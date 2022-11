Comment va fonctionner le "bonus réparation" sur les appareils électriques et électroniques

"C’est un enjeu qui permet de parler d’écologie positive" : ce mardi matin sur Franceinfo, le ministre de la Transition écologique a confirmé la mise en place, à partir du 15 décembre prochain, d'un bonus visant à inciter les consommateurs et consommatrices à réparer leurs appareils en panne plutôt qu'à les remplacer. "On jette trop d’appareils. L'objectif, c'est d'augmenter de 20% la réparation", explique Christophe Béchu.

À quoi correspond ce "bonus réparation" ?

C’est en réalité une mesure ancienne, incluse dans une loi votée en 2020, la loi Agec, pour "Anti gaspillage pour une économie circulaire" - c’est notamment la loi qui a conduit à l’interdiction des couverts en plastique depuis le 1er janvier 2021. Il aura donc fallu deux ans et demi pour que ce dispositif voie le jour.

Quels appareils peuvent en bénéficier ?

La règle numéro un, c’est que le bonus réparation ne concernera pas les produits qui sont encore sous garantie. Pour le reste, une trentaine de catégories de produits bénéficieront de ce bonus dès le 15 décembre. Selon les catégories, le montant du bonus sera variable :

10 euros pour les machines à café à filtre , les fers à repasser , les bouilloires ou les grille-pain

, , ou les 15 euros pour un aspirateur , une perceuse/visseuse , un l ecteur DVD , un home cinéma , un instrument de musique, un vélo ou une trottinette

, une , un l , un , un instrument de musique, un vélo ou une trottinette 20 euros pour une console de jeux ou une enceinte

ou une 25 euros pour une cave à vin , un lave-linge , un réfrigérateur/congélateu r, une tablette ou un téléphone portable

, un , un r, 30 euros pour un téléviseur ou un vidéoprojecteur

ou un 45 euros pour un ordinateur portable

À partir de 2024, de nouveaux produits viendront s’ajouter au dispositif : ce sera le cas des friteuses, des imprimantes, des robots de cuisine ou des micro-ondes. En 2025, une nouvelle salve de produits sera concernée : climatiseurs mobiles, sèche-cheveux, ventilateurs, etc.

Selon Nathalie Yserd, directrice générale d’Ecosystem, qui gèrera ce bonus et son fonds de financement, l’idée est que ces bonus correspondent à environ 20% du prix de réparation total. "Le seuil psychologique au-dessus duquel le consommateur préfèrera racheter un objet neuf est estimé entre 25 et 30% : l’objectif est donc de s’en rapprocher", explique-t-elle.

Comment en bénéficier ?

Il n’y aura pas de démarche spécifique à faire : le bonus sera directement déduit de la facture de réparation. Mais il y a tout de même une condition. Il faudra pour cela se rendre chez l’un des réparateurs bénéficiant du label "QualiRépar" : ce label, accordé pour trois ans, est décerné par des organismes certificateurs comme le bureau Veritas ou l’AFNOR, sur des critères de compétence ou de transparence des prix.

Pour l’heure, seuls 500 réparateurs ont obtenu ce label "QualiRépar" et sont donc aptes à attribuer cette ristourne sur une réparation. L’objectif est d’atteindre 1 500 professionnels labellisés en 2023 et 10 000 en 2027. Il pourra s’agir aussi bien d’artisans et d’indépendants que de SAV de fabricants ou de distributeurs.

Comment ce bonus sera-t-il financé ?

Il est financé par une enveloppe de 410 millions d’euros, utilisable jusqu’en 2027. Ce sont les fabricants d’appareils qui devront se partager l’alimentation de cette enveloppe : une partie de leur chiffre d’affaires - et donc, possiblement, du prix des produits - sera donc affectée à ce fonds bonus réparation.

Pour l’ONG Zero Waste France, ce montant est "bien inférieur à ce qui était espéré", même si sa responsable juridique reconnait que "tous les coups de pouce pouvant aider à la réparation sont favorables". L’ONG Les Amis de la Terre, de son côté, a déposé un recours en annulation contre le décret de création de ce fonds devant le Conseil d’Etat : elle reproche à l’exécutif d’avoir réduit de moitié l’enveloppe, après les discussions avec les industriels, par rapport à ce qui était prévu.

Aujourd'hui, on estime à 10 millions le nombre de réparations réalisées chaque année en France. Bien loin du 1, 5 milliard d'équipements électriques et électroniques en circulation.