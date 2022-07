Concours d'éloquence : "Pour tout le monde, un prisonnier ne sait pas écrire, autant qu'il sache s'exprimer"

Les chaises en plastique beiges sont alignées dans le gymnase aux murs colorés de la maison d'arrêt. Devant une longue table destinée au jury, un pupitre transparent donne à l'ensemble un air très cérémoniel. Voire intimidant, au vu des hésitations du premier candidat, qui reprend finalement sa contenance, face à ce jury composé de membres du personnel pénitentiaire, dont le directeur d'établissement, d'avocats, d'une procureure adjointe, et du président du tribunal judiciaire de Bobigny.

Ils sont une dizaine d'hommes détenus à participer au premier concours d'éloquence organisé à la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Des candidats invités à réfléchir sur des thèmes philosophiques, tels que "j'ai tout perdu dans ma vie, suis-je un perdant ?" ou "y a-t-il de la beauté dans la misère ?". Ce rendez-vous est l'aboutissement de plusieurs mois d'un travail hebdomadaire, mené par quatre avocats au barreau de Seine-Saint-Denis. Démarré en octobre, l'atelier a dû être interrompu à cause du Covid, avant de reprendre. "Ils étaient très investis, présents à chaque séance, et nous avons vu l'évolution : ils ont pris confiance en eux, ont fait des efforts sur la position du corps, le volume sonore,…", détaille Me Anne Rossi, elle-même amatrice de théâtre. "Je trouve ça passionnant de faire ce travail avec des personnes détenues, qui peuvent trouver le temps long. C'est un apprentissage, nous leur donnons des clés."

"Pas de mots à contre-emploi"

Abdel, qui a remporté le concours avec un texte sur la misère, puis une improvisation en deuxième manche, explique avoir choisi de suivre ces rendez-vous pour progresser dans sa manière de s'exprimer : "Parfois, nous croyons savoir et sommes à côté de la plaque", juge ce détenu, qui dit avoir voulu reprendre "les bases", afin de "mieux faire passer [ses] pensées, de manières plus fidèles", afin "que l'on n'utilise pas de mots à contre-emploi".

Plusieurs textes évoquent les conditions de détention, même si aucun n'aborde les raisons de l'incarcération. Mais la prison est loin d'être le premier des thèmes abordés. En revanche, le sujet sur le souvenir et l'oubli a trouvé preneur chez une majorité de candidats. Surprenant, dans un univers où émotion et promiscuité ne font pas toujours bon ménage. "Ils sont allés très loin dans ce qu'ils ressentaient, et dans ce que l'enfermement leur faisait ressentir en termes de manque, notamment de manque de leur famille", note Julie Boissinot, adjointe au chef d'établissement. Avec, dans ces récits, une place prépondérante des grands-parents et de leurs rôles.

Si, ce jeudi, ces hommes offrent leurs tournures de phrases au jury et à leurs co-détenus, la plupart tient surtout à enrichir son vocabulaire pour l'extérieur. A commencer par le monde judiciaire. Enrique, lui, a été séduit par "l'art de convaincre avec ses propres mots, avec ce que l'on a comme argument". Frappé par le poids du langage corporel, il a appris, avec ses camarades, à éviter les gestes inutiles, se tenir droit, regarder ses interlocuteurs dans les yeux. "Je travaille à la bibliothèque, mais aimer les livres n'est pas suffisant pour avoir les outils nécessaires".

Préparation aux prétoires

"Au départ, ils sont motivés par la curiosité de savoir ce qu'est l'éloquence. Puisque la plupart d'entre eux ont des avocats qu'ils trouvent éloquents, eux aussi veulent s'adonne à ça. Je pense qu'en se prêtant à l'exercice on y prend goût", analyse Me Alassane Touré, également intervenant. "Ne perdons pas de vue qu'ils sont en détention, et vont être amenés de nouveau à comparaitre devant un juge. Je pense que cet exercice va énormément les aider à prendre confiance en eux, parce que c'est surtout de cela dont ils ont besoin".

Abdel approuve : "Nous allons passer dans des prétoires, êtres beaucoup interrogés à l'oral, il n'y a aucun écrit. Pour tout le monde, un prisonnier ne sait pas écrire, autant qu'il sache s'exprimer". Les lauréats ont remporté de la nourriture et des livres. L'expérience, jugée concluante, devrait être renouvelée l'an prochain.