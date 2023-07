Comment mieux encadrer l'IA ? Voici les cinq préconisations du Comité d'éthique du numérique

Comment encadrer l'Intelligence artificielle pour éviter les dérives ? Le CNPEN, le Comité national pilote d'éthique du numérique, rend dans un avis adopté le 30 juin 2023, plusieurs préconisations pour mieux encadrer de développement des Intelligences artificielles. Si on parle souvent des photographies créées par l'IA , le rapport se concentre ici sur la génération automatisée de textes. Avec, parmi les propositions, une règlementation européenne, une meilleure éducation et une éthique commune aux entreprises du secteur.

Faire la différence entre la machine et l'humain

Selon le CNPEN, "l’impact social et économique des systèmes d’IA générative promet d’être majeur, compte tenu de leurs nombreux usages potentiels". Mais la capacité de l'IA générative à apporter des réponses claires et tenir des conversations dans "un bon niveau de langage" ne doit pas faire oublier qu'il s'agit bien d'une machine, et non d'un humain. Il rappelle également que les systèmes d'IA générative ne tiennent pas compte de la signification des mots pour les humains. "Ce manque total de compréhension peut n’avoir aucune importance", alerte le Comité, "ou avoir des conséquences désastreuses si les textes fournis sont des recommandations pour des décisions critiques".

Prévenir la désinformation et la manipulation

"Le système peut produire des sorties combinant des assertions vraies et des assertions fausses sur un sujet donné", prévient le Comité. Si certains logiciels, comme ChatGPT, avertissent l'utilisateur que l'IA peut "produire des informations inexactes sur des personnes, des lieux ou des faits", nombre d'utilisateurs ignorent ou négligent ce message. Et de toute façon distinguer le vrai du faux s'avère compliqué, surtout que l'IA, "par construction, ne produit aucune référence aux sources". Concrètement, ça veut dire que même en cherchant la véracité d'une information et sa source, ça n'est pas toujours possible.

Le CNPEN alerte également sur l'utilisation de l'Intelligence artificielle pour écrire des articles de presse, ce qui pourrait "créer de la désinformation à grande échelle". "Notamment, les modèles génératifs pourraient être utilisés pour obtenir un classement souhaité des contenus mal intentionnés dans les algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche, en privilégiant des opinions politiques spécifiques", précise le rapport*.*

Apprendre les rudiments de l'IA aux utilisateurs

Pour éviter tout risque d'incompréhension ou manipulation, le rapport suggère de "faciliter la prise en main du système" des Intelligences artificielles, notamment pour que les utilisateurs puissent les paramétrer : "Il est donc important de former les utilisateurs à ces nouvelles pratiques. Notamment, le 'savoir-construire' des requêtes précises pour obtenir une meilleure réponse apparaît comme un prérequis pour plusieurs types d’usage."

Il faudra aussi, selon le CNPEN, se méfier de l'utilisation de l'Intelligence artificielle dans l'éducation, comme par exemple pour rédiger un devoir à sa place . Là encore, il faudrait selon le Comité prévoir un encadrement : "Remplacer le raisonnement humain par le recours aux textes rédigés par la machine irait à l’encontre de notre démarche d’apprentissage classique à l’école qu’il est nécessaire de préserver. Il ne s’agit pas d’interdire ces nouveaux outils, mais il est nécessaire d’en encadrer l'usage et d’apprendre aux enfants les concepts sous-jacents."

S'assurer d'une éthique commune dans la conception

Pour le Comité national, les entreprises qui utilisent ou créent une Intelligence artificielle se doivent de respecter une certaine éthique, rappelant en premier lieu que l'IA ne remplace par l'humain. Et ce, dès le début de recherches : "Les concepteurs d’un système d’IA générative doivent analyser, en phase de conception, chacun des choix technologiques susceptibles de provoquer des tensions éthiques." La question se pose avec ChatGPT, qui ne cesse de se développer : "S’y inscrit l’ambition actuelle des dirigeants des entreprises comme OpenAI ou Google de créer une 'intelligence artificielle générale' qui serait comparable, ou même supérieure, à l’intelligence humaine . En propageant de tels discours, les concepteurs de ChatGPT nourrissent simultanément craintes et espoirs", précise le rapport.

Se pose aussi la question de la vérité. "Le manque d’évaluation de la valeur de vérité (...) peut mener à la production de désinformation. Elle interroge la responsabilité des concepteurs et notre rapport à l’éthique de la vérité", prévient le Comité.

Créer un règlement européen

Si aujourd'hui*, "la publication des modèles d’IA générative en libre accès est en passe de devenir le standard de cette industrie", certains fabricants s'y opposent, avançant notamment l'argument de la génération de fausses informations. Pour le CNPEN, c'est donc sur le plan réglementaire qu'il faut trancher. Une proposition de règlement initiée en 2021 par la Commission européenne, puis amendée et votée par le Parlement européen en juin 2023, veut justement "faire peser une importante responsabilité sur tous les fabricants de modèles de fondation qui les mettent sur le marché ou qui les publient en libre accès". Si le texte est définitivement adopté, il sera une première réponse aux questions éthique qui se posent depuis le développement des logiciels accessibles à tous.