays merveilleux avec moi. Je pense que les Français sont très sensibles. Cette sensibilité va bien avec moi. Les Français sont très engagés et c’est un bon public."