Comment la plateforme Discord est devenue un terrain de chasse prisé des pédocriminels

"Il m'envoyait des photos et des vidéos pornographiques et il me disait 'Si tu es d'accord, moi je t'apprends à faire pareil que la dame'. " Juliette* n'avait que 13 ans lorsqu'elle a reçu ces messages sur Discord. L'homme à qui elle parle en avait lui plus de 30. Il l'a contactée il y a quelques années sur cette plateforme de discussion en ligne, très prisée des amateurs de jeux vidéo, des jeunes, et par ricochet, des pédocriminels.

Ces derniers agissent dans les messages privés, vont "à la pêche" aux potentielles jeunes victimes qui répondraient à leurs sollicitations, mais assouvissent aussi leurs désirs criminels dans des groupes de discussion spécifiques, créés exclusivement pour consulter des vidéos et photos de mineurs à caractère pornographique. Ces "serveurs", dans le jargon Discord, sont accessibles facilement. Nous sommes ainsi entrés dans une vingtaine d'entre eux au cours des derniers mois.

Certains proposent un véritable catalogue avec des "salons", c'est-à-dire des sous-groupes consacrés spécifiquement à des thématiques : "seins", "ex", "cousines", "lesbiennes". À l'intérieur, on trouve des vidéos de jeunes filles, mineures et françaises, qui posent nues, exhibent leur poitrine, leur sexe et pratiquent des actes sexuels. D'autres serveurs sont payants et promettent des "vidéos de meufs -12 ans", avec "sextapes, masturbations, blowjob [fellation, NDLR], incestes".

Les enquêteurs de la police nationale spécialisés dans la lutte contre les violences en ligne sont au courant de ces agissement : ils traquent déjà les pédocriminels sur Discord à l'aide de faux comptes. La plateforme assure, elle, appliquer "une politique de tolérance zéro" et s'efforcer "sans relâche de trouver et de supprimer ces contenus odieux".

Les serveurs sont effectivement fermés au fur et à mesure, mais la durée de suppression varie, entre quelques heures et plus de deux mois. Un laps de temps trop long, quand on sait que le gouvernement veut punir les plateformes qui ne suppriment pas les contenus à caractère pédopornographique en moins de 24 heures . Trop long aussi parce qu'en quelques heures, ces serveurs totalisent plusieurs dizaines de photos et vidéos pédopornographiques et comptent parfois plus de 700 membres.

Une explosion des échanges de contenus pédocriminels

La plateforme Discord, créée en 2015, était initialement préemptée par les amateurs de jeux vidéo mais a gagné, ces dernières années, un plus large public. Via des messages écrits, vidéo ou vocaux, on y discute désormais manga, art, musique, politique, sport, etc. dans des serveurs accessibles avec un simple lien d'invitation. Le fonctionnement de cette plateforme est plus difficile à cerner que les autres réseaux sociaux, moins intuitif. Elle est aussi moins connue des parents que peuvent l’être Instagram ou Snapchat et moins crainte pour ses contenus dangereux que Reddit ou Telegram. Et passe ainsi sous les radars.

Cela n'empêche pas Discord d'être très utilisée. La plateforme a particulièrement grossi pendant les confinements et totalise désormais plus de 150 millions d’utilisateurs actifs chaque mois dans le monde . En France, l'audience a doublé pendant le Covid, indique Médiamétrie . En avril dernier, Discord a enregistré une audience mensuelle de 8 millions de visiteurs uniques en France, ce qui place la plateforme au même niveau que le réseau social LinkedIn ou Pinterest.

Discord attire les jeunes, ce qui est "un facteur d'attractivité pour les pédocriminels", souligne Franck Dannerolle, chef de l'OCRVP. © Radio France - Julien Baldacchino

En parallèle, un autre phénomène s’est développé pendant la crise sanitaire : la cyberpédocriminalité. Dès le début, “Europol a alerté sur le fait que les échanges de contenus pédocriminels ont été multipliés” , souligne Socheata Sim, responsable de la mission France à l’association Caméléon , qui lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Et ce phénomène "n'est malheureusement pas redescendu" à la fin des confinements, précise Socheata Sim.

Discord n’échappe pas à ce phénomène. C'est "un outil prisé des jeunes et cette présence massive de jeunes va être un facteur d'attractivité pour les pédocriminels", souligne Franck Dannerolle, à la tête de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), de la police nationale. "Où il y a des enfants, il y a des pédo", résume Cédric Teynat, président de l’association "Les enfants d’Argus", qui traque les pédocriminels sur Internet.

Des vidéos pédopornographiques accessibles en quelques clics

Aujourd'hui, nous l'avons constaté, les serveurs consacrés à de la pédopornographie sont à peine cachés. “On imagine que ce type de contenus illicites d'exploitation sexuelle de mineurs, on ne les retrouve que sur le darknet... Pourtant, on y a très facilement accès sur les réseaux sociaux, sur des plateformes publiques”, explique Socheata Sim. Pour les trouver, il suffit de disposer d'un compte sur la plateforme, de taper deux mots-clés dans un moteur de recherche, et d'entrer sur un site qui référence les serveurs Discord existants. Là, les noms qui s'affichent sont limpides, comme “Nudes d’adolescentes 13-16 ans” ("nude" signifie en français autoportrait dénudé) ou avec quelques lettres différentes pour éviter les filtres des plateformes : “ADØS NXDES” ou “nvde ados”.

Dedans, les photos et vidéos pornographiques se partagent à foison. Dans certains cas, il s’agit de photos et vidéos d'actrices professionnelles. Mais souvent, il n’y a aucun doute sur la minorité des personnes qui apparaissent à l’écran. On voit ainsi des adolescentes francophones montrer leur poitrine, se masturber avec une brosse à cheveux ou encore se filmer sous la douche.

La vidéo d'une jeune fille montrant sa poitrine à une amie a été publiée dans le serveur Discord "AdoNvdes". - Capture d'écran

Des contenus autoproduits par les adolescentes

La plupart de ces contenus semblent autoproduits, c’est-à-dire filmés par les adolescentes elles-mêmes ou par ce qui semble être des amis. Des contenus vraisemblablement envoyés à l’origine à un cercle intime mais qui sont ensuite partagés à leur insu et se retrouvent sur les réseaux sociaux. Le phénomène est connu : il s'agit du ‘revenge porn”, le fait de se venger d’une personne en rendant publics ses contenus intimes. En 2018, Discord était déjà pointé du doigt par le média américain “The Daily Beast” pour avoir hébergé des images de femmes issues de “revenge porn”. On parle aussi de "grooming", c'est-à-dire "une mise en confiance progressive pour obtenir ces images" ou de "sextorsion", "sous forme de contrainte”, précise Socheata Sim.

“Ces contenus, même s'ils sont produits sans aucun caractère d'exploitation, restent des contenus à caractère pédopornographique et ça peut malheureusement être utilisé par des consommateurs qui aiment ce type de contenus, pour les récupérer et ensuite les diffuser dans des réseaux de consommateurs d'images pédopornographiques”, explique Justine Atlan, directrice générale de l’association e-Enfance et du numéro 3018 de lutte contre les violences numériques. “On est sur des contenus totalement illégaux, qui n'ont le droit d'exister nulle part et qui ne doivent pas être échangés. Et les réseaux sociaux n'ont pas le droit de les laisser passer chez eux”, rappelle-t-elle.

“free nxdes filles”, “free nxdes garçons”, “teaser-mineure”...

Discord a la particularité de proposer des serveurs très organisés, "comme un catalogue", avec "des groupes de discussion autogérés où chacun peut créer un petit peu son salon privé”, explique Socheata Sim. Ces “salons” sont des onglets dans lesquels chaque utilisateur peut partager et retrouver des photos et vidéos catégorisées. Par exemple : “free nxdes filles”, “free nxdes garçons”, “teaser-mineure”, “vidéos-f”, “vos ex”, “vos cousines”, “seins”, etc.

C’est, d’ailleurs, ce que recherchent les utilisateurs, en témoigne cette discussion entre des membres du serveur dénommé “Palais des coquins” dans l’onglet “suggestion” :

“Faire des salons teen avec plein de catégorie” [teen signifie ado, ndlr]

“Oui bonne idée”

“Faire un système de points pour chaque photo envoyée”

“De ouf mais sa doit être galère”

“Une catégorie fantasme kinks” [tordu, ndlr]

“Salon par tranche dage”

Capture d'écran d'une conversation sur le serveur Discord "Le Palais des Coquins".

Certains salons sont consacrés à des photos et vidéos prises en “scred”, c’est-à-dire dans un lieu public, à l’insu de la personne. Ainsi, dans le serveur “Zone d’ados”, qui comptait plus de 500 membres début mars, on pouvait voir des vidéos filmées dans des douches de piscine, des cabines d'essayage ou sous une jupe, très probablement sans l'accord des adolescentes qui apparaissent sur ces images.

Des vidéos d'enfants filmés sous la douche sont publiées dans le serveur "Zone d'ados". - Capture d'écran

Enfin, d’autres salons sont intitulés “vos nxdes”. Là, les adolescents sont invités à envoyer des photos et vidéos d’eux-mêmes. Quelques-uns répondent à l’invitation, sans que l’on puisse vérifier toutefois s’il s’agit de photos d’eux ou de photos récupérées ailleurs.

Pour Socheata Sim, cette organisation dans les serveurs "est un peu sur le modèle de ce qu'on trouve sur le dark net, où il y a des forums pédocriminels avec des espèces de pages, des annuaires, où il y a des milliers et des milliers de contenus pédoporno qui sont classifiés, par âge, par sexe, par environnement, type colonie de vacances ou autre".

Des "packs VIP" à 24.99 euros

Mais ces serveurs ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Car il existe aussi des salons “VIP”, accessibles uniquement en payant. Par exemple, sur le serveur “ADØS NXDES”, il fallait payer 24,99 euros pour espérer accéder à “des nouvelles nxdes d’ados tous les jours”. Dans le serveur “AdoNvdes”, des packs “mineure” étaient aussi proposés ou encore des “spécial pack meuf” avec “+400 vidéos de meufs -12 ans (sextapes, masturbations, blowjob, incestes…)”.

Des "pack meuf" proposés à la vente dans le serveur "AdoNvdes". - Capture d'écran

Nous avons choisi de ne pas franchir ce mur payant. Toutefois, le serveur “nude ado” nous a donné un aperçu de ce qu’il s’y cache en appâtant les potentiels clients avec toute une série de photos caviardées. On y voit des adolescentes (et on devine leur corps nu) photographiées dans des positions suggestives.

Aussi, si ces serveurs sont faciles d’accès, avec parfois simplement un message alertant d’un “contenu mature, marqué comme étant soumis à une limite d’âge” et pour lequel il suffit de cliquer sur “continuer”, d’autres sont davantage fermés et incitent dès le départ à envoyer des contenus à caractère sexuel. Ainsi, afin d'entrer dans le serveur “nvde ados”, il fallait suivre une consigne : “envoyer une photo de votre visage avec un papier où il y a écrit votre pseudo plus le #” et “envoyer une photo de vos parties intimes avec à côté le papier avec votre pseudo plus le #”.

Le message de "bienvenue" du serveur "nvde ados" invite à envoyer une photo de ses parties intimes. - Capture d'écran

Des prédateurs dans les messageries privées

Sur Discord, les amateurs d'images pédopornographiques font leur marché dans les serveurs donc, mais aussi dans les messages privés. La présence de "prédateurs" inquiète Cédric Teynat, président de l’association "Les enfants d’Argus". "Il y a des gens qui vont ‘à la pêche aux gosses’", explique-t-il.

C'est ce qui est arrivé à Juliette, 19 ans aujourd'hui. Quand elle avait 13 ans, cette passionnée de jeux vidéo s'est inscrite sur Discord, plateforme alors toute récente. "Enfant, je n'avais pas beaucoup d'amis, j'étais un peu solitaire, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à jouer sur Internet", raconte-t-elle. Elle installe alors Discord sur l'ordinateur familial. Elle découvre la plateforme, ne sait pas qu'il existe des paramètres pour éviter d'être contactée par des inconnus. Alors "très rapidement", d'autres joueurs entrent en contact avec elle par l'intermédiaire de serveurs consacrés à des jeux, raconte-t-elle aujourd'hui. Pendant près de deux ans, elle discute sur la messagerie de Discord avec un homme qui se présente d'abord "comme un petit garçon" puis lui avoue qu'il a en réalité une trentaine d'années. Les semaines passant, il lui pose des questions de plus en plus intimes puis tendancieuses. "On a basculé vers des questions vraiment sexuelles : 'Est-ce que tu as déjà fait l'amour ?' 'Est-ce que tu as déjà vu un sexe d'homme ?' Quels sous-vêtements je portais... Des questions très intrusives et évidemment des questions qu'on n'a pas à poser à un enfant."

Puis suivent les photos et les vidéos pornographiques, "pour que je comprenne ce qu'était le sexe et pour me montrer différentes pratiques sexuelles. Il me disait 'Si tu es d'accord, moi, je t'apprends à faire pareil que la dame'", indique Juliette. Il lui demande aussi d'envoyer des photos d'elle nue, ce qu'elle ne fait pas. Il insiste pour qu'ils se rencontrent : "Il savait à peu près où j'habitais. Il me disait 'Je passe à côté de chez toi dans deux semaines', 'Dans trois semaines, c'est les vacances, on pourrait se voir', etc." La rencontre n'aura, heureusement, jamais lieu. "Un jour, tout bêtement, mes parents sont tombés sur la conversation sur Discord. Ils m'ont dit 'Jamais de la vie tu vas le voir, on ferme ton compte tout de suite et on arrête toute la discussion.' Et heureusement qu'ils l'ont fait. Parce que sinon, peut-être que j'aurais cédé et que je serais allée voir le monsieur."

"Les parents ne connaissent pas tellement Discord"

Aujourd'hui, Juliette est bénévole dans une association qui lutte contre la pédocriminalité en ligne. Elle estime que "Discord est aussi dangereux, voire plus, que les autres réseaux sociaux". "Le fait que ça soit plus fermé, ça pousse à se dire que le site va se charger tout seul de surveiller et d'empêcher des enfants d'entrer en contact avec des adultes, et inversement, alors qu'en fait, il suffit d'un faux compte", explique-t-elle. "Et puis les parents ne connaissent pas tellement Discord, ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne."

C’est ce que révèle une enquête publiée en mars 2022 par la chaîne américaine CNN , intitulée “The dark side of Discord for teens” (“Le côté sombre de Discord pour les ados”). Dans cet article, une dizaine de parents racontent comment des inconnus sont entrés en contact avec leurs filles sur Discord et leur ont notamment demandé des photos d’elles nues. Ils confiaient au journal leur méconnaissance de la plateforme, ce qui les avait empêchés de protéger leur enfant. Discord, “c’est le far west des réseaux sociaux”, avait conclu l’un des parents. "Il y a des outils de contrôle parental, mais il faut à mon avis les rendre plus accessibles, plus ergonomiques, pour que les parents puissent plus facilement s'investir dans l'accompagnement de leurs enfants", estime Franck Dannerolle, de la police nationale.

Une plateforme infiltrée par des enquêteurs français

Cela fait plusieurs années que le chef de l'OCRVP et ses équipes enquêtent sur la plateforme. Les policiers analysent les signalements fournis par les internautes, les plateformes ou par leurs collègues à l'étranger, en particulier américains. 135.000 signalements leur sont ainsi parvenus des États-Unis l'an dernier.

Les enquêteurs opèrent aussi "sous couverture". "On a la possibilité d'enquêter sur Internet avec des comptes factices pour pouvoir infiltrer des réseaux pédocriminels", affirme Franck Dannerolle. "C'est un procédé qu'on a déjà utilisé sur Discord, avec beaucoup de résultats."

Les serveurs supprimés en amont "dans 99% des cas", affirme Discord

Interrogée par France Inter sur la sécurité de sa plateforme, Discord nous assure dans un mail appliquer "une politique de tolérance zéro à l'égard des abus sexuels commis sur des enfants" et s'efforcer "sans relâche de trouver et de supprimer ces contenus odieux". La plateforme souligne que ses utilisateurs sont tenus de respecter les " règles de communautés " sous peine d'être bannis. Elle précise par ailleurs qu'elle signale aux autorités les contenus et comptes liés à de la pédocriminalité.

Discord indique également avoir une équipe spécialisée dans ce domaine et utiliser différents outils pour bloquer les contenus illicites après leur publication mais également en amont, grâce à des technologies de pointe. Ainsi, elle assure avoir été "en mesure de supprimer de manière proactive les serveurs hébergeant des CSAM [contenus pédopornographiques, NDLR] dans 99 % des cas" au cours du quatrième trimestre 2022. Dans son dernier rapport de transparence , publié en mars, la plateforme indique aussi avoir "désactivé 37.102 comptes et supprimé 17.426 serveurs" qui enfreignaient les règles sur la protection des enfants entre octobre et décembre.

Mais cette volonté de protéger les enfants se confronte parfois à l'intérêt commercial. "La pédocriminalité est considérée comme un phénomène grave sur lequel la coopération se doit d'être exemplaire. Maintenant, clairement, à chaque fois, il y a besoin d'inciter les différentes plateformes à plus de modération, à plus de coopération", relève Franck Dannerolle. "C'est un combat de tous les jours et toutes les plateformes ne sont pas volontaires. Elles font une balance entre l'intérêt commercial et l'intérêt d'ordre public. Et bien souvent, l'intérêt commercial pèse lourd", souligne le patron de l'Office central pour la répression des violences aux personnes de la police nationale.

Sensibiliser dès le plus jeune âge

Mais même s'ils sont fermés les uns à la suite des autres, les serveurs consacrés à de la pédopornographie "pullulent", note Socheata Sim, ils sont "tout le temps recréés". "C'est une lutte permanente", abonde Franck Dannerolle. L'enjeu est donc aussi de travailler en amont, en faisant de la prévention auprès des jeunes et de leur famille.

Les associations réalisent des interventions dans les écoles pour alerter les enfants. “On a même des demandes en maternelle maintenant”, souligne Justine Atlan, de e-Enfance. L’association Caméléon a également mené une campagne de sensibilisation et publié un manifeste . Outre le travail des enquêteurs et des plateformes "notre responsabilité à tous est de signaler ce type de contenus, de ne pas partager et d'éduquer nos enfants à essayer de divulguer le moins possible leurs images et encore moins dans ce type de mise en scène. C'est éviter les risques en tant que potentielles victimes, mais aussi en tant que potentiels agresseurs", insiste Socheata Sim.

Les associations communiquent également sur les moyens qui existent pour signaler des contenus inappropriés, soit directement sur les plateformes, soit en contactant e-Enfance , Pharos ou encore Point de contact . Aussi, l'application et le numéro national 3018 ont été créés spécifiquement pour lutter contre les violences numériques. On peut y poser des questions, signaler des contenus, avoir une aide pour porter plainte, etc. “C'est anonyme et confidentiel. Derrière, il y a des spécialistes, psychologues, juristes et on peut signaler aux plateformes et à tous les autres acteurs institutionnels”, précise la directrice générale du 3018.

Vers de nouveaux moyens pour la police ?

Mais au-delà de ce qui existe déjà, Socheata Sim demande une “amélioration de la législation” et surtout “un renforcement des moyens des enquêteurs spécialisés sur ces questions pour lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs en ligne”.

Sur ce point, Franck Dannerolle rappelle qu'un " nouvel Office central a été annoncé par le ministre de l'Intérieur pour augmenter notablement les effectifs en charge de la lutte contre la pédocriminalité". "Cette criminalité explose et donc il faut que des enquêteurs soient nombreux sur les rangs pour pouvoir enquêter là-dessus", insiste-t-il. Sur le plan de la législation, le chef de l'OCRVP espère beaucoup des négociations en cours au niveau de la Commission européenne pour "que les acteurs d'Internet en Europe soient assujettis à des obligations pour faire la chasse à ces contenus odieux".

*Le prénom a été modifié.