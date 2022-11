Comment une victime d'agressions sexuelles a obtenu réparation en justice, malgré la prescription des faits

C’est une décision qui pourrait faire jurisprudence dans les affaires de violences sexuelles sur mineurs. Le tribunal de Paris vient de condamner José Bruneau de la Salle, figure du monde hippique, à dédommager le fils de ses amis, Jérémy Garamond, qu'il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement alors que ce dernier était tout jeune adolescent, révèle BFM TV. Pour obtenir un procès trente ans après, la victime a décidé de l’attaquer non pas au pénal, où les faits étaient considérés comme trop anciens, mais au civil, où la prescription est calculée différemment. France Inter vous explique les enjeux de cette affaire.

De quels faits parle-t-on ?

Les faits remontent à la fin des années 1980, jusqu'en 1990. José Bruneau de la Salle, figure des courses hippiques, se rend régulièrement dans la maison familiale d'amis, en Eure-et-Loir. C'est au cours de ces séjours qu'il se livre à une dizaine de reprises à des attouchements sexuels sur le fils de ses amis, âgé d'une dizaine d'années. L'enfant en parle à son père qui le croit et prend ses distances avec José Bruneau de la Salle.

Comme de nombreuses victimes de violences sexuelles, Jérémy Garamond oublie ce qu'il a subi pendant plusieurs années. Ces faits lui reviennent en mémoire lorsqu'il a perd sa mère en 2016 et que son agresseur souhaite assister à l'enterrement. En 2018, il se décide finalement à porter plainte pour ces agressions sexuelles, mais ces faits sont déjà prescrits sur le plan pénal.

Comment le procès a-t-il pu avoir lieu ?

Pour contourner "le couperet de la prescription pénale", l'avocat de Jérémy Garamond propose alors de passer par la juridiction civile, car le délai de prescription est plus souple. "En matière pénale, le point de départ de la prescription, ce sont les faits, c’est-à-dire l’agression", explique à France Inter Olivier Pardo. Mais en matière civile, "le point de départ, c’est la consolidation du préjudice, c’est-à-dire le moment où le traumatisme a cessé ses effets, est stabilisé". "Or, en matière d’agression sexuelle, il est rarement stabilisé, il va, il revient, il est comme une vague", rappelle-t-il.

Jérémy Garamond saisit donc le tribunal en 2018. Le juge civil ordonne qu'il se soumette à une expertise médicale pour établir le préjudice et la date de consolidation. Le médecin fixe ce "point de départ" à la date de l’action en référé, "un point de rupture" pour le plaignant, qui lui permet de faire "reconnaître son statut de victime". Cela lui laisse donc 10 ans avant que les faits soient prescrits.

L'audience s'est donc tenue en octobre dernier et les juges ont estimé que les faits étaient établis, en se fondant notamment sur de récents échanges de mails entre la victime et son père. Ils mettent en évidence qu'en privé José Bruneau de la Salle a demandé pardon et a reconnu un "acte inexcusable" auprès de ses proches. À l'audience, le mis en cause a nié les faits, reconnaissant simplement être allé regarder l'adolescent dormir dans sa chambre.

Puisque ce n'est pas un procès pénal, José Bruneau de la Salle ne se voit pas condamner à une peine, mais devra payer des dommages et intérêts, dont le montant sera fixé lors d'une prochaine audience. La victime a demandé plus de 100 000 euros d’indemnités. M. Bruneau de la Salle a toujours la possibilité de faire appel de cette décision.

Pourquoi cette décision est importante ?

"Cette décision est une réponse à ce que d’aucuns appellent l’impunité de ceux qui ont été des agresseurs sexuels", se félicite Olivier Pardo, pour qui cette décision fera date. "Ça ne veut pas dire que tous obtiendront réparation, parce qu’il y aura un procès et l’agresseur présumé pourra aussi se défendre, mais il y aura enfin un procès ", précise-t-il. "On ne pourra pas dire que la justice est incapable de résoudre ces problèmes et donc qu’il faudra recourir à des cellules, à une justice privée", ajoute l'avocat.

Il précise que cette décision est pour son client "une reconnaissance, une libération et une réparation". "Il y a eu des magistrats, des avocats, du contradictoire, des témoignages et l’on a pu établir que les faits qu’il dénonçait étaient exacts, lui ont causé un réel préjudice et le tribunal décide qu’il y a un responsable, qu’il y a une victime et qu’il y a une réparation", conclut-il.