Comment un film d’horreur mettant en scène Winnie L’Ourson a-t-il pu voir le jour ?

Ce mercredi, les salles américaines accueillent un film aussi attendu qu’étrange. "Winnie The Pooh : Blood and Honey", réalisé par Rhys Frake-Waterfield, sort ce mercredi aux États-Unis. Le film, qui n’a bénéficié que d’un budget de 250 000 dollars, aspire à devenir l’un des plus rentables de son époque, grâce à la notoriété que lui ont apporté les réseaux sociaux.

"Winnie the Pooh : Blood and Honey", c’est l’histoire de Winnie et Porcinet qui ont été abandonnés par le héros humain de l’histoire Jean-Christophe, quand celui-ci a grandi. Revenus à l’état sauvage, ils sont devenus des tueurs sanguinaires, et prennent au piège une bande de copains dans une forêt – scénario qui serait celui d’un film d’horreur classique si ses tueurs n’étaient pas des héros de dessins animés pour enfants.

Le roman d'origine est tombé dans le domaine public

Sans surprise, ce film qui va ruiner l’enfance de nombreux spectateurs et de nombreuses spectatrices n’est pas une production des studios Disney – elle n’a même rien à voir avec la firme. Mais comment le réalisateur a-t-il pu faire son film sans risquer un très cher procès, la firme de Walt Disney étant réputée pour être intransigeante sur les droits de ses personnages ?

Tout simplement car Winnie l’Ourson n’est pas, à la base, un personnage Disney. Il est le personnage d’un roman intitulé "Winnie l’Ourson : histoire d’un ours-comme-ça" sorti en 1926 et écrit par Alan Alexander Milne. Or, cet ouvrage-là est tombé dans le domaine public le 1er janvier 2022. Le personnage d’origine de Winnie est donc tombé dans le domaine public – ainsi que celui de Porcinet, qui apparaît dans le même ouvrage, mais pas Tigrou, qui n’est apparu que dans la suite, sortie en 1928.

Jeu d'équilibriste

Le film joue donc avec une frontière intéressante : il peut reprendre le personnage de Winnie l’Ourson, de Jean-Christophe et de Porcinet, mais rien de ce qui figure dans les livres suivants, et surtout, rien de ce qui appartient aux films Disney. Ni l’univers visuel, ni la musique, ni le design des personnages ne peut être repris : dans ce film d’horreur gore, Winnie l’Ourson fait donc la taille d’un humain et ne porte pas son fameux petit haut rouge, et Porcinet a un vrai visage de cochon.

Au-delà des droits d’auteur, il y a la marque, pour laquelle Disney détient une licence qui, elle, n’est pas limitée dans le temps – ou plutôt qui est renouvelable indéfiniment. Dans ce cas, l’équipe du film a dû prouver que le film ne ressemblait à rien de ce que pourrait proposer Disney, vu qu’il s’adresse à "un public pas du tout familial".

Pétitions et menaces de mort

"C’est de la folie", a confié le réalisateur du film Rhys Frake-Waterfield : "J’ai reçu des pétitions pour l’arrêter, j’ai reçu des menaces de mort, des gens m’ont dit qu’ils avaient appelé la police", raconte-t-il. Mais le succès du film est déjà au rendez-vous. Avec la seule sortie au Mexique, il a engrangé un million d’euros de recettes. Soit quatre fois plus que ce qu’il a coûté.

Avec sa sortie américaine, "Winnie l’Ourson : du sang et du miel" espère marcher sur les plates-bandes d’un classique du genre : "Paranormal Activity", un film qui a coûté 15 000 dollars à réaliser et qui a rapporté, en incluant tous les titres de la saga, plus d’un milliard de dollars. En France, il n’a pas encore de date de sortie.