Comment les fourmis font-elles l'amour ?

On a beau avoir lu les livres de Bernard Werber ou avoir vu le documentaire Microcosmos, la façon dont les fourmis font l'amour peut demeurer un mystère. C'est pourquoi la jeune Mathilde a posé clairement la question dans l'émission consacrée aux interrogations des enfants "Les Petits Bateaux" .

C'est Luc Passera, entomologiste, professeur émérite de l’université Paul Sabatier de Toulouse, et habitué de l'émission, qui répond à cette question, pas si simple.

Toutes les fourmis ne font pas l'amour

Chez la plupart des fourmis, la reproduction est assurée par des femelles particulières que l'on appelle les reines, qui sont ailées lorsqu'elles sortent de leur cocon et qui vont donc rencontrer des mâles qui sont eux-mêmes ailés. Il faut savoir qu'il existe d'autres femelles dans la fourmilière qui sont des ouvrières qui ne sont pas ailées et qui, elles, ne font pas l'amour.

Attardons-nous donc sur les fourmis ailées qui peuvent faire l'amour.

Love is in the air...

Lorsque les reines ailées quittent le nid pour faire l'amour, elles le font au cours de ce qu'on appelle le vol nuptial, c'est-à-dire que des centaines, des milliers de reines ailées et de mâles ailés s'envolent, forment des essaims qui sont ballottés un peu au gré des courants d'air. Soit les mâles, soit les femelles émettent un parfum attractif qu'on appelle une phéromone sexuelle, qui permet aux deux sexes de se rencontrer. Tout ça dans les airs ! Ils se posent donc sur le dos de la femelle et l'accouplement se passe ainsi d'une manière un peu acrobatique dans les airs.

Et puis le couple se pose sur le sol. Parfois, ça se termine très vite et très mal pour le mâle, parce que d'un coup de mandibules, la femelle tranche dans le vif. De toute manière, si le mâle se décroche lui-même de l'étreinte, il va mourir très vite parce qu'il est incapable de s'alimenter par lui-même.

Concrètement, comment se passe l'acte sexuel ?

Le mâle transporte les spermatozoïdes, c'est une sorte de véhicule. Il a un appareil reproducteur, un pénis, qui rentre dans la partie génitale de la femelle, et qui va donc lâcher tous les spermatozoïdes qu'il contient.

Ces spermatozoïdes sont récupérés et sont stockés dans une poche particulière de la reine qu'on appelle une spermathèque. Et ces spermatozoïdes vont rester vivants dans la poche de la reine cinq ans, dix ans, trente ans parce qu'une reine de fourmis peut vivre jusqu'à trente ans.

La mère nourrit ensuite les larves

La fourmi femelle, lorsqu'elle vient d'être fécondée, perd immédiatement ses ailes. Elle va s'introduire dans une fissure du sol, creuser une petite chambre, pondre des œufs et elle va nourrir elle-même les larves qui vont sortir de ses œufs.

Elle nourrit ses larves à l'aide de substances nutritives qu'elle tire des muscles de ses ailes. Puisqu'elle a perdu les ailes, elle n'a plus besoin des muscles. Elle ne va plus voler et ne quittera plus jamais son nid.

Pour décrire plus précisément ce qu'il se passe, ses muscles vont devenir liquides et les éléments nutritifs qu'ils contiennent vont passer dans le système digestif de la fourmi et seront ensuite régurgités par la bouche par la reine-mère et distribués à la becquée aux jeunes larves de la première couvée de cette reine de fourmis.

Les petites larves vont grandir, subir une métamorphose, et donner des fourmis. À partir de ce moment-là, la reine ne s'occupera plus que de la reproduction et le nourrissage des larves sera une fonction qui sera dévolue uniquement aux fourmis ouvrières.

