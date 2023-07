Comment les Egyptiens construisaient-ils les pyramides ?

Bénédicte Lhoyer est égyptologue. Elle a mené des fouilles sur les rives du Nil et a effectué des découvertes sur la vie quotidienne des Égyptiens au temps des pyramides.

En Egypte, la recherche continue à avancer

"On a fait des bonds de géants ces dernières années grâce à l’archéologie expérimentale. On a testé les outils en cuivre sur le terrain. Les Égyptiens sont en quelque sorte des tailleurs de pierres. Ce sont des maîtres compagnons, ils taillent à vue. Il n’y a jamais eu de pierres moulées. Ils sont capables de faire des rampes de plus de 20 degrés.

Sur le site d’Hatnoub au milieu de l'Egypte, pas très loin de la cité d'Akhenaton, précisément sur le site de Tell el-amarna se trouve une carrière d’albâtre. Cela sert à faire de magnifiques vases, ou de la très belle statuaire. Pour les Égyptiens, c'est l'équivalent de l'argent en métal.

Quand les Égyptiens vont extraire un matériau, ils laissent toujours des traces d'outils, certes, mais également des inscriptions partout. Ils vous racontent à quelle époque ils sont venus, sous le règne de tel roi, parfois combien de temps ça a duré, le nombre d'hommes, le nombre d'ânes associés aux expéditions…

Une équipe de fouille à Tell el-amarna

Cette carrière a tapé dans l'œil de mon collègue qui s'appelle Yannis Gourdon, professeur à Lyon. Il a monté une équipe avec son collègue Roland Enmarch de l’université de Liverpool. Ils ont commencé à fouiller à partir de juin 2012. En 2017, ils ont fait cette découverte incroyable d’une rampe qui servait à faire sortir des blocs de plusieurs tonnes du fond de cette carrière et les faire remonter sur le plateau.

On s'est rendu compte avec stupeur qu'on avait cette espèce de grande allée centrale, entièrement lisse, avec des escaliers sur les côtés. Et dans la falaise de part et d'autre, des trous, avec tout un système pour accrocher des gros poteaux enfoncés dans le sol le long de cette fameuse allée toute lisse qui fait une sorte de grand virage dans une grande courbe.

Un système astucieux

On a compris que les Égyptiens faisaient lever la pierre sur un traîneau. Et ils ne tiraient pas le traîneau, comme on le voit très souvent dans les péplums. Imaginez l'horreur que cela aurait été ! Ils avaient plutôt tout un système pour enrouler les cordes autour de ces fameux poteaux. Ils descendaient les escaliers. Ils tiraient en descendant et la pierre pouvait monter. Et c'est ce fameux angle de plus de 20 degrés qui nous semblait complètement impossible, finalement l’est. En humidifiant la terre au milieu, cela permet de faire glisser le traîneau. C'est d’ailleurs pour cela qu'un petit bonhomme avec de l'eau est souvent représenté. Il est là pour faire que le glissement se fasse plus facilement. On avait donc laisser tomber la théorie de la rampe, en se disant que sur un site comme Khéops de plusieurs kilomètres, il aurait fallu qu’elle fasse plusieurs kilomètres. Mais avec cette technique, c'est complètement possible."

