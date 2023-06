Commission d'enquête sur TikTok : ce que les patrons du réseau social en France ont répondu aux sénateurs

Quand les sénateurs s'intéressent à TikTok. Depuis le 8 mars dernier, douze sénateurs se penchent sur le fonctionnement de cette application chinoise forte de plus de 15 millions d'utilisateurs actifs en France. "Comment fonctionne son algorithme ? Pourquoi est-il plus addictif que d’autres réseaux ? A-t-il des effets néfastes sur le développement du cerveau des adolescents et des enfants ?", voilà les questions auxquelles aimeraient répondre ces parlementaires. Ce jeudi 8 juin, Eric Garandeau, le directeur des affaires publiques de TikTok France et Marlène Masure, directrice générale des opérations France, Benelux et Europe du Sud de TikTok étaient auditionnées par cette commission parlementaire.

"TikTok nous renvoie aux années folles, au surréalisme"

Le premier, haut-fonctionnaire français en disponibilité et ancien président du CNC a d'abord exprimé son intérêt pour "une nouvelle génération de cinéastes" qu'il croit voir émerger sur ce réseau social, créé voilà six ans en Chine. "Au fond, TikTok nous renvoie aux années folles, au surréalisme, à l'invention du cinématographe. TikTok est la minute Lumière au format vertical". Très vite interrogé par la commission sur le fonctionnement et la politique de l'application, le directeur répond "nos priorités n'ont jamais changé, la plus ardente étant est la sécurité et le bien-être de nos utilisateurs" tout comme "la protection des données de nos utilisateurs de 13 ans et plus". À de très nombreuses reprises, pendant un entretien de trois heures ce jeudi matin, le directeur s'est appuyé sur des "tiers de confiances". Des entreprises indépendantes qui s'assureraient de la sécurité et de la protection des données de TikTok et de ses utilisateurs.

La PDG française, d'origine chinoise, "n'a aucun rôle opérationnel"

Pourtant, les sénateurs prennent plusieurs exemples de d'articles de presse publiés sur le sujet : "*L'*opacité revient 99 fois sur 100" , relève l'un des membres de la commission. Le début de l'échange s'est d'abord attardé sur la direction de la filiale française de TikTok : "SAS TikTok France". Les sénateurs ont interrogé le directeur sur le rôle de la présidente directrice générale, Zhao Tian, de nationalité canadienne et chinoise, selon les parlementaires. Eric Garandeau assure qu'elle n'a "aucun rôle opérationnel dans l'entreprise et [qu'il ne l'a] jamais rencontrée". "Elle est pourtant seule à pouvoir prendre des décisions sur la vente ou la fusion de TikTok en France par exemple," lui répond Claude Malhuret, le rapporteur de la commission. "C'est dommage qu'elle ne vienne pas visiter la France, étant PDG de TikTok France." "Elle n'a pas de responsabilité opérationnelle" rétorque plusieurs fois le directeur. "Je crois qu'on ne parle pas exactement la même langue. Je vous parle juridique, vous me répondez opérationnel" lance le rapporteur.

"On a bien une chaîne qui est entièrement soumise à un droit qui n'est pas un droit chinois "

"Vous avez TikTok France présidée par une Chinoise et qui doit, par l'extraterritorialité du droit chinois, obéir aux injonctions du gouvernement chinois" tente de reprendre une nouvelle fois un sénateur qui cherche à obtenir des réponses sur les soupçons de collecte de données de l'application par la Chine. L'ancien directeur du CNC en France renvoie aux différentes entreprises du groupe ByteDance, maison mère du réseau social, "on a bien une chaîne qui est entièrement soumise à un droit qui n'est pas un droit chinois", a encore déclaré Eric Garandeau.

Il demande également à plusieurs reprises de pouvoir répondre par écrit à certaines questions, soit par besoin de confidentialité, soit par manque d'information sur un sujet précis. Interrogé sur la "poussette", ce procédé qui consiste à mettre en avant des contenus ou un thème particulier en avant dans le cas de partenariats entre une entreprise et TikTok, seuls "0.0006% de contenus" mis en avant sont issues de cette méthode, selon Eric Garandeau.

Marlène Masure, directrice générale des opérations France, Benelux et Europe du Sud de TikTok SAS, auditionnée pendant l'après-midi, s'est félicitée de l'efficacité de "l'outil de gestion du temps mis en place pour les moins de 18 ans avec le message qui demande à entrer un code pour continuer à regarder au-delà de 60 minutes", et relève que "seuls 25% ont désactivé ce message". Ce qui signifie selon TikTok que cette méthode mise en place pour limiter le temps d'écran des plus jeunes fonctionne.

D'autres auditions menées avant celles-ci

Avant ces deux directeurs, la commission a déjà entendu de nombreux experts, ainsi que les eurodéputés Raphaël Glucksmann, président de la commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne, ou encore Nathalie Loiseau, présidente de la sous-commission "sécurité et défense". Elle a également prévu d'entendre le ministre chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, Jean-Noël Barrot, le 19 juin prochain. Invoquant les risques en matière de cybersécurité, le gouvernement français a déjà interdit en mars le téléchargement et l'utilisation du réseau social chinois controversé (entre autres applications "récréatives") sur les téléphones professionnels des 2,5 millions de fonctionnaires d'État, emboîtant le pas à de nombreux exécutifs et parlements occidentaux. De nombreux élus américains veulent faire interdire TikTok aux États-Unis. Ils assurent que la populaire plateforme permet à Pékin de récolter les données des utilisateurs à leur insu et d'influencer leur opinion, ce que l'application a toujours nié.