Composition, fonctionnement, outils : cinq choses à savoir sur le Conseil constitutionnel

Ils tiennent entre leurs mains le sort de la réforme des retraites. Les neuf Sages du Conseil constitutionnel vont dire vendredi si oui ou non le projet de réforme des retraites et ses conditions d'adoption au Parlement sont conformes à la Constitution. Le Conseil a été saisi le 21 mars par des parlementaires de gauche et du RN mais également par la Première ministre , qui espère ainsi montrer patte blanche sur ce texte très controversé. Les Sages avaient un mois pour se prononcer, soit jusqu'au 21 avril mais ils ont annoncé qu'ils donneraient leur décision dès le 14 avril.

Les parlementaires qui ont déposé les saisines interrogent le Conseil constitutionnel sur le support législatif choisi par le gouvernement, à savoir un projet de loi de financement rectificatif du budget de la sécurité sociale (PLFRSS), mais aussi sur la procédure parlementaire et notamment les outils utilisés par le gouvernement pour accélérer l'examen du texte.

Les Sages vont également annoncer vendredi leur décision sur la constitutionnalité du référendum d'initiative partagée (RIP) déposé par la gauche. La saisine du Conseil constitutionnel est automatique pour un RIP.

Qui sont les neuf Sages du Conseil constitutionnel ?

L'institution est présidée par Laurent Fabius, ancien Premier ministre de François Mitterrand et ancien ministre des Affaires étrangères durant la présidence de François Hollande. Ce socialiste de 76 ans a été nommé président du Conseil constitutionnel en février 2016 par François Hollande, alors président de la République. Laurent Fabius est accompagné dans cette tâche par trois femmes et cinq hommes, membres du Conseil constitutionnel :

Michel Pinault , 75 ans, diplômé de l'ENA et d'HEC, passé par le Conseil d'État mais aussi le groupe d'assurances Axa. Il est également ancien président de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il a été nommé en février 2016 par le président du Sénat, Gérard Larcher.

Corinne Luquiens , 70 ans, haute fonctionnaire, ancienne directrice générale des services législatifs de l'Assemblée nationale et ancienne secrétaire générale de l'Assemblée nationale et de la Présidence. Elle a été nommée en février 2016 par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Claude Bartolone.

Jacques Mézard , 75 ans, avocat honoraire, ancien sénateur RDSE (groupe du Rassemblement démocratique et social européen) du Cantal, ancien ministre de l'Agriculture puis de la Cohésion des territoires sous Édouard Philippe. Il a été nommé en février 2019 par Emmanuel Macron.

François Pillet , 72 ans, ancien avocat, ancien sénateur de droite du Cher. Il a été nommé en février 2019 par le président du Sénat Gérard Larcher.

Alain Juppé , 77 ans, ancien Premier ministre de Jacques Chirac, ancien ministre sous François Fillon et ancien maire de Bordeaux. Il a été nommé en février 2019 par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Richard Ferrand.

Véronique Malbec , 64 ans, ancienne avocate générale à la Cour de Cassation, ancienne Inspectrice générale de la justice, ancienne directrice de cabinet du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Elle a été nommée en février 2022 par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Richard Ferrand.

François Seners , 65 ans, diplômé de l'ENA, ancien haut fonctionnaire, ancien Secrétaire général du Conseil d'État. Il a été nommé en février 2022 par le président du Sénat Gérard Larcher.

Jacqueline Gourault, 72 ans, ancienne professeure d'histoire-géographie, ancienne sénatrice UDI du Loir-et-Cher, ancienne ministre de la Cohésion des territoires sous Édouard Philippe puis Jean Castex. Elle a été nommée en mars 2022 par le président de la République Emmanuel Macron.

Comment les Sages sont nommés ?

Le président de la République et les présidents des assemblées parlementaires nomment chacun un membre du Conseil constitutionnel tous les trois ans. Ces Sages sont nommés pour un mandat de neuf ans, non renouvelable. Le Conseil se renouvelle ainsi par tiers tous les trois ans. Le président du Conseil constitutionnel est choisi parmi ces membres par le président de la République. Les anciens présidents de la République font partie, de droit, à vie, du Conseil constitutionnel mais Nicolas Sarkozy et François Hollande ont fait le choix de ne pas siéger .

Depuis 2008, les nominations effectuées par le président de la République sont soumises à l'avis de la commission des lois de chaque assemblée. Si "l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions", le président ne peut procéder à la nomination, indique le site du Conseil constitutionnel . "Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée." Aucune candidature n'a été recalée depuis.

Tous les citoyens "jouissant de leurs droits civiques et politiques" peuvent être nommés. Toutefois, "en pratique, il est fait appel à des personnalités dont la compétence est reconnue, notamment en matière juridique et politique", précise le Conseil constitutionnel.

Ces femmes et ces hommes doivent, en théorie, laisser leurs affinités politiques de côté, pour ne juger que de la conformité du texte. Mais le système est critiquable, selon René Dosière, président de l'Observatoire de l'éthique publique, tant il crée " des conflits d'intérêt ". Une proposition de loi a par exemple été examinée il y a deux ans pour revenir sur le fonctionnement de l'attribution des salaires des membres du Conseil constitutionnel, qui sont fixés par le gouvernement lui-même, ce qui peut interroger sur son indépendance. Mais la proposition n'a finalement pas été examinée.

Quelle est la procédure d'examen ?

En règle générale, un membre du Conseil constitutionnel est nommé pour être rapporteur de chaque texte. Dans le cas présent, d'après les informations du journal Le Monde , deux rapporteurs ont été nommés pour examiner la réforme des retraites. "Cela peut arriver si le texte à examiner est très gros ou compliqué", précise Bastien François, professeur de Sciences politiques à l'université Paris 1-Panthéon-Sorbonne.

L'identité des rapporteurs est tenue secrète. Leur mission est de plancher sur les saisines pour "proposer un projet de décision" aux autres Sages, explique le professeur. "Ils vont ensuite discuter sur le fond de la décision, déterminer s'il doit y avoir une censure ou non, quels arguments des saisines sont retenus. Ils peuvent aussi aller chercher d'autres arguments, qui ne sont pas dans les saisines mais qui peuvent être retenus."

Ensuite, place à la délibération et au vote - de façon informelle s'il n'y a pas de désaccord. S'il y a égalité des voix (en cas d'absence d'un des Sages, puisqu'ils seraient alors un nombre pair), la voix du président du Conseil constitutionnel compte double. Une fois que la décision est prise, "ils la rédigeront ensemble", indique Jean-Jacques Urvoas, ancien ministre de la Justice sous François Hollande, aujourd'hui professeur de droit public. Elle sera ensuite rendue publique.

D'ici là, silence radio : "Robert Badinter, qui a présidé le Conseil constitutionnel, a l'habitude de dire que c'est à la fois un sphinx et un prophète. Un sphinx parce qu'on s'adresse à lui et qu'il ne parle pas tout de suite. Et un prophète parce que quand il a parlé, il donne la loi divine", rappelle l'ancien ministre de la Justice.

Quelles sont les options du Conseil constitutionnel ?

Le Conseil constitutionnel a plusieurs options : pas de censure, censure partielle et censure totale.

Pas de censure. Il est possible que le Conseil constitutionnel déclare que la réforme des retraites et son processus législatif sont conformes à la Constitution.

Censure partielle. Les Sages peuvent décider de censurer partiellement la réforme des retraites. D'après le Canard enchaîné, Laurent Fabius a lui-même évoqué ce scénario, notamment pour l'index senior (obligation de déclarer les salariés de plus de 55 ans dans une entreprise) et le CDI senior. En effet, le gouvernement a choisi de faire passer sa réforme via un projet de loi de financement rectificatif du budget de la sécurité sociale, donc toutes les dispositions qui ne rentrent pas dans ce cadre budgétaire pourraient être retoquées.

Censure totale. Le Conseil constitutionnel peut décider de la non-conformité du projet de réforme des retraites à la Constitution, dans son intégralité. Les élus qui ont déposé les saisines estiment notamment que le véhicule législatif (autrement dit, le type de projet de loi choisi et la méthode pour l'adopter) n'était pas approprié et que le principe de clarté et de sincérité des débats a été altéré, à tel point que cela remet en cause la totalité du texte. "Une censure totale est extrêmement rare car ce sont souvent seulement des 'bouts' du projet de loi qui sont inconstitutionnels", note Bastien François. "Seuls deux projets de loi, en 1979 et 2012, ont été totalement censurés sous la Ve république pour des motifs de procédure", indique Anne-Charlène Bezzina, maître de conférences à l'Université de Rouen, interrogée par l'Agence France presse.

Autre option, plus rare, les Sages peuvent utiliser la technique "des réserves d’interprétation", souligne Bastien François. Cela "permet au juge de s’évader de l’alternative conforme/non conforme en déclarant une disposition conforme à condition qu’elle soit interprétée (ou appliquée) de la façon indiquée par lui", écrit le Conseil constitutionnel .

Pour le RIP, les Sages devront dire si oui ou non le référendum peut être soumis au vote des Français. "L'interrogation porte sur la façon dont le RIP est rédigé", explique Bastien François. La proposition de RIP vise "à affirmer que l'âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans ". Or, "cela reproduit le droit existant, il n'y a pas de réforme", note le professeur. C'est d'ailleurs ce que pointe le gouvernement dans la procédure de contradictoire, en soulignant que le texte "se borne à affirmer une limite d’âge qui figure déjà dans les textes en vigueur, sans modifier les règles applicables ni y ajouter ou y retrancher".

Quelles conséquences ?

Si le texte n'est pas censuré, il sera définitivement adopté et promulgué car il n'y a pas de recours possible aux décisions du Conseil constitutionnel. En cas de censure partielle, la loi pourra s'appliquer mais sans la ou les partie(s) censurée(s). Le gouvernement pourra, s'il le souhaite, proposer un autre texte législatif comportant les dispositifs censurés. S'il y a une censure totale, le texte ne pourra pas être promulgué et donc ne sera pas appliqué. Si le gouvernement veut faire passer sa réforme, il devra recommencer le processus législatif depuis le début, en essayant cette fois de ne pas utiliser de méthode l'exposant à une censure.

Pour ce qui est du RIP, s'il est rejeté, la seule option des opposants à la réforme des retraites sera de proposer un nouveau RIP, rédigé autrement, avant la promulgation de la réforme des retraites.