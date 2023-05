Le gouvernement lance une consultation pour s'adapter à un réchauffement climatique de +4 degrés d'ici 2100

Le ministre de la Transition écologique se prépare à ce scénario : si les États ne multiplient pas les efforts à l'échelle globale, ce n'est pas de la politique-fiction, la température moyenne globale augmentera de trois degrés, et ce sera quatre degrés en France. L'espoir de contenir le réchauffement à un degré et demi est en effet sans doute dépassé.

Pour cela, il lance mardi une consultation publique jusqu'à la fin de l'été pour définir la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation de la France (TRACC), sur lequel il basera le prochain plan d'adaptation français au changement climatique (PNACC), attendu pour la fin de l'année, en parallèle des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Jusqu'à deux mois de canicule

Les deux premières versions de ce plan, datant de 2011 et 2018, ne prenaient en compte que l'hypothèse des objectifs de l'accord de Paris, visant à limiter le réchauffement de la planète en dessous de deux degrés et de préférence à 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle, soit une hausse de maximum plus trois degrés pour la France. Mais cela est-il encore réaliste, alors que la France en est déjà à 1,7 degré ?

Dans ce scénario, les canicules pourraient durer jusqu'à deux mois et certaines zones particulièrement exposées (arc méditerranéen, couloir rhodanien, vallée de la Garonne) pourraient connaître jusqu'à 90 nuits tropicales par an. Le gouvernement s'attend à des pluies extrêmes plus intenses, notamment sur une large moitié nord, et des épisodes de sécheresse de plus d'un mois l'été dans le sud et l'ouest.

Aménager les écoles, revoir les canalisations d'eau

La multiplication des inondations aura un "fort impact" sur les assurances, sur l'aménagement du territoire et sur les transports. Avec la hausse globale des températures, il faut notamment aménager les établissement scolaires pour supporter des canicules plus fréquentes en juin et en septembre, mais aussi planter des arbres dans les cours, les végétaliser, enlever le bitume des centres-villes, créer de l'ombre.

En bord de mer, il faudra tenir compte du recul du trait de côte, déplacer des logements, des campings. Dans les transports, la SNCF devra tenir compte du risque de dilatation des rails. Il faudra aussi revoir les canalisations d'eau et certaines pratiques agricoles incompatibles avec le changement climatique. Les sécheresses seront en effet multipliées par quatre par rapport à la fin du 19e siècle.

Plusieurs milliards d'euros d'investissement

Le ministre ouvre une grande consultation publique, à partir du mardi 23 mai. Tout le monde (les citoyens, les entreprises, les collectivités) pourra se prononcer sur ce plan. Cette consultation est ouverte jusqu'à la fin de l'été. Le but est de recueillir le plus d'avis possibles pour éclairer les futurs textes du gouvernement. Parmi les interrogations : "Quels outils d'adaptation ?", "quel accompagnement serait nécessaire selon vous ?"

Le chantier est colossal. Il faudra non seulement revoir différentes infrastructures mais également indemniser certains secteurs comme l'agriculture ou le tourisme. Au minimum, le coût est estimé à 2,3 milliards d'euros d'investissements en plus par an en France pour l'adaptation. Or une planète à plus trois degrés à la fin du siècle c'est un PIB mondial en baisse de 6 à 13%.