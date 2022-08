Comment "La Lambada" est-elle devenue le coup musical du siècle ?

À l’heure où les tubes de l’été ont disparu, absorbés par les multiples canaux de diffusion du web et par nos playlists de téléphone portable, des spécialistes de la musique sont revenus sur le phénomène musical de l’été 1989. Au cours de l’émission "Le Débat de midi", ils ont raconté à Jean-Mathieu Pernin comment à la fin des années 1980, un disque s’est vendu à presque de 2 millions d’exemplaires grâce à un matraquage publicitaire inédit.

Un concept marketing

Olivier Kaefer, créateur de la RFM Party 80 et aujourd'hui tourneur pour "Totalement 80" se souvient "qu'à la manœuvre c'était Dominique Cantien, la papesse du tube de l'été. Cette directrice des variétés de TF1 devait révolutionner l’antenne pour contrer les départs des spectateurs vers d’autres chaînes. Elle a lancé ce groupe le 21 juin 1989 au Champ-de-Mars. J'y étais, je m'en souviens. C'était la grande Nuit des tubes de l'été. On a découvert 'La Lambada'. Ça a été un carton immédiat.

Tout avait été pensé en amont en termes de marketing pour fabriquer ce succès musical comme un banal produit. Ce n’était pas un groupe original, il a été assemblé. La chanteuse était brésilienne, et les danseurs, français".

Un tube qui bénéficie d’une couverture éditoriale exceptionnelle

Thierry Dupin, programmateur musical à France Inter, a fouillé dans les archives et il a "retrouvé dans Le Canard enchaîné, deux pages dans Libération, la première page du Monde… Un phénomène de société pareil, je ne l'ai retrouvé seulement qu’avec 'Loft Story' (première émission de téléréalité en France en 2001) quelques années plus tard. Ce coup avait surpris tout le monde." Il ajoute que "non seulement Kaoma a bénéficié de la puissance de feu incroyable de TF1 qui représentait à l'époque, 40 % de part de marché, mais aussi de la diffusion des 242 spots de publicité pour la marque Orangina qui reprenait la chanson. C’est un énorme coup éditorial inattendu. C’est un coup de publicité encore plus gros que ce à quoi ils s'attendaient."

Un tournant pour l’industrie musicale

Sophian Fanen analyse : "'La Lambada' est un totem. Il y a un avant et un après, comme le loft ou les comédies musicales au début des années 2000. Le concept a été repris par Las Ketchup avec "Aserejé" en 2002. Et copié jusque dans le partenariat avec une marque de soda. Le tube de 1989 été le modèle pour les suivants. »

Thierry Dupin précise que "le succès de cette chanson est surtout dû aux producteurs qui ont eu le nez creux et qui ont bénéficié de l’opportunité incroyable de cette directrice artistique de TF1 qui était en recherche de succès. D'ailleurs, je crois savoir que ces producteurs avaient auparavant fait le tour des maisons de disques sans réussir à placer 'La Lambada'. Il n’y a que Sony, maintenant CBS, qui a dit : "Banco!". Il y a eu un alignement de planètes incroyable. Plus jamais, on ne revivra ça."

Un modèle pas très propre

Sophian Fanen poursuit : "On a appris que la musique avait été volée à un groupe bolivien sans leur demander. Le groupe a récupéré ses droits quelques années plus tard. Et la danse elle-même venait du nom brésilien qui s'appelait 'La Lambada'. C’est la fabrication d’un objet d'ailleurs exotique, mais qui n'existe pas. C'est de l'exotisme vaguement brésilien, fabriqué pour le public français ou européen."

Tout ça n’a rien coûté à la maison de disques

Olivier Kaefer : "Il faut préciser que tout ça n'a rien coûté, ni aux producteurs, ni à la maison de disques, ni à la chaîne". "C’est la boisson qui a sponsorisé, et tout payé", explique Thierry Dupin : "Leur boisson s’était ringardisée. C'était la boisson des mémés, des pépés qui est devenue aujourd'hui une boisson super chic. La marque et TF1 avait le même but : elle cherchait à rajeunir son public qui partait en partie vers M6."

Un tube rendu possible par la télévision

Sophian Fanen : "Cette accélération du phénomène de tubes à la fin des années 1980 au début des années 1990, est liée au fait que la musique obtient le droit de faire la publicité à la télévision. La vraie révolution de 'La Lambada', c'est le fait que les télévisions deviennent elles-mêmes des productrices de musique. Les producteurs fabriquaient les disques, mais la production de la musique a été générée par une chaîne de télévision. Aujourd'hui encore, les chaînes de télévision sont des actrices puissantes de la musique".

