Comment la Twingo est devenue une icône de la culture populaire

C'est un pan tout entier de l'automobile française qui arrive en fin de course : lundi, l'entreprise Renault a annoncé qu'elle allait bientôt mettre fin à la production de trois gammes implantées dans le décor depuis des années : la Zoé, l'Espace et surtout la Twingo. Une annonce qui arrive quasiment trente ans jour pour jour après sa commercialisation, en février 1993.

En trente ans, la Twingo a atteint un statut dont peu d'automobiles avant elle ont bénéficié : comme la 2CV, la 4L ou la Coccinelle, c'est l'histoire d'une auto ni très belle ni très performante qui a réussi à intégrer la culture populaire. À la base, il y a une idée astucieuse de Renault au moment de commercialiser cette voiture qui existe avec une seule motorisation, presque aucun accessoire de série, et à un prix unique (55 000 francs, soit un peu plus de 7.000 euros, ce qui aujourd'hui correspondrait, avec l'inflation, à environ 12.000 euros) : le constructeur ne va pas vendre un objet, mais un concept.

Vendre un concept plus qu'une voiture

Après des années 80 passées sous le signe de voitures anguleuses à numéros et à abréviations (la R19 de Renault, la CX ou la BX de Citroën, la 106 ou la 207 de Peugeot), la Twingo est une voiture ronde, colorée, au nom évoquant des danses (c'est la contraction de Twist, Swing et Tango).

Et la première pub de la Twingo en 1993 est l'un des premiers spots publicitaires de l'histoire à ne pas montrer la voiture qu'elle vend. On y voit, sur l'air entraînant de "Hush Little Baby", une version animée de la Twingo, et pas une seule phrase sur ses équipements, mais sur ce qu'elle peut permettre : "Twingo n'est pas une conception trop carrée de l'existence, Twingo n'est pas du genre à broyer du noir, Twingo ne passe pas inaperçue, Twingo a des idées larges : à vous d'inventer la vie qui va avec". En trente secondes, l'agence Publicis et le dessinateur Philippe Petit-Roulet font de chaque point faible de la Twingo une force.

De Kenzo à Shakira

Sur ses 20 premières années d'existence, la Twingo s'est vendue à plus de 2,5 millions d'exemplaires . Elle se distingue aussi par ses nombreuses séries limitées conçues avec des marques notamment dans le secteur de la mode, comme Benneton, qui dessine des sièges tout en couleur, ou Kenzo, aux fauteuils à motifs fleuris.

Pendant toute sa carrière, la Twingo a joué sur ces deux plans : la voiture simple et pas chère d'un côté, la voiture jeune et stylée, avec un look souriant, de l'autre. Au milieu des années 2000, l'humoriste Dany Boon en fait le sujet d'un de ses sketches qui deviendra l'un des plus populaires – il invente même le "blert", la couleur entre le bleu et le vert, inventée par Twingo (le nom officiel de la couleur est "vert coriandre").

On la voit au premier plan dans "Inception" quand Leonardo DiCaprio démontre qu'il peut manipuler la réalité en plein Paris. C'est un leitmotiv chez Kad & Olivier dans "Qui a tué Pamela Rose", où l'inspecteur Bullit (qui pourtant roule en Renault Fuego) prononce "Twingo" au lieu de "bingo". Et quand Shakira adresse à Gérard Piqué, qui l'a trompée, sa dernière chanson, elle chante : "Tu as remplacé une Ferrari par une Twingo" – le footballeur s'en est amusé en arrivant lui-même à un entraînement dans la voiture de Renault.

Ironie du sort, un concours pour les 30 ans de la Twingo

Paradoxalement, si Renault a essayé, par deux fois, de moderniser sa Twingo, c'est le premier modèle qui est resté dans les mémoires. C'est aussi elle qui apparaît comme un modèle de solidité à l'heure où les voitures bardées d'électronique sont souvent pointée du doigt pour leurs pannes. À tel point qu'en 2020 pour promouvoir la version électrique de sa voiture, Renault reprend les codes de sa toute première campagne.

Mais l'entreprise est bien consciente du potentiel patrimonial de son modèle : alors même qu'elle vient d'annoncer la fin prochaine de la production de la Twingo, elle lance un concours intitulé "Reinvent Twingo", appelant les internautes à passer la célèbre voiture à la moulinette des logiciels de génération d'images par intelligence artificielle comme Dall-E ou Midjourney.

Le but du jeu : imaginer la Twingo du futur. "Renault donnera vie à un show-car directement issu des itérations reçues", promet le communiqué de presse. C'est donc l'ironie du sort : Renault fabriquera un concept-car pour une voiture… qu'elle ne produira plus.

Cela dit, tout espoir n'est pas perdu : les prochains modèles sur lesquels Renault veut miser à la place de la Twingo et de l'Espace sont des versions revisitées de la Renault 5 ou de la 4L. La Twingo sera-t-elle la prochaine sur la liste dans quelques années ?