Comment la grève à Hollywood impacte le festival américain de Deauville

Le piquet de grève à Hollywood se délocalise à Deauville. 100 jours après le début d'une grève pour l'augmentation des salaires des scénaristes et acteurs, et contre l'utilisation de l'intelligence artificielle, le monde du cinéma n'a toujours pas trouvé d'accord avec les plateformes de streaming. Si bien que les réalisateurs et les grands acteurs sont solidaires avec leurs confrères. En France, cela bouleverse l'organisation du festival du film américain de Deauville, avec des artistes qui décommandent leur venue.

Natalie Portman et Jude Law annulent

Alors que Deauville prépare sa 49e édition de son festival du cinéma américain, tenue du 1er au 10 septembre, des têtes d'affiches ont annulé leur participation au dernier moment, il y a quatre jours. Sur X (Twitter), les équipes du festival disent soutenir la grève, bien qu'ils en subissent les conséquences. "Peter Dinklage et Natalie Portman ont annulé leur venue, tout comme Jude Law et Joseph Gordon-Levitt qui auraient dû venir recevoir un hommage". Et Bruno Barde, directeur du festival, a précisé en conférence de presse jeudi qu'il "comprenait parfaitement et partageait les inquiétudes" des grévistes. "Depuis toujours, à Deauville, nous soutenons la création à travers le cinéma. Il est donc normal que nous soyons sensibles à cette grève, même si nous la subissons de plein fouet", a-t-il dit.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

En effet, le festival prévoit chaque jour un hommage à un acteur, un réalisateur ou un scénariste. Pour s'adapter, l'agenda deauvillais restera le même que prévu depuis trois mois, seulement les personnalités seront absentes de leur hommage. Par exemple, Natalie Portman, vedette phare de cette édition et première annoncée au programme, devait recevoir un Deauville Talent Award et participer à l’avant-première du film May December de Todd Haynes. Peter Dinklage, la star de Game of Thrones, devait lui représenter la première du film She Came to Me. Emilia Clarke, Jude Law et Joseph Gordon Levitt ont eux décommandé avant même d'avoir été annoncés.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La grève débute le 2 mai 2023, lorsque les scénaristes, représentés par le syndicat WGA, cessent leurs activités pour dénoncer la répartition des recettes des plateformes jugée injuste. Ils militent pour de meilleurs salaires et souhaitent une régulation des utilisations de l'intelligence artificielle, de peur d'être remplacés pour l'écriture de scénarios.

Et depuis le 14 juillet, les acteurs ont rejoint le mouvement. Ils dénoncent particulièrement le gestion de carrière qu'impose Netflix. Les formats de séries étant de plus en plus court, ils doivent multiplier les tournages et reçoivent des revenus résiduels, issus de la diffusion, faibles et fixés à l'année, ne leur permettant pas d'avoir un apport quotidien suffisant. Sur son compte Instagram, Lea Delaria, actrice de la série Orange Is The New Black , montrait que dix ans après la première saison, elle ne percevait que 20$ par an pour son rôle.

Pour le festival, "l'essentiel demeure les œuvres, le public pourra les découvrir et aller à la rencontre des réalisateurs, dont la majorité seront présents. Nous compterons notamment parmi nous Todd Haynes, Rebecca Miller, Sophie Barthes...". Bruno Barde le directeur du festival, a précisé : "Les stars du festival, ce sont les films". Avec 60 pellicules sélectionnées, 14 en compétition, 24 metteurs en scène présents et Guillaume Canet comme président d'honneur, l'équipe prévoit un déroulement serein des festivités.

La grève a aussi entraîné le report des Emmy Awards, la cérémonie du meilleur de la télévision américaine. Prévue le 18 septembre, elle aura lieu en janvier 2024. Mais selon le magazine américain Variety, des discussions ont débuté jeudi avec les PDG de Netflix et Warner Bros et des représentants de Discovery, NBC Universal et Disney.