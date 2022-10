Comment l’opéra-rock Starmania, qui revient sur scène, est devenu culte

Ce vendredi soir, sur la scène du Palais Nikaïa, à Nice, s’élèveront à nouveau des airs aussi mythiques que "Quand on arrive en ville" ou "Le monde est stone". Pour la première fois depuis 2001, le spectacle Starmania, opéra-rock écrit en 1978 par Michel Berger et Luc Plamondon, est à nouveau joué – de façon officielle, des dizaines de spectacles hommage ou de versions amateur ayant été montées depuis. La première "officielle" du spectacle est prévue pour le 8 novembre à la Seine Musicale, à Paris, mais avant cela, la troupe se lance dans une série d'avant-premières en tournée.

Pour créer cette nouvelle version, qui sera la quatrième mise en scène du spectacle en France, le producteur Thierry Suc (qui avait déjà travaillé avec France Gall, veuve de Michel Berger sur le spectacle Résiste), a mobilisé un casting quatre étoiles. C’est le metteur en scène Thomas Jolly qui a été chargé de monter le spectacle cette fois-ci, après ses succès en Avignon, son Molière, sa consécration à l'Opéra de Paris, son pari fou de jouer Shakespeare pendant 24 heures non stop , et avant un défi encore plus pharaonique, les cérémonies des JO de Paris en 2024, dont il assurera la direction artistique.

Une troupe dont les noms ont été gardés secrets

Mais ce n’est pas tout. Sidi Larbi Cherkaoui, aussi bien reconnu par la scène de la danse contemporaine que par la culture pop (on lui doit les chorégraphies du clip de Beyoncé et Jay-Z au Louvre), a créé les chorégraphies. La direction musicale est assurée par Victor Le Masne, qui a donné leur patte musicale à des artistes comme Juliette Armanet, Philippe Katerine ou Kavinsky. Le couturier Nicolas Ghesquière, directeur artistique de Louis Vuitton, signe les costumes. Et les décors sont d’Emmanuelle Favre, qui compte à son actif aussi bien des décors d’opéra que ceux, pharaoniques, des dernières tournées de Johnny Hallyday et Mylène Farmer. L’équipe du spectacle pousse le prestige jusque dans les choix graphiques : les photos des personnages sont signées Jean-Baptiste Mondino, et le graphisme par le duo parisien M/M, qui a réalisé des pochettes d’album pour Benjamin Biolay, Madonna, Vanessa Paradis et quasiment toutes celles de Björk.

Voilà tout ce que l’on sait de ce nouveau spectacle. Car les noms des artistes ont été tus par la production : on connaît leur voix grâce à des extraits disséminés sur les réseaux sociaux, leur silhouette, qui s'affiche sur les murs de Paris depuis le début de la semaine, mais pas encore leur nom. Pour les équipes de production et de création, ce choix permet de mettre l'accent sur l'œuvre d'origine, Starmania, et sur ce qu'elle raconte. Une œuvre qui a mis un certain temps à devenir culte, mais qui aujourd’hui suscite une forte attente pour plusieurs générations.

Débuts difficiles à la fin des années 70

Car l’histoire de Starmania, c’est celle du rêve d’un homme, Michel Berger, de monter une comédie musicale en France. Il va chercher, outre-Atlantique, un jeune auteur, Luc Plamondon, réputé là-bas pour la modernité de ses textes. Partant d'un fait divers, l'enlèvement de l'héritière Patricia Hearst, ils prennent de la hauteur et imaginent un univers futuriste dans lequel une bande de zonards, portant au front une Étoile Noire, sème la terreur dans une ville nommée Monopolis, théâtre d'une campagne électorale pour la présidence de l'Occident.

Avant d'en faire un spectacle, ils sortent un album de chansons… et celui-ci peine à décoller. En dehors de France Gall, pas de vraie tête d'affiche - Daniel Balavoine ne cartonnera avec Le Chanteur que quelques semaines plus tard. Il faut attendre un show télévisé, quelques semaines après, pour que le titre "Les Uns contre les autres", interprété par Fabienne Thiebault, connaisse le succès et serve de rampe de lancement à l'album.

Un spectacle pendant trois semaines… et c’est tout

À l'album… et aussi au spectacle. Car en avril 1979, Berger et Plamondon tiennent leur promesse : ils montent Starmania sur scène. Trois heures de spectacle, un décor pharaonique pour l'époque faisant déjà une grande place à la vidéo, des dizaines de personnes sur scène. Malgré quelques critiques frileuses de la presse, le spectacle est un immense succès.

Pourtant, il ne se joue que trois semaines au Palais des Congrès de Paris. L'économie du spectacle vivant n'est pas, en 1979, ce qu'elle est aujourd'hui. En dehors de Paris, presque aucune salle n'est assez grande pour accueillir Starmania – les Zéniths et autres Arena n'existent pas encore. Et à Paris, les producteurs n'ayant pas anticipé la possibilité de prolongations : "On devait refuser à l'entrée des centaines de gens qui tentaient quand même leur chance (...), mais malheureusement le show n'a pas pu être prolongé, la salle étant réservée pour un autre spectacle", raconte Bernard de Bosson, producteur de l'album à l'époque, dans le livre "L'Aventure Starmania" de François Alquier. Ainsi, après trois semaines, Starmania, malgré son succès, s'arrête. Une centaine de milliers de spectateurs ont vu cette version, pas plus. Et aucune caméra ne l'a enregistrée dans son intégralité – cela aura son importance, nous y reviendrons.

La vraie rencontre avec le public dix ans plus tard

Dans les années 80, c'est donc en tant qu'album de chansons que Starmania va devenir, petit à petit, l'un des disques les plus vendus en France (les chiffres varient selon les sources, mais elles se chiffrent en millions de disques vendus). Grâce à leurs passages en radio, et à la notoriété nouvelle de leurs interprètes comme Daniel Balavoine ou Fabienne Thiebault, les chansons deviennent des standards. Le spectacle, lui, n’est pas joué - sauf au Québec où deux versions spécifiques sont créées.

Il faut attendre la toute fin des années 80 pour que le spectacle Starmania soit remis sur le devant de la scène : en 1988 au Théâtre de Paris, Michel Berger et Luc Plamondon décident de mettre en scène eux-mêmes Starmania, dans une nouvelle version. L’opéra-rock est raccourci, le nombre de personnages réduit, les arrangements des chansons revus et corrigés (parfois de fond en comble), pour un spectacle plus condensé – mais aussi, selon les créateurs, plus facile à comprendre pour le public. Maurane porte le premier extrait du spectacle, une version très orientée "années 80" des "Uns contre les Autres".

Le spectacle, qui se joue sur une scène à étage avec une scénographie et des costumes relativement sobres, est un immense succès : prolongé au Théâtre Marigny, il part en tournée dans toute la France et s’exporte même en Russie. Filmé, édité en cassette vidéo, diffusé à la télévision, il devient paradoxalement la version la plus connue de Starmania. Les interprètes, Norman et Richard Groulx, Martine Saint-Clair, Wenta, Sabrina Lory, Luc Laffitte, Renaud Hanson et Réjane Perry (qui remplace Maurane après que celle-ci abandonne, épuisée, le rôle de Marie-Jeanne), sont même reçus à l’Élysée pour jouer une partie du spectacle devant le Prince Charles et Lady Di.

La version des années 90, celle de la discorde

Le début des années 90 est marqué par le rendez-vous manqué avec le public anglophone : Michel Berger meurt en août 1992, alors que Starmania était en cours d’adaptation en anglais, et que l’album-concept "Tycoon", sur lequel on entend Tom Jones ou Céline Dion reprendre les standards de l’opéra-rock, est sorti. La version du "Monde est Stone" par Cyndi Lauper atteint le sommet des ventes de disques en France. L’année après la mort de Berger, Les Enfoirés consacrent pour la première et dernière fois l’intégralité de leur concert annuel à Starmania. Plus de huit millions de personnes regardent le spectacle à la télévision.

Il se sera écoulé moins de deux ans entre la fin des représentations de Starmania et le début d’une nouvelle version : celle-ci est lancée en octobre 1993 au Théâtre Mogador à Paris, sur une mise en scène de Lewis Furey, metteur en scène canadien qui transpose l’action dans un univers bien plus futuriste visuellement : les costumes sont conçus par Philippe Guillotel, qui avait accompagné Philippe Découflé dans la cérémonie d’ouverture des JO de 1992, et sur scène, on voit des personnages suspendus au plafond, un robot présentateur de JT, un tramway faisant le tour de la scène, de la vidéo, et des requins qui mangent des télés.

Proposition radicale

Cette proposition radicale séduit à la fois le public et une partie de la critique : deux années d’affilée, en 1994, Starmania remporte la Victoire de la musique du spectacle musical de l’année, puis en 1996 et 1997 est sacré spectacle le plus vu de l'année. Pour les 20 ans de Starmania, en 1998, un nouveau disque "live" sort et la production annonce que plus de 3,5 millions de personnes ont vu cette version.

Reste une ombre au tableau : en découvrant cette version, France Gall, la veuve de Michel Berger la déteste. Entre elle et Luc Plamondon, le dialogue est rompu – une brouille très emblématique de la division chez les fans de la première heure, qui aujourd’hui encore, s’écharpent sur Internet sur cette version au sein de groupes de fans sur les réseaux sociaux. Certains estimant qu’elle est la plus emblématique de ce qu’est Starmania, d’autres que c’est une trahison de l’œuvre originale.

Double mythe

Le spectacle tourne jusqu’en 2001 et s’achève dans un contexte de baisse de moyens significative. Et depuis, plus rien. En 2008 le Québec accueille une version opéra classique du spectacle – jouée aussi en version "récital" en France. Mais la brouille entre France Gall et Luc Plamondon empêche toute nouvelle version, les deux artistes ayant des visions divergentes. Il faut attendre 2014 pour que France Gall, alors en train de monter le spectacle "Résiste", consacré à ses chansons et à celles de Michel Berger, accepte de confier au producteur Thierry Suc les droits de l’œuvre pour une nouvelle version.

L’attente autour de la version 2022 se fonde donc sur un double mythe : d’un côté, la mémoire de la dernière version en date, celle qui s’est jouée de 1993 à 2001, qui a divisé le public comme les ayant-droits, est vue comme un traumatisme fondateur qui a bloqué toute nouvelle version pendant près de vingt ans. De l’autre, l’aspect "fantomatique" de la version originale, celle de 1979, dont il existe un enregistrement sonore mais aucune vraie captation vidéo. En-dehors des 100 000 personnes qui l’ont vue, personne ne sait vraiment à quoi elle ressemblait.

En annonçant, il y a trois ans, que leur nouvelle production opérerait un "retour aux sources", Luc Plamondon et Thomas Jolly ont su créer l’attente… et la faire tenir jusqu’au dernier moment, en gardant secrets la plupart des aspects du spectacle, que le public niçois découvrira vendredi, un mois avant le public de la Seine Musicale.