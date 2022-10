Condamnation du site d’info Reflets au nom du secret des affaires : cinq questions sur une décision inédite

C’est une décision qui devrait relancer le débat sur la loi sur la protection du secret des affaires de 2018. Jeudi, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné, dans le cadre d'une procédure d'urgence, le site Reflets, poursuivi par Altice au nom du secret des affaires. Cela fait suite à la publication de trois articles basés sur des données issues d’un piratage d'Altice par Hive, un groupe de hackers. Le juge a interdit au site d’information de publier de nouveaux articles issus de ce piratage. Le site Reflets va faire appel et poursuit son enquête sur le patron d'Altice, Patrick Drahi.

La preuve, ce mardi, le site publie ainsi un article ("Patrick Drahi a-t-il menti sous serment aux sénateurs ?"), démontrant que le milliardaire aurait joué sur les mots lors d'une audition au Sénat en affirmant qu'il n'avait pas de société au Panama. Cette fois-ci, Reflets se garde de citer explicitement toute source venue de Hive, s'en tenant à la formule "selon nos informations".

Néanmoins, la condamnation prononcée par le tribunal de commerce, c’est du "jamais vu", selon le Fonds pour une Presse Libre , qui a lancé un appel pour que "le gouvernement se saisisse d’urgence de cette question". La décision est "un contournement déplorable du droit de la presse. Son annulation est une nécessité démocratique", a réagi sur Twitter le secrétaire général de l'ONG Reporters sans frontières, Christophe Deloire. On vous explique pourquoi cette décision du tribunal de commerce fait débat.

Pour quels articles le tribunal de commerce a condamné Reflets ?

Entre le 5 et le 7 septembre dernier, le site Reflets a publié trois articles sur le patrimoine et le train de vie luxueux du milliardaire Patrick Drahi, le patron d’Altice, propriétaire notamment de SFR, BFMTV et RMC. Il est notamment question de ses multiples déplacements en jet privé, en plein débat sur "la fin de l’abondance". Les articles ne dévoilent pas pour autant des détails sur les sociétés d’Altice.

L’article se base sur une partie des 141 gigaoctets de données volées par Hive, un groupe de pirates, qui les a diffusées sur le "dark net". Parmi les informations aspirées, il n’y a "aucune donnée sensible", que ce soit sur les données des clients, des partenaires commerciaux ou financiers, des mots même du groupe Altice.

Altice exigeait le retrait de ces articles, demande rejetée par le tribunal, car Reflets n'est pas l'auteur du piratage, qu'il ne viole pas le secret des affaires et que les informations relevaient du débat d’intérêt général. En revanche, cette logique ne vaut pas pour d’éventuels futurs articles. Face à ce qu’il estimait être "une menace" et "un dommage imminent", le tribunal a donc interdit à Reflets de publier tout article issu de ces données, pour une durée indéterminée. Ce, au nom d’une potentielle future violation du secret des affaires, quand bien même "aucune donnée sensible" n’a été volée.

Pourquoi cette condamnation est une première ?

Cette condamnation est une première à double titre. Depuis la loi sur la protection du secret des affaires de juillet 2018, c’est la première fois qu’un juge applique cette disposition à l’encontre d’une publication de presse.

D’autre part, cette "interdiction générale et absolue qui n’a aucune limite de temps", est inédite en termes de sanction, estime Lorraine Gay, avocate de Reflets. "C’est de la censure préalable", abonde Camille Bauer, avocate spécialisée en droit de la presse. "Les risques d'entrave au travail journalistiques et à la liberté d'informer étaient redoutés quand la loi est passée (…) une telle décision d’interdiction de diffusion de contenus est une grave atteinte à la liberté d’information. C’est une décision de censure a priori, par anticipation", poursuit-elle.

Pourquoi est-ce un tribunal de commerce qui a jugé ce dossier ?

Altice a estimé que les articles de Reflets constituaient une "violation du secret des affaires" pour être "entré illégalement en possession de nombreux documents secrets concernant l’activité des sociétés du groupe". Comme le relate l’AFP, l'avocat d'Altice, Me Christophe Ingrain, a expliqué à l’audience que "Reflets ne s'est pas contenté de relater un événement d'actualité" mais est "le seul site à reproduire (...) des données volées, à servir d'écho aux pirates". Il a assuré que les pirates veulent ainsi faire pression sur Altice pour le forcer à verser une rançon "de 5,5 millions de dollars", faute de quoi le reste des données sera publié. "C'est la logique des pirates : plus il y a d'articles, plus la pression est forte sur Altice", a plaidé Me Ingrain.

Le juge a lui aussi estimé qu’il y avait un risque "de dommage imminent face à l’incertitude des parutions à venir qui pourraient révéler des informations relevant du secret des affaires". Il n’a pas fait usage de l’article L 151-8 du code civil, qui protège d’habitude les parutions relevant de "la liberté d’expression, de communication et d’information".

Le fait que le dossier soit examiné par un tribunal de commerce a sans doute joué en faveur d’Altice*. "On a affaire à une juridiction peu habituée à cet enjeu de la liberté d’expression (…) C’est peut être un juge qui n’est pas habitué à trancher ce genre de dossier"*, explique Camille Bauer. "Ce ne sont pas des magistrats professionnels, ce sont des chefs d’entreprises, ils n’ont pas le même prisme, la même appréciation que les chambres spécialisées dans les affaires de presse", rappelle Camille Bauer.

Quelle est la portée de cette décision ?

L’avocate Camille Bauer tient tout de même à souligner la "spécificité de cette affaire", qui n’est pas forcément représentative de tous les conflits entre grands groupes et publications de presse. Dans ce cas de figure, les sources "sont des données piratées" et non pas "des lanceurs d’alerte". "Le regard porté sur ces informations n’est pas le même, puisque [pour les pirates] le but était de faire de l’argent avec ces infos. On peut imaginer que ça eu une incidence", avance-t-elle.

Pourquoi la décision de la cour d’appel est très attendue ?

Cette loi sur le secret des affaires et ses différentes dispositions "est quelque chose qui est en train de se mettre en place", explique Camille Bauer, qui estime que "la décision qui sera rendue par la cour d'appel est essentielle, primordiale". Elle contribuera "certainement à une réflexion générale sur la portée de ces textes, sur la confrontation entre ces deux principes de liberté d’expression et de protection du secret des affaires". Mais si la cour d’appel venait confirmer cette décision "ça pourrait faire jurisprudence", s’inquiète Lorraine Gay. "Toute société pourrait poursuive une société éditrice de presse sur des enquêtes en cours, concernant tout et n’importe quoi", conclut-elle.

Si cette décision "venait à prospérer, c’est toute l’investigation économique qui pourrait disparaître", réagit de son côté le Fonds pour une presse libre. "Impossible alors d’informer le public d’affaires telles que les Panama Papers, les Lux Leaks, les Malta Files, les Football Leaks, les Uber Files qui ont révélé d’immenses scandales d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent", estime l'ONG.

La date pour l’audience d’appel n’est pas encore connue.