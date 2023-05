Comment le gouvernement veut rassurer les élus locaux après l'affaire de Saint-Brevin-les-Pins

Il espère avoir "fait bouger les choses" mais pour lui, le mandat de maire, c'est déjà du passé : Yannick Morez a maintenu sa démission après avoir rencontré la Première ministre et la ministre des Collectivités territoriales, et été entendu lors d'une longue audition au Sénat. Il y a dénoncé non seulement les menaces qu'avaient fait peser sur lui des militants d'extrême droite, jusqu'à l'incendie volontaire, en pleine nuit, de ses deux véhicules et de sa maison (qu'il qualifie même "d'attentat"), mais surtout l'absence de réaction des forces de l'ordre et de l'État.

"Tous les courriers que je faisais au préfet, au sous-préfet, les contacts qu'on avait à la gendarmerie, ça n'aboutissait jamais, puisqu'on n'avait même pas de retour aux différents courriers", a ainsi regretté le maire de Saint-Brevin.

À l’issue de la réunion avec la Première Ministre, Yannick Morez salue la prise de conscience mais assure que sa décision est irrévocable : "Depuis ce matin, on a essayé de me convaincre de rester, mais non : là, je ne peux pas." Il faut dire que l'élu s'est trop senti "seul, abandonné" pendant plusieurs semaines pour vouloir changer d'avis. D'ailleurs, seule sa démission médiatiquement retentissante a fini par faire réagir le gouvernement à la hauteur de ce qu'il espérait. "P**eut-être que l'on n'est pas assez au rendez-vous de la protection des élus", a ainsi reconnu le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur France Inter . La situation, pour le maire démissionnaire, commençait à trop ressembler à celle de Samuel Paty, le professeur assassiné en 2020.

Cette campagne de haine, lancée par l'extrême-droite suite à l'annonce du transfert du centre d'accueil de demandeurs d'asile de sa commune, ressemble en tout cas à celle menée à Callac (Côtes-d'Armor) fin 2022. Les élus de la commune bretonne ont d'ailleurs voté début mai une motion de soutien au maire de Saint-Brevin-les-Pins, y retrouvant "les méthodes dont les élus callacois ont été victimes" de la part de militants là aussi opposés à un projet d'accueil de migrants, pilotés par le mouvement d'Éric Zemmour.

Vers un durcissement des sanctions pour les agressions contre les élus

Suite à la démission du maire de Saint-Brevin, la majorité présidentielle a pris le parti de faire le lien avec le climat de tension politique et la multiplication des agressions contre les élus, plutôt qu'avec la montée en force de ces groupuscules d'extrême-droite. Les annonces de mercredi sont dans cette droite ligne : la ministre déléguée aux Collectivités territoriales a ainsi évoqué un durcissement des sanctions pour ceux qui s'en prennent aux élus. Dominique Faure promet de faire passer ces sanctions de 3 à 7 ans d'emprisonnement, et de 75.000 à 100.000 euros d'amende. En clair, d'aligner les peines sur celles prévues dans le cas d'atteintes aux personnels en uniforme. Le tout accompagné de la création de 3.400 postes de "référents atteintes aux élus" dans les commissariats et les gendarmeries.

Elle dit également vouloir "réduire l'instruction par nos tribunaux pour être capables de répondre rapidement, que les maires se sentent autorisés, même quand ils font l'objet de menaces, à aller porter plainte à la police et la gendarmerie, et que derrière ce ne soit pas classé sans suite. Il faut amplifier tout ce qui est déjà fait, et le faire encore mieux parce qu'on peut toujours faire un peu mieux."

Des annonces bienvenues pour David Lisnard, le président de l’Association des maires de France, qui espère que l’on va prendre la mesure de la détresse des maires, au-delà de l’affaire du maire de Saint-Brevin. "C'est la 1.300e démission de maire depuis 2020 !", alerte-t-il. "La Première ministre nous fait la courtoisie de nous écouter et de faire des annonces, il faut le saluer, il ne faut pas être manichéen... Mais ce qu'on attend maintenant, ce sont des actes."

"Sous le mandat de mon prédécesseur François Baroin, a été mis en place l'Observatoire des violences sur les élus... Et ça n'intéressait personne", rappelle David Lisnard. "Les injonctions contradictoires de l'État, le fait que les plaintes soient classées sans suite... Beaucoup de Français le vivent. Ce qu'on demande depuis très longtemps, c'est qu'on analyse ces défaillances pour la corriger."

Yannick Morez, lui, se réjouit d'avoir rencontré une Première ministre à l'écoute, mais souhaite surtout être le dernier maire à démissionner dans ces conditions.