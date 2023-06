Comment les drones de reconnaissance ont révolutionné les tirs d’artillerie en Ukraine

Moins de deux kilomètres séparent cette ferme abandonnée des premières positions russes. C’est dans cet endroit isolé et labouré par les bombardements qu’une petite unité de dronistes s’est installée. Ils ont tous moins de 25 ans, certains sont passionnés de jeux vidéo, d’autres d’informatiques. "Nous sommes très près de la zone de combat, les russes pilonnent ce secteur avec des obus et des mortiers", raconte l'un d'entre eux.

Vitaly fait décoller son drone civil équipé d’une caméra embarquée. L’objectif : repérer une cible, même si cela peut prendre des heures, car les Russes maîtrisent l’art du camouflage notamment sur ce terrain semi-boisé. "L’ennemi voit que le drone est en vol, mais il ne connaît pas sa position ni celle du pilote. Pour cela, il a fallu modifier le logiciel du drone, changer son programme pour le rendre incognito."

"Prêts à frapper à n'importe quel moment"

Cette manipulation permet donc à ce drone d’être invisible à la radio surveillance russe et, une fois la cible identifiée, sa position est transmise en quelques secondes, via la radio, à une autre unité postée à 10 kilomètres de là, plus en retrait.

Dissimulé au milieu d’une forêt, un groupe d’artilleurs entourent un canon automoteur de l’époque soviétique recouvert de filets qui imitent la végétation.

"Dès que l'on reçoit les coordonnées, on fait feu", indiquent les soldats ukrainiens. © Radio France - O. O.

"Dès que l’on reçoit les coordonnées, on fait feu", explique, Aleksander qui patiente à proximité d’une tranchée. "Nous restons sur cette position et nous sommes prêts à frapper à n’importe quel moment, mais si les Russes repèrent notre emplacement, ça peut devenir chaud pour nous et il faudra changer d’endroit pour sauver nos vies et notre matériel." Un message radio parvient aux artilleurs, c’est l’information tant attendue, la cible : un bunker russe. Le temps de charger l’obus de 152 millimètres, de paramétrer le canon et de tirer. Le tour est joué.

La collaboration entre cette unité de dronistes et les artilleurs illustre cette guerre d’un nouveau genre qui fait rage en Ukraine. Auparavant, pour ajuster un tir d’obus ou de mortier, il fallait calculer l’azimut et l’inclinaison avant de corriger la visée après le tir, en observant la chute du projectile et en calculant de nouveaux angles. Désormais, avec les drones d’observation, l’artilleur peut ajuster le tir en temps réel.