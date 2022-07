Comment la première dame Olena Zelenska se mobilise elle aussi pour l'Ukraine

À la différence de son mari, comédien de profession, Olena Zelenska, épouse du président Zelensky, était peu disposée à prendre la parole publiquement. Mais depuis quelques semaines, cette quadragénaire réservée multiplie les plaidoyers en faveur de son peuple. Elle organise ce samedi un sommet en ligne des épouses et époux de chefs d'État sur la reconstruction de l'Ukraine.

Sortie de l'ombre

Après avoir passé plusieurs semaines cachées dans des abris, c’est à la veille du 100e jour de l’invasion russe, début mai, que l'épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky a accordé sa première interview politique, sur la chaîne américaine ABC. “On ne peut pas concéder des parties de notre territoire, ça serait comme concéder une partie de notre liberté. Et dans tous les cas, l’ennemi continuerait" , avait-elle répondu au journaliste l'interrogeant sur les zones occupées par la Russie.

Quelques jours plus tard, le 8 mai, Olena Zelenska se montre pour la première fois en public, accompagnée de Jill Biden, la femme de Joe Biden, à Kiev, pour visiter une école.

Égalité femme-homme et droits des enfants

"J'ai toujours été une personnalité non publique et je n'aime pas l'attention supplémentaire qui m'est portée", avait-elle dit au magazine Elle, quelques mois avant la guerre. Mais depuis cette visite, Olena Zelenska a fait plusieurs apparitions publiques, principalement lors de visioconférences mais aussi à travers des interviews dans des médias occidentaux. Sa manière à elle de se mobiliser pour l'Ukraine.

Sensible à lutte pour l’égalité femme-homme et aux droits des enfants, elle axe ses discours sur ces deux thématiques. C’est d’ailleurs d’abord en tant que mère d’Aleksandra, 17 ans, et Kyrylo, 9 ans, qu’elle s’est exprimée devant le Congrès américain le 20 juillet, pour demander plus d’armes aux États-Unis.

“Je m’adresse à vous, non pas en tant que première dame, mais en tant que fille et en tant que maman" a lancé Olena Zelenska. "Quelles que soient nos fonctions dans la vie, on est avant tout des membres de notre famille. On reste toujours les enfants de nos parents, quel que soit notre âge. On est toujours les parents de nos enfants, quoi qu’il se passe. C’est là que se trouve le sens de la vie : notre famille est notre monde, et on fait tout pour le préserver. On est heureux quand on réussit. Et on pleure quand on ne peut pas le préserver. On est anéanti quand notre monde est détruit par la guerre. En Ukraine, des dizaines de milliers de mondes sont déjà détruits."

Olena Zelenska a ensuite montré une photo d'une petite fille. "Voici Liza. Je l’ai connue la veille de Noël. Je me souviens d’elle joyeuse, polissonne, une vraie petite chipie. Liza n’aura eu que quatre ans. Elle n’est plus là. Voici une photo de sa poussette. Le 14 juillet, Liza a été tuée par une frappe russe dans la ville de Vinnytsya, au centre de l’Ukraine. (..)"

"Malheureusement, la guerre n’est pas finie. La terreur continue. Je m’adresse à vous de la part de tous ceux qui sont morts, de tous ceux qui ont perdu leurs jambes et leurs bras, de la part de ceux qui sont encore sains et saufs, de ceux qui combattent, de ceux qui attendent leurs proches sur le front. Je vous demande aujourd’hui quelque chose que je n’aimerais jamais vous demander : des armes. De l’armement pour ne pas emmener la guerre sur le sol étranger, mais pour défendre notre propre maison, et notre droit de s’y réveiller vivant. Je vous demande la défense antiaérienne, pour que les missiles ne tuent pas les enfants dans leurs poussettes."

"Elle s'est retrouvée là par hasard"

Olena Zelenska ne se serait jamais imaginée première dame de son pays. Elle a d’ailleurs appris la candidature de son mari à l’élection présidentielle à la radio, en mars 2019, quelques semaines à peine avant son élection. "C'est une personne de devoir", analyse auprès de l'AFP Anna Tchaplyguina, spécialiste de l'étiquette. "Elle n'a jamais rêvé et n'a jamais aspiré à devenir première dame et elle s'est retrouvée là par hasard - et au milieu d'une crise planétaire."

Scénariste de profession, Olena Zelenska a écrit a même écrit le script de la série “Serviteur du peuple” , sortie en 2015, avec Volodymyr Zelensky en acteur principal. Tous les deux se sont rencontrés à 17 ans, à l'université d'Oleksandra, leur ville d'origine.