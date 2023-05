Comment TikTok a espionné (grâce à son chat) une journaliste qui avait enquêté sur le réseau social chinois

Épiée par TikTok. Dans un article paru dans le Financial Time s et un entretien à la BBC , la journaliste anglaise Cristina Criddle révèle comment le réseau social a espionné ses déplacements pour tenter de découvrir ses sources et le nom des salariés de TikTok qu’elle avait auparavant pu interroger pour l’une de ses enquêtes sur les conditions de travail "toxiques" dans les bureaux londoniens de la firme. Le réseau social a utilisé un compte exclusivement consacré à son chat.

Informée par TikTok

Deux jours avant Noël, fin décembre 2022, la journaliste, qui travaille pour le Financial Times reçoit un appel de la directrice des relations publiques de TikTok. Celle-ci lui annonce que des employés en Chine et aux États-Unis ont consulté et analysé les données de son compte TikTok, pour obtenir sa géolocalisation. "L'appel a duré moins d'une minute. Elle voulait que je sache, ‘par courtoisie’, que le New York Times venait de publier un article que je devrais lire", écrit la journaliste.

L’article affirmait que les employés de ByteDance , la maison-mère de TikTok, avaient accédé aux données de deux journalistes via leurs comptes TikTok. "Lorsque j'ai rappelé la directrice des relations publiques, elle a confirmé que j'étais l'un des journalistes surveillés." Auprès de la BBC, elle se souvient : "C'était vraiment effrayant et horrible et, personnellement, assez violent."

Elle n’a pas de compte personnel

Cristina Criddle a en fait été espionnée dans le cadre d’un audit interne. TikTok a cherché à savoir qui étaient les "taupes", les employés ayant témoigné auprès de la journaliste pour l’une de ses enquêtes sur la grogne du personnel au sujet des pratiques de l’entreprise. Ils ont ainsi tenté de croiser ses déplacements (grâce son adresse IP obtenu par le biais de l'application installée sur son portable) avec ceux de salariés du réseau social. Mais personne, au sein de TikTok, n’a été démasqué.

Précision importante : Cristina Criddle n’a pas de compte personnel, seulement un profil dédié… à Buffy, son chat, sur lequel elle poste des vidéos de son animal de compagnie. Celui-ci regroupe une centaine d’abonnés et une vingtaine de vidéos, visionnées quelques centaines de fois. Son nom n’apparaît nulle part sur le compte. Les employés ont donc dû mener des recherches poussées pour être certains que ce profil appartenait à la journaliste.

TikTok reconnaît sa faute

Cristina Criddle ne sait pas pendant combien de temps ses déplacements ont été tracés, ni à quelle fréquence. Seulement que cela s’est produit l’été dernier, relate la BBC. TikTok assure que l'accès aux données des utilisateurs occidentaux sont très restreints en Chine. Les employés qui ont tracé la journaliste ont été licenciés pour faute grave. Le propriétaire de TikTok, Bytedance, a déclaré qu'il "regrette profondément" ce qui était une "violation significative" de son code de conduite, et assuré être "déterminé à faire en sorte que cela ne se reproduise plus".

L’application interdite sur certains téléphones

La journaliste spécialisée dans les nouvelles technologies a toujours l’application, mais sur un téléphone portable qu’elle laisse désormais à son travail. "Je suis super prudente maintenant. Je dois m'assurer qu'il n'y a aucune chance que mes appareils soient suivis. Je dois également m'assurer que mes sources sont conscientes des problèmes possibles pour leur sécurité", déclare Cristina Criddle.

En France, TikTok revendique plus de 20 millions d’utilisateurs, un milliard dans le monde entier. Décriée, l’application est suspectée de collecter des données et de les manipuler. Depuis le début de l’année, plusieurs institutions, comme le Parlement européen, ont décidé d’interdire le réseau social sur les appareils professionnels de leurs salariés.