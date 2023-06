Commission des Finances : à l'Assemblée, l'idée d'évincer Eric Coquerel fait son chemin chez Renaissance

LFI pourrait-elle perdre la prestigieuse et puissante présidence de la commission des Finances à l’Assemblée nationale ? Le bruit monte depuis qu’Éric Coquerel, qui occupe le poste, n’a pas déclaré irrecevable la proposition de loi Liot sur l’abrogation de la réforme des retraites, contraignant alors la présidente de l’Assemblée nationale à le faire elle-même. Il y aura, à la rentrée, un nouveau vote pour décider de reconduire ou non Éric Coquerel.

Traditionnellement, les élus de la majorité n'y prennent pas part puisqu’il est inscrit dans le bloc constitutionnel que cette présidence doit revenir à un membre de l’opposition. Mais rien n’empêche juridiquement de faire voter les députés de la majorité pour un candidat de l’opposition de droite. Et l’idée fait son chemin en macronie.

Aurore Bergé pointe "des manquements"

"Pas assez travailleur", "pas assez impartial" : la présidente du groupe Renaissance Aurore Bergé estime ainsi qu’Éric Coquerel est un mauvais président de la commission des Finances. Elle l’assume : s’il faut le faire battre, elle n’hésitera pas à demander aux députés macronistes de voter, même si ça n'est pas la coutume. Contactée par France Inter, elle invoque "les manquements" d'un président de commission "qui ne joue pas son rôle". "Il aurait dû déclarer irrecevable la proposition d'abrogation de la réforme des retraites de Liot, il ne l'a pas fait", insiste Aurore Bergé.

Elle conteste aussi son activité au sein de la commission. "Il est de son rôle de commander chaque session des rapports à la Cour des comptes. Il n'a fait aucune commande. Alors, oui, nous avons la supériorité numérique au sein de cette commission et s'il faut l'exercer lors du renouvellement du mandat, nous le ferons." Aurore Bergé rappelle qu'au sein de la région Île-de-France où, comme à l'Assemblée, la présidence de la commission des Finances est dévolue à un membre de l'opposition, la présidente LR Valérie Pécresse prend part au vote.

"Atteinte grave à l'intégrité du Parlement"

"C'est une grave atteinte à l’intégrité du Parlement"**, s'insurge Éric Coquerel. "Il ne s'agit pas d'un fonctionnement de collectivité territoriale, mais de la mise en cause du règlement de l'Assemblée nationale qui fait partie du bloc constitutionnel. Il n'appartient pas à la majorité de choisir ses oppositions. Ce serait un précédent grave. C'est une ligne rouge et j'observe que chez macronistes beaucoup disent publiquement qu'ils ne veulent pas la franchir", poursuit l'élu LFI.

Il conteste le procès en incompétence qui lui est fait : "Je viens de m'entretenir avec Pierre Moscovici (premier président de la Cour des comptes, NDLR) et les raisons qui ont fait que les commandes à la Cour des comptes n'ont pas abouti sont d'abord liées à de laborieuses discussions pour s'entendre sur les sujets d'enquête." Il produit aussi ses statistiques : "277 heures de réunions à ce jour, plus que n'importe laquelle des années de la précédente législature ; l'examen au titre de l'article 40 de davantage d'amendements cette année (plus de 46 000) qu'aucun président de la commission des Finances de la précédente législature."

Vif débat

Au sein de la majorité relative, le débat est vif. Éric Woerth, ancien président LR de la commission des Finances, estime qu'il faut respecter la tradition et ne pas prendre part au vote. Le député Modem Erwan Balanant s'y refuse également : "On ne choisit pas ses oppositions. Alors, c'est parfois très embêtant, avoir des vice-présidents RN ça me casse les pieds. Un président de la commission des Finances qui ne fait pas en sorte que les règles soient respectées, ça me casse les pieds. Mais je considère qu'on n'a pas à prendre part au vote."

Reste que pour destituer Éric Coquerel, il faut des candidats à sa succession. Pour l’heure, le seul déclaré est Jean-Philippe Tanguy, du Rassemblement national.