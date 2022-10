Comment la peintre Rosa Bonheur, vedette du XIXe siècle, est tombée dans l'oubli avant d'être réhabilitée

Elle fut, au XIXe siècle, l’un des personnages les plus marquants de l’art en France : c’est l’artiste dont les tableaux se vendent le plus cher, c’est aussi celle qui est la plus médaillée. Rosalie Bonheur, dite Rosa, est à l’honneur d’une exposition créée en début d’année par le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, qui arrive à partir de mardi au Musée d’Orsay, à Paris.

Rosa Bonheur est née il y a 200 ans, en mars 1822, à Bordeaux. Fille d’un professeur de dessin, elle apprend à peindre à ses côtés… jusqu’à ce qu’il quitte la famille pour entrer dans un couvent. De cette expérience, elle retire à la fois un immense talent de dessinatrice, et une volonté d’indépendance vis-à-vis des hommes. Sa mère s’est tuée à la tâche pour élever seule ses enfants ; elle, a choisi de ne jamais se marier, pour rester libre – à une époque où une femme mariée devenait avant tout une mère de famille et une femme au foyer.

Publicité

Révélation de la peinture animalière

Rosa Bonheur, qui a grandi entourée d’animaux, se fait remarquer dès le Salon des Artistes de 1841. Elle n’a que 19 ans mais l’exécution parfaite de ses tableaux animaliers fait sensation : "Rosa est suffisamment maline pour avoir réalisé une œuvre dont elle sait pertinemment que c’est ce qu’on attend d’une femme à cette époque : un format pas trop grand avec un sujet typiquement féminin", explique dans une vidéo de Beaux Arts Magazine Katherine Brault, présidente du château de Rosa Bonheur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Elle enchaîne alors les prix dans les salons et les commandes officielles de peintures naturalistes, où elle représente les animaux à la perfection. "Les hommes n’ont rien compris aux animaux, les animaux ont tout compris des hommes, c’est là le problème", écrit celle qui s’entoure d’animaux dans son château de By, en Seine-et-Marne, où elle installe une ménagerie, grâce à la vente d’un tableau apprécié par la Reine d’Angleterre.

Première femme artiste décorée par la Légion d'Honneur

Elle y vit entourée d’amies et de leurs familles, d’abord Nathalie Micas, avec qui elle partage tout depuis ses 14 ans, ensuite, après la mort de Nathalie et une longue période de dépression, Anna Klumpke, une jeune portraitiste américaine qui devient son amie. Elle prend soin des animaux en même temps qu’elle les dessine. Sa technique lui vaut d’être la première femme artiste à recevoir la Légion d’Honneur, en 1865 – remise des mains de l’Impératrice Eugénie venue en personne dans son atelier – et même, en 1894, quelques années avant sa mort, de devenir la première femme promue officière de la Légion d’Honneur.

Mais alors, comment une artiste populaire, saluée, vendue et primée, est ainsi tombée dans l’oubli ? À la mort de Rosa Bonheur en 1899, Anna Klumpke se consacre à la mémoire de la peintre, écrit un livre. Mais rapidement, son œuvre est éclipsée. D’abord en raison de son indépendance en tant que femme : "Une femme heureuse, aimée, riche, célèbre, sans soucis et sans homme, on ne va pas en parler", résume Marie Borin, commissaire de la rétrospective qui lui est consacrée, sur France Culture . Rosa Bonheur n'a pas formé de jeunes femmes peintres pour transmettre sa technique et son art : à la mort d'Anna Klumpke, il n'y a plus personne pour faire vivre son héritage.

Éclipsée par les avant-gardes

Ensuite parce que le début du XXe siècle, c’est aussi le début de l’art moderne, des avant-gardes. L’impressionnisme d’abord, mais surtout l’art abstrait, puis le cubisme, le mouvement Dada, et ainsi de suite, vont éclipser la peinture figurative contemporaine, et plus encore le naturalisme. Et si certains genres de la peinture figurative ont gardé une certaine noblesse, "la peinture animalière a subi un oubli important, en particulier dans la première moitié du XXe siècle".

Pendant près d’un siècle, la mémoire de Rosa Bonheur reste dans l’oubli. Mais depuis plusieurs années, près de 200 ans après sa naissance, la peintre revient sur le devant de la scène. Depuis 2008, une guinguette parisienne porte son nom, et celle-ci est le décor d’une partie de la trilogie de Virginie Despentes "Vernon Subutex".

Féminisme et matrimoine

Même si les historiens ne se sont jamais accordés sur le fait que Rosa Bonheur était lesbienne ou non, le personnage de cette peintre indépendante, qui avait obtenu le droit de s’habiller en pantalon lorsque c’était nécessaire - à l’époque, on parle de "droit de travestissement" - est devenu une icône pour la jeune génération féministe. Rosa Bonheur n’a jamais été, au sens strict du terme, une défenseuse du féminisme comme a pu l’être, à la même époque, George Sand. Mais son mode de vie, indépendant, défenseur de la ruralité, dans une forme de "matrimoine" où toutes les habitantes du château de By mettaient en commun ce qu’elles possédaient, en fait une icône féministe. Avec le retour d’une volonté de redonner aux femmes invisibilisées par l’histoire de l’art une vraie place, à la fois dans la recherche et dans la culture populaire, véhiculée par des vidéos ou des podcasts, la figure de Rosa Bonheur a repris sa place.

En 2017, le château de By a été racheté aux descendants d’Anna Klumpke pour en faire un musée consacré à Rosa Bonheur. À l’occasion du bicentenaire de sa naissance, de nombreuses expositions ont été organisées en France – dont le point d’orgue est donc l’exposition montée à Bordeaux puis au Musée d’Orsay, où le public découvre notamment une toile de 4,5 mètres retrouvée au château de By, encore jamais montrée dans une exposition.