"Comment j’ai découvert Tolkien" : cinq fans racontent leur passion pour l’écrivain du "Seigneur des anneaux"

Quand le sujet est lancé, ils sont loquaces, à tel point qu’ils pourraient ne jamais s’arrêter. Discuter de J.R.R Tolkien avec ses lecteurs les plus fidèles, c’est remonter dans le temps, celui de leur enfance. La découverte du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit, avec les livres, puis les films, parfois l’inverse, ou via un jeu vidéo, reste marqué dans leur mémoire.

Parmi les témoignages que nous avons recueillis, on est frappé de voir comment l’univers inventé par l’écrivain a influencé leur vie. Reconstitution, collection, rencontre dans des conventions, vie quotidienne… À l’occasion de la sortie sur Amazon Prime de la série "Les Anneaux de Pouvoir" , cinq mordus du "Seigneur des anneaux" se souviennent de leur première rencontre avec J.R.R Tolkien.

"J’ai attrapé le virus Tolkien, je suis tombé accro"

Nicolas, 35 ans, est en reconversion professionnelle pour devenir développeur web. Il vit à Plestin-les-Grèves, dans les Côte d’Armor et participe à l’organisation de la convention "Sur les Terres de l'Unique", à Plouha, qui existe depuis cinq ans.

"J’avais 14 ans et je suis allé voir le premier film du Seigneur des Anneaux avec un ami quand j’ai rencontré Tolkien. On est resté totalement scotché. On a acheté des livres tous les deux et j’ai attrapé le virus. Je suis tombé accro. Je collectionne tout ce qui touche à l’univers. J’ai une salle dédiée pour ça : les livres, les figurines, je joue à plusieurs jeux, je peins des figurines du Seigneur des Anneaux. C’est une grosse addiction. J’ai pas de clivage entre les films et les livres.

La collection de croquis et de figurines de Nicolas. - *

Je crois que l’objet fétiche que j’aurais du mal à revendre c’est une édition du Hobbit qui a été illustré par Jemima Catlin , en version originale, que j’adore. La couverture est tissée, il y a des dorures, des dessins dessus. Il est dans une vitrine. Je perçois les ouvrages de Tolkien comme un monde parallèle. C’est un univers tellement détaillé qu'il est crédible, on pourrait croire que c’est un monde dans le monde. On est catapultés ailleurs, comme si nous étions passés par une porte magique.

Je m’évade quand je lis Tolkien. En ce moment, je relie "Le Silmarillion". Les films, je les ai tous vus une bonne vingtaine de fois. J’ai lu "La Communauté de l’anneau" après avoir vu le film, je me suis accroché à tout ce qu’il n’y a pas dans les longs métrages. Il y a par exemple le passage dans la vieille forêt avec Tom Bombadil. On voit plein de trucs nouveaux quand on lit les livres après, comme si on avait rajouté des épisodes dans une série. Dans le Retour du Roi, il y a des morceaux de l’armée du Gondor qui ont été occultés dans le film. C’est un passage que j’adore."

La prochaine édition de la convention "Sur les Terres de l’Unique" aura lieu les 24 et 25 septembre. Elle réunit les fans de Tolkien, avec des conférences, des auteurs, des comédiens. Plus de 6.000 visiteurs sont venus lors d’un week-end l’an passé.

Des participants à la convention La Terre de l'Unique en Bretagne. - *

"La lecture du Seigneur des anneaux a été un grand moment dans ma vie, et cela ne s’est jamais arrêté"

Laetitia, 45 ans, vit dans le Finistère. Elle participe également à l’organisation de la convention. Cette mère de famille s'occupe de l’atelier couture du festival.

"Ça ne date pas d’hier ma rencontre avec Tolkien, cela remonte à mes 18 ans. Ma meilleure amie de l’époque m’avait offert pour mon anniversaire les trois tomes du "Seigneur des anneaux", pour que je découvre. À lire, c’est wahoo !! Une grosse claque. Je ne connaissais pas. Alors, quand je suis allé voir le premier au cinéma… Il y a des passages où ce que je voyais à l’écran, c’est ce que j’avais imaginé dans les bouquins. La trilogie a été un grand moment dans ma vie, et cela ne s’est jamais arrêté. Mon fils a grandi avec les films de Peter Jackson. Le premier film, je suis allé le voir trois fois au cinéma. Cela fait partie de mon univers personnel. On peut relire les livres de Tolkien comme "Le Silmarillion" ad vitam, on découvrira toujours de nouveaux détails.

Tolkien a renforcé mon imaginaire. Quand j’étais toute petite, il y avait très peu de films fantastiques qui passaient à la télé. Il y avait "Conan le Barbare" et "Willow". Mais l’univers me plaisait. Quand on lit les livres et regarde les films, d’un seul coup, on se rend compte que l’on n'est pas seul dans sa bulle et je peux imaginer cette vie-là. On aimerait vivre dans cet univers-là. Tolkien était proche de la nature, pas forcément pour le progrès. Moi, j’habite en pleine campagne, j’ai des animaux, je fais beaucoup de couture, et je ne suis pas dans cette course à la technologie.

Mon fils a lu un paquet de livres de Tolkien. Les films l’ont beaucoup influencé. À un moment donné, il avait commencé à écrire un petit bouquin, il voulait inventer un langage, des personnages, des peuples, il a rempli des cahiers entiers avec des cartes. L’an passé, à la convention, j’avais un costume d’Elfe inspiré de la maison de Fondcombe, dirigé par Elronde. Cette année, c'est une surprise !"

"Je ne parle pas elfique, mais je peux réciter certaines phrases"

Audrey à 40 ans, et vit près de Lille. Elle est ingénieur informaticienne et membre de Tolkiendil, un site qui existe depuis 96, concernant le légendaire de Tolkien. Cette encyclopédie comporte 1500 articles sur la Terre du Milieu, les lieux, les personnages, les langues etc.

"J’ai rencontré Tolkien par le jeu vidéo, avec un serveur de jeu de rôle en ligne. J’ai voulu en savoir plus, je me suis plongée dans les livres, j’ai consulté le site Tolkiendil. J’ai lu le Hobbit, puis "Le Seigneur des anneaux" le jour de mes 18 ans. J’ai mis deux ans à le lire car je ne suis pas une bonne lectrice ! La fois suivante j’ai mis deux semaines. Ce qui m’a passionnée c’est "Le Silmarillion", qui raconte la genèse de l’univers. C’est là où j’ai eu le plus d’émerveillement.

Audrey Morelle, trésorière de l'Association Tolkiendil. - Victorien Poncelet

Ce qui alimente la machine, c’est à la fois le plaisir de chercher les détails et de faire les activités autour de l’univers qui permet de rencontrer pas mal de gens. J’ai appris à faire de la couture, à concevoir mon costume de Hobbit, j’ai découvert des techniques de tissage qui datent du Moyen Age. On est allé au Royaume Uni pour animer un campement lors d’une reconstitution, habillés en elfe, en Hobbit etc. Prolonger cet univers-là dans la vraie vie, c’est exaltant, enrichissant, fascinant.

Je ne parle pas elfique , mais je peux réciter certaines phrases comme "Elen síla lúmenn' omentielvo". Cela veut dire "une étoile brille sur l’heure de notre rencontre", c’est la salutation que Frodo fait à Gildor Inglorion. Je ne suis pas une experte. C’est un langage qui a des intonations."

"J’ai plein d’amis qui m’appellent Le Hobbit"

Samuel, 46 ans, est originaire du Sud-Ouest, il a créé une boutique originellement appelé le Comptoir de Bilbo, mais il a dû changer de nom, pour une question de droits. Auparavant, toute sa boutique était décorée à la manière d’une maison de Hobbit.

"J’ai découvert Tolkien en lisant le Hobbit quand j’étais enfant, puis "Le Seigneur des anneaux" pré-ado. On peut se projeter tous d’être un peu rêveur comme il l’était. On s’est tous pris pour lui à essayer d’inventer nous-mêmes les personnages, des histoires. Cela m’à fait rêver et m'a transporté. Avant, il n’y avait pas tous les cahiers de croquis, toutes les illustrations d’aujourd’hui. Tolkien c’est à vie, c’est intemporel, un peu comme Star Wars ou Tintin. L’univers est tellement riche, avec les peuples, la mythologie, les détails, et c'est pour tous les âges. Les films vieillissent bien. Il y a aussi une part de nostalgie, cela me remémore quand j’ai fait deux heures de queue pour aller en avant-première.

Je n’ai pas le même regard rêveur de quand j’étais gamin. J’ai tout lu. La trilogie du “Seigneur des anneaux” est fabuleuse. C’est le must. Quand mes amis voient comment je suis passionné, cela les fait marrer. J’aurais pu jouer Bilbo le Hobbit. J’ai plein d’amis qui m’appellent Le Hobbit, depuis toujours. Les Hobbits, ce sont de bons vivants, ils aiment bien manger, bien boire, bien festoyer. Ils sont espiègles, ils cherchent à faire des petites conneries. Tout ça, c’est moi ! Ça colle bien au personnage que je suis et à la boutique que j’ai voulu créer.

"Pour les jeux, les séries, les films, il faut se détacher de l'œuvre"

Paul a 23 ans, il vit près de Caen. Il tient une chaîne Twitch, et anime une communauté autour des jeux vidéo "La Bataille pour la Terre du Milieu"

"J’avais dix ou douze ans quand mon frère m’a prêté un jeu de stratégie sur ordinateur, "La Bataille pour la Terre du Milieu". Ce jeu retrace les événements du film, que je connaissais pas et que j’ai vu ensuite. Avant de découvrir Tolkien, je n’étais pas un grand lecteur. Je me suis plongé dans les bouquins il y a deux ou trois ans, pour découvrir l’univers. J’en ai lu la plupart, j’ai presque terminé, et je remercie le fils de Tolkien, qui a sorti les œuvres de son père à titre posthume, comme "Le Silmarillion", "Les Enfants de Húrin", "Beren et Lúthien", "La Chute de Gondolin" etc. Ils partagent d’autres évènements de la Terre du Milieu.

"Le Silmarillion", c’était une expérience unique ! La première fois qu’on le lit, on voyage. Depuis 2015, j’ai créé une communauté à travers le jeu "La Bataille pour la Terre du Milieu", sur Twitch et YouTube, je fais des tournois, des quizz etc. Dans ce jeu vidéo, on retrouve l’ambiance de la Terre du Milieu, des musiques. Les dernières adaptations sont très sympas, mais pas du tout en raccord avec l’univers de Tolkien. Il faut se détacher de l'œuvre, comme pour la série. Elle sera inspirée de Tolkien, et ce ne sera pas exactement comme dans les livres."