Compost : comment réussir à recycler vos déchets alimentaires ?

La maître-composteur, membre du Réseau Compost Citoyen, Amélie Esmenjaud, le coordinateur national du Réseau Compost In Situ Jean-Jacques Fasquel, et le chercheur spécialiste des sols et biologiste au Muséum national d’Histoire naturelle Marc-André Selosse étaient les invités de l’émission La Terre au carré. Au micro de Mathieu Vidard, et de Camille Crosnier, ils ont délivré quelques recettes pour obtenir un bon compost.

Pourquoi se met-on à composter ?

Le compost est vraiment très bénéfique. Amélie Esmenjaud explique : « Le but est de réduire au maximum les déchets organiques qui représentent 30% de notre poubelle selon l'ADEME. ». Le biologiste Marc-André Selosse explique que le compost est « un fertilisant qui ramène de la matière organique au sol qui en manque. Or, la matière organique retient l’eau, lutte contre l’érosion et stocke du carbone. » Jean-Jacques Fasquel ajoute : « Aujourd’hui lorsque nos déchets alimentaires plein d’eau ne sont pas compostés, ils sont incinérés. Quelle bêtise ! On devrait parler de bioressources plutôt que de biodéchets d’ailleurs puisque l’agriculture a besoin de cette matière. Et puis, quand on utilise du compost dans les champs, cela veut dire moins de fertilisants issus de la chimie de synthèse. Donc moins de pollution chimique qui ne sera pas incinérée ou enfouie. » Marc-André Selosse précise que ça limite la contamination des Français au cadmium : « À cause d’une agriculture sous perfusion d'engrais minéraux, ils mangent 1,4 fois la dose maximale de cadmium recommandée par l'OMS. En mettant plus d'engrais organique, on va limiter la part des engrais minéraux. »

Que faut-il savoir avant de se lancer ?

Jean-Jacques Fasquel donne les principes d’un bon recyclage des déchets organiques : « Placer ses déchets dans un composteur ne fait pas du compost. On doit équilibrer la matière. Donc les déchets verts, ou humides, doivent être équilibrés avec des matières brunes comme des feuilles sèches ou du broyat. Ensuite, il faut de l'oxygène, donc il faut brasser avec une fourche, ou une griffe à main, régulièrement. Et il faut au compost un taux d'humidité suffisant ».

Où peut-on composter ?

Jean-Jacques Fasquel : « Partout ! On peut commencer chez soi avec un lombricomposteur, dans son jardin, si on en a un, mais cela peut-être aussi dans son immeuble, ou dans son quartier. Les composts se développent de plus en plus dans les villes. Mais il existe parfois des collectes en porte-à-porte, ou des points d’accueil un peu éloignés où il sera récupéré par des professionnels comme Compost in situ. »

Que peut-on mettre dans un compost ?

Tout ce qui est issu du vivant peut se composter : « Les épluchures de fruits et légumes, les coquilles d'œuf, le marc de café, les filtres à café biodégradables, les sachets de thé (sans les agrafes), le papier sopalin, les fleurs fanées peuvent être déposés dans un composteur… Les déchets verts de jardin comme la pelouse ou les pieds de tomate… On les laisse au jardin » explique Amélie Esmenjaud. « Ce qui n’empêche pas en amont de réduire le gaspillage alimentaire ».

Jean-Jacques Fasquel : « Paillez votre jardin avec vos déchets et gardez des feuilles mortes, ou du bois de broyat pour équilibrer votre compost. » Marc-André Selosse évoque une autre piste : « Il faut redécouvrir les richesses de nos selles. Alors que les agriculteurs achètent du phosphore et de l'azote, chacun d'entre nous produit quatre kilos et demi d'azote et quatre kilos de phosphate par an. Le compostage sera alors réalisé différemment (de 12 à 18 mois), pour éviter les contaminations. Mais c’est une piste intéressante pour l’avenir. »

Que ne jette-t-on pas dans un compost ?

Si, contrairement à une légende urbaine, on peut mettre dans son compost des peaux d’agrumes, ou de la viande, à condition de respecter un équilibre des quantités, on évite : « le plastique, les agrafes, la litière du chat, les métaux lourds, tout ce qui peut être polluant pour le sol. » indique Marc-André Selosse.

Que faire contre les nuisibles (rats, fourmis, cloportes…) que le compost attire ?

Marc-André Selosse : « Dans le compost se trouve des bactéries des champignons des vers de terre, des insectes, des microbes… Regardez à la loupe le contenu de votre compost. C'est un monde merveilleux, ça grouille. Ce sont eux qui vont décomposer la matière organique. » « On a beaucoup fait peur aux gens avec ces histoires de compost qui attire les animaux, et les insectes. Bien sûr, on ne met pas de viande au début, mais dès qu’on maîtrise les gestes, on peut. » Jean-Jacques Fasquel : « Les insectes arrivent souvent quand le compost est mal géré. En l'occurrence, des fourmis dans un compost, est signe qu'il est trop sec. Parfois, au contraire, on doit l’arroser. Contre les rats, on évite la viande. Mais les os comportent énormément de phosphates, donc on apprécie qu’ils retournent au sol. »

Composter des aliments non issus de l'agriculture bio comporte-t-il des risques ?

À recycler en terreau des déchets alimentaires contenant des pesticides, que risque-t-on ? Marc-André Selosse répond : « Il y aura des pesticides dans le compost, c'est certain. Simplement, quand on met des molécules "qui ont une sale tête" dans le sol, on a plus de chances de s'en débarrasser là que lorsqu’on les met dans l'eau. Elles ont plus de chances de rencontrer les microbes qui vont les détruire. Et puis, il y aura un effet de dilution parce que je doute que toute votre matière organique soit contaminée. Recycler des produits non-bio me paraît un moindre mal par rapport au fait que dans le champ, on a utilisé des pesticides. »

Et aussi…

On peut se former via des ateliers mis en place par les collectivités, ou auprès de maîtres composteurs.

