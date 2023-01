Comment l'appel du 18 juin du général de Gaulle a été reconstitué grâce à l'intelligence artificielle

C'est une histoire à la fois bien connue et souvent source de confusion : le texte lu par le général de Gaulle ; étudié dans les écoles, souvent commémoré chaque 18 juin et présenté comme le fameux "appel du 18 juin 1940"… a en réalité été enregistré le 22 juin 1940. Si Charles de Gaulle, réfugié à Londres, avait bien pris le micro de la BBC pour appeler à continuer à faire vivre la France Libre le 18 juin, il n'existe aucun enregistrement de cette lecture.

Plusieurs hypothèses existent, de celle de la bande détruite dans un incendie de la BBC à celle d'un enregistrement caché par le Général, qui souhaitait qu'une version plus "aboutie" soit gravée dans l'Histoire, en passant par celle qui affirme que les équipes n'avaient tout simplement pas eu le temps de prévoir le matériel d'enregistrement, rappelle le journal Le Monde , qui a publié ce mercredi une longue enquête à ce sujet.

Une enquête pour retrouver le texte original

Mais désormais, il est possible d'entendre ce fameux appel du 18 juin, ou du moins sa reconstitution, la plus fidèle possible. Ce tour de force a été permis par un travail conjoint du Monde avec l'Ircam, institut de recherche sonore, et une filiale qui a créé un logiciel permettant de scanner une voix pour la reproduire.

Mais le vrai défi, pour réussir à recréer l'appel du 18 juin, c'est de trouver l'appel en question. Aucune version publiée du texte n'est la même, et donc rien n'atteste que c'est le véritable texte du message diffusé le 18 juin. Les enquêteurs du Monde ont rencontré un historien passionné de l'histoire de la Seconde Guerre Mondiale, qui avait retrouvé dans les transcriptions d'un service d'écoute militaire basé en Suisse, celle de l'appel du général de Gaulle, le 18 juin, sur la radio anglaise.

"Changer l'identité perçue d'une voix"

Ce texte, traduit et adapté en fonction des autres textes, a été enregistré par le comédien François Morel – sans imitation, avec sa propre voix – et c'est ensuite la technologie qui a fait le reste. "On a un système qui permet de changer l'identité perçue d'une voix", a expliqué à France Inter Axel Roebel, chercheur qui a travaillé sur le projet. "Notre système a "appris" de plusieurs discours de de Gaulle, qui sont d'époque, et de plusieurs enregistrements de François Morel qui refait tous ces discours. Après on crée des modèles et on obtient une voix, imparfaite. La dernière étape est une post-production, avec les ingénieurs du son ici à l'Ircam. Il y a un travail artisanal derrière."

Est-ce que cela correspond à la technologie du deepfake, qui consiste à mettre sur un visage celui d'une autre personne ? "C'est un deep fake qui dit la vérité, qui dit ce qui a été dit le 18 juin", explique Franck Madlener, directeur de l'Ircam. "Ce discours est mythique, il est dans l'Histoire des Français, il est dans notre mémoire collective mais n'a pas été entendu. Et là on peut entendre ce que nous avons dans notre mémoire." Sur son site, Le Monde donne donc à entendre une reconstitution, la plus fidèle possible, de ce texte entré dans l'Histoire de France mais que presque personne n'avait entendu, l'appel ayant été lancé sur les ondes alors que personne ne s'y attendait.