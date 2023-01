Comment la BD "Un monde sans fin" est devenue le livre le plus vendu de l’année

Un succès inattendu ! Un monde sans fin est un ouvrage sous forme de dialogue entre un Candide, l'auteur de BD Christophe Blain (Isaac le pirate, Gus, Quai d’Orsay…) et l’ingénieur Jean-Marc Jancovici, parfois représenté ici en Superman. Le polytechnicien, co-inventeur avec l’Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) du bilan carbone, vulgarise les enjeux des questions énergétiques. Le dessin immédiatement compréhensible de Christophe Blain rend cette BD accessible. Clint Eastwood, Maître Yoda, Jimini Cricket, des marins souffrant de mal de mer, Mère Nature et bien d’autres apportent leur concours à la démonstration suivante : nous n’échapperons pas à la décroissance. Et l’énergie nucléaire est la moins pire des solutions puisqu’elle ne contribue pas à l’effet de serre.

Une mise en place solide dans les librairies

Le tout nouveau directeur général de Dargaud, Stéphane Aznar, était jusque-là en charge des équipes marketing de la maison d’édition. Il précise l’envolée des chiffres de vente du Monde sans fin : « Aujourd’hui, nous en sommes à 600 exemplaires écoulés quotidiennement. En nombre de livres sur le marché global, nous en sommes à 740 000 exemplaires. Et ce n’est pas fini, on pense que cela va continuer en 2023. »

Il explique : « On n’imaginait pas un tel succès, mais on savait au lancement du livre fin 2018, début 2019 qu’en faisant appel à Christophe Blain, un dessinateur de génie capable de passer d’une histoire de pirates (Isaac le pirate) à Quai d’Orsay, on tenait une valeur sûre. Ensuite, on connaissait l’appui médiatique de Marc Jancovici. La mise en place du début de 50 000 exemplaires était déjà très solide pour un livre vendu à 27 €. Mais il y a eu un emballement. Les libraires appelaient tous les jours pour repasser des commandes, alors que le livre n'était même pas encore sorti ! Dès le lancement, nous avons été en rupture. Nous avons ensuite été confrontés à une crise du papier. Mais malgré tout, Le Monde sans fin a connu 21 réimpressions. »

Pourquoi ce livre, pourtant pointu, plaît autant ?

Pour Stéphane Aznar, « le sujet énergétique a été au cœur des préoccupations des Français en 2022. Et ce livre traite de notre rapport ambigu à l'énergie et de ses conséquences sur le réchauffement climatique. Cela aurait pu passer par un autre médium, mais c’est par la bande dessinée que cette vulgarisation est passée.

Chez Dargaud, on sait faire ces BD dites de savoir. Nous avions déjà connu un succès il y a cinq ans avec Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne. Nous avons eu des réactions totalement incroyables de grandes entreprises qui nous parlent des commandes de 1000 exemplaires du Monde sans fin pour les offrir à leurs collaborateurs ! Et cerise sur le gâteau, Jean-Marc Jancovici, même s’il est très clivant, et est parfois décrié, est extrêmement efficace dans ses démonstrations.

Il parle très bien, est très pédagogue et connaît extrêmement bien son sujet. Cela fait plus de 20 ans qu'il est expert en climatologie, qu’il est membre du GIEC. Il a donc été reçu dans de nombreux médias.

Le livre dans son ensemble n'a jamais été aussi puissant pour expliquer, pour faire passer des idées. Et la bande dessinée est vraiment devenue un médium absolument essentiel pour se distraire, pour s’instruire, pour se divertir, pour s'évader, et pour comprendre. Le monde sans fin est un livre de référence qui continue à être prescrit. Il attire vers la bande dessinée des lecteurs qui n’en lisent pas habituellement. »

Détail d'une planche d'"Un monde sans fin" par Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain - Dargaud

La BD victime d’un canular

Des activistes signant d’un faux « Commission environnement de Dargaud » se sont présentés en librairies pour faire insérer un erratum dans les exemplaires d'Un monde sans fin. Le tract remettait en question la démonstration de Jean-Claude Jancovic i. L’ingénieur y est qualifié d’« incompétent en sciences sociales » et est accusé de diriger un Think Tank financé par des « entreprises influentes », de « défendre la cause du nucléaire » et d’exprimer « de simples opinions politiques avec l’assurance de la vérité scientifique ». L’orientation générale du livre est qualifiée « de tendance libérale plutôt autoritaire ». L'éditeur porte plainte. De quoi relancer encore les ventes de l’ouvrage ?

Concernant le faux encart placé dans certains exemplaires du Monde sans fin, Stéphane Aznar explique ce qu'il s'est passé : « Nous avons été alertés avant Noël par une libraire. Elle s’étonnait du passage de personnes, se disant de chez nous, qui demandaient d'insérer directement un document dans chaque ouvrage. Au début, nous avons pensé à un phénomène localisé autour de Cherbourg lié à la proximité avec l'EPR de Flamanville.

Puis à la lecture du tract, nous avons constaté que c’était assez sérieux. C’est une véritable diatribe, précise et à charge contre nos auteurs. C’est inimaginable qu’un éditeur puisse dézinguer ses auteurs dans une BD ! Pas mal de libraires ne sont pas tombés dans le piège, et ont remonté l'info depuis Toulouse, Bordeaux, Paris. Nous avons donc affaire à un groupe national. Je ne me prononce pas sur le fond. Nous sommes très attachés aux débats d’idées autour des thèses de Jean-Marc Jancovici. Mais nous sommes gênés par l'usurpation d'identité. C'est pour cette raison-là que nous avons porté plainte. »

Un monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain est paru chez Dargaud