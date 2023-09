Comment un tableau acheté 4 dollars se retrouve vendu aux enchères plus de 62 000 fois plus cher

C'est une histoire qui commence en 2017... ou peut-être même bien plus tôt. Et qui continuera le 19 septembre prochain, avec la vente aux enchères d'un tableau dont le prix de vente est estimé entre 150.000 et 250.000 dollars, selon le site américain The Art Newspaper.

Le tableau est une peinture de l'artiste et illustrateur américain Newell Convers Wyeth. Et il a une histoire qui rappelle d'autres surprises du monde de l'art : acheté pour presque rien, il s'est avéré avoir une valeur considérable. En 2017, une Américaine achète dans une brocante un tableau signé de la main de l'artiste, connu pour avoir réalisé les illustrations d'une centaine de livres.

Publicité

Une photo postée sur un groupe Facebook

Mais en cherchant sur Internet le tableau en question, elle ne trouve rien, et pense alors qu'il s'agit d'un faux, qui n'est pas de la main de Wyeth. Comme souvent dans ce genre d'histoires, le tableau est accroché dans la maison de sa nouvelle propriétaire sans que personne n'y prête vraiment attention, et même, au bout d'un moment, remisé dans un placard.

En mai dernier, la propriétaire poste sur un groupe Facebook dédié aux trésors méconnus cachés chez les particuliers une photo du tableau, nommé "Things found in Walls", et se voit recommander de contacter un musée et une ancienne conservatrice, spécialistes de l'artiste.

Un tableau disparu pendant 80 ans

Dans un entretien au Boston Globe repéré par le journal Connaissance des Arts, Lauren Lewis, la conservatrice, explique : "Bien qu’il présente certainement quelques petites rayures et qu’il avait besoin d’un nettoyage de surface, il était dans un état remarquable étant donné qu’aucun de nous n’avait la moindre idée de son voyage au cours des 80 dernières années".

Car non seulement ces spécialistes attestent de l'authenticité du tableau, mais en plus, son origine est connue : il faisait partie d'une série de quatre illustrations proposées en 1939 pour accompagner une édition du roman "Ramona". Les dessins avaient été présentés à l'éditeur – qui a payé Newell Convers Wyeth pour ce travail – qui ne les a pas retenus. Et puis, silence radio. Pendant 80 ans, le tableau a été porté disparu, sans que personne ne connaisse son chemin.

Résultat : le tableau, transmis à une maison de ventes, Bonhams Skinner , va être vendu pour environ 62.000 fois plus cher qu'il a été acheté il y a sept ans. Les visiteurs pourront le découvrir avant la vente à Boston et dans les locaux de la maison de vente, dans le Massachussets.