Comment le désespoir gai peut-il nous rendre heureux ? Avec André Comte-Sponville

Quelque chose de désespérant dans la condition humaine

Et si c’était l’absence d’espoir qui nous rendait heureux ? André Comte-Sponville a placé le point de départ de sa réflexion dans notre condition de mortel : « Nous allons mourir, et d'ici là, la vie le plus souvent, est décevante. Albert Camus disait : « Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux ». J’étais catholique, mais pas au point de devenir prêtre, et lorsque j'ai perdu la foi, j'ai été obligé de constater que Pascal, Kant et Kierkegaard avaient raison de dire qu'un athée lucide et cohérent ne peut pas échapper à une part de désespoir, car s'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de vie après la mort, c’est donc désespérant. Mais leur erreur a été d’avoir confondu ce désespoir avec le malheur.

Publicité

L’espoir n'est pas la même chose que le bonheur

L'espoir n'est pas la même chose que le bonheur, car tant qu'on espère être heureux, c'est qu'on ne l’est pas précisément. Comme l'espoir n'est pas la même chose que le bonheur, le désespoir n'est pas la même chose que le malheur. Et au contraire, les moments les plus heureux que j'ai vécus (une promenade avec des amis ou seul, une grande expérience esthétique, musicale, érotique…) sont justement des moments où je n'avais plus rien à espérer. Au fond, les plus grandes joies se reconnaissent à ceci qu'elles ne laissent plus rien à espérer, c’est le gai désespoir.

Le bonheur, c’est le pur présent

André Comte-Sponville : « Paul Valéry écrit « Le beau, c'est ce qui désespère », pas du tout, au sens où le beau serait triste. Mais lorsqu'on est devant un sublime paysage ou lorsqu'on écoute un concerto de Mozart, il n'y a plus rien à espérer. Le vrai désespère. Personne ne peut espérer que deux plus deux fasse quatre ou qu'on ait pris la Bastille le 14 juillet 1789. Le bon, est ce qui désespère. L'orgasme ne laisse rien, et n'a rien à espérer pendant qu'il dure. Le bien moral désespère puisque agir bien moralement, comme disait Kant, c'est agir sans rien espérer. Donc le bon, le bien, le beau, désespèrent et ce sont les plus fortes expériences de l'humanité, les plus hauts niveaux du bonheur et de la spiritualité. »

► Ecouter l'émission Sous le soleil de Platon