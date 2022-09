Comment prendre soin de son jardin ou de son balcon en temps de sécheresse ?

Notre pays connaît une sécheresse intense sur tout le territoire. À ce jour, 93 départements sont en alerte sécheresse. Nos jardins, balcons, terrasses connaissent des jours sombres. Dans les campagnes, on observe de véritables paysages lunaires. Les gazons sont transformés en paillassons. Les arbres ont perdu leurs feuilles plus tôt. Les légumes ont séché sur place.

Comment prendre soin de nos plantes, arbres et pelouses dans ces conditions exceptionnelles ?

Philippe Collignon, journaliste, écrivain, professeur d'horticulture de formation, auteur du livre Le potager pour les nuls, publié chez First, nous répond.

Conseils pratiques pour prendre soin des espaces verts

Faire un constat, un diagnostic

Il faut s'occuper en premier lieu du sol. Philippe Collignon nous explique qu'il faut déjà analyser la nature de ce sol : "Est-ce qu'on a un sol lourd ? Est-ce qu'on a un sol léger ? Les sols lourds, ce sont les sols argileux, sans drainage, qui vont se rétracter. Le sol argileux bouge et il se fissure. L'eau va très peu y pénétrer parce qu'il va devenir compactant. Et puis vous avez le sol sableux qui est beaucoup plus respirant. Le problème, c'est qu'il ne retient, lui, pas d'eau."

Pour savoir quel est le type de votre sol, prenez une petite boulette de terre, mettez-la dans un verre d'eau. Après deux heures, si la boulette est au fond du verre d'eau, c'est que votre sol est très compact et très argileux. Et inversement, si elle s'est délitée, c'est qu'il est sableux.

Il faut aussi savoir si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de vent, car le vent dessèche particulièrement les cultures. Si tel est le cas, il faudra planter des brise-vents ou des haies pour casser ces vents intenables.

Installer des citernes dans son jardin

Philippe Collignon nous explique que dans l'idéal, il faut installer des citernes dans son jardin, soit la petite citerne extérieure que l'on colle à sa gouttière qui peut contenir jusqu'à 1 500 litres d'eau. Soit, si l'on peut, enterrer une citerne dans son terrain. On peut aller jusqu'à 20 000 litres d'eau et là, on peut presque être autonome pour son jardin.

Mettre de la matière organique, pailler son jardin

La matière organique (le compost, le fumier, etc.) est importante pour le sol. Elle va nourrir les éléments du sol, les vers de terre, les bactéries, mais également retenir l'eau et c'est ça qui est intéressant. Cette matière organique retient 7 à 10 fois son poids en eau par rapport à la terre traditionnelle.

L'idée est donc d'apporter des éléments organiques sur le sol. Ça peut être des tontes de pelouse, des feuilles mortes, ou encore du paillage que l'on achète en jardinerie. On va y mettre une couche entre 5 et 15 centimètres. Plus on ira vers 15, mieux ça sera. Ça va conserver la fraîcheur au niveau des racines.

Griffer son sol – c'est-à-dire retourner le sol grâce à l'outil griffe — va permettre aussi d'éviter au sol de trop transpirer, de trop perdre son eau.

Ne tondez pas votre gazon trop court

Il faut garder un minimum de sept centimètres. Vous pouvez aussi laisser pousser les herbes dans votre gazon. Ne tondez le gazon que là ou vous allez poser vos pieds.

Planter des plantes qui résistent à la sécheresse

Voici des plantes adaptées : les plantes dromadaires, le Fremontodendron, le Perovskia, le Lila des Indes, le Jasmin de Virginie, les Gaura, et les graminées en règle générale.

