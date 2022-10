Comment les rues sont-elles numérotées ?

Sous l'Ancien Régime, les maisons n'avaient pas de numéro, mais des noms

Ceux qui ont lu Balzac se souviennent de "La maison du chat-qui-pelote". Au-dessus de la porte, un tableau montrait un chat avec une raquette de pelote (sport en vogue à l'époque). Ce système nominal n'était pas commode et les gens ne s'y retrouvaient pas très bien. Comme à Tokyo aujourd'hui, où par exemple, les maisons sont numérotées dans l'ordre où on les a construit : la maison numéro 58, peut-être à côté de la 7, qui peut être à côté de la 11... Dans cette ville, il est impossible de trouver son chemin avec seulement une adresse de rue.

Juste avant la Révolution française, il a été décidé de numéroter les rues de Paris. On a proposé un système où l'on numérotait d'abord le côté gauche de la rue. Et puis au bout, on revenait pour le côté droit, si bien que le premier et le dernier numéro de la rue se faisaient face. Ce système pas très commode existe encore parfois à Londres, dans certaines rues.

Publicité

Mais ce système n'a pas plu aux habitants

A l'époque, l'impôt sur le revenu n'existait pas encore, l'impôt, reposait essentiellement sur les maisons. Les gens se disaient que si les maisons étaient bien numérotées, cela faciliterait le travail des collecteurs d'impôts.

Finalement, Napoléon Iᵉʳ a décidé le 4 février 1805 qu'on allait numéroter les maisons. Ce système est toujours en vigueur aujourd'hui : à gauche, tous les numéros impairs, à droite, les pairs.

À Paris, pour savoir dans quel sens va la rue pour déterminer la gauche, et la droite : cela dépend de la situation de la rue par rapport à la Seine. Les rues qui sont considérées comme parallèles à la Seine, les numéros suivent le courant, : ils vont augmenter d'Est en Ouest. Si au contraire, la rue est considérée comme perpendiculaire à la Seine, les numéros montent à mesure qu'on s'éloigne du fleuve. À Bordeaux, les nombres impairs sont au contraire situés sur le côté droit de la rue et les nombres pairs sur le côté gauche.

🎧 ECOUTER | Les p'tits bateaux avec la question d'Anne-Victoire