Mardi 29 novembre, rendez-vous pour le 2ème volet du cycle de conférence 2022 : « De l’assiette à la planète : Manger autrement mais comment ? » partout en France, au cinéma et au studio 104 de Radio France avec Mathieu Vidard, producteur de La terre au carré, et Guillaume Meurice.

Dans un contexte d’envolée des prix, de précarité alimentaire où les impacts du changement climatique se font partout sentir, comment faire évoluer nos habitudes alimentaires ?

Peut-on concilier conscience écologique et pouvoir d’achat ?

Quelles sont les solutions et les initiatives locales en France pour manger mieux, sans se ruiner, tout en préservant la planète ?

Autant de questions que Mathieu Vidard et Guillaume Meurice poseront à leurs invités :

Mardi 29 novembre 2022 à 20h, une conférence interactive et engagée, pour vous prouver que oui, manger autrement c’est possible ! A vivre depuis le studio 104 de la Maison de la radio et de la musique et en direct dans plus de 130 salles de cinéma en France.

►►► Réservation pour assister à la conférence :

■ En direct du Studio 104 : réservations à partir du jeudi 27 octobre 2022 sur maisondelaradioetdelamusique.fr - Prix de la place : 8 à 15€

■ Au cinéma (liste des cinémas participants ci-dessous*) : réservations à partir du jeudi 27 octobre 2022 sur Conférence France Inter : Manger autrement mais comment ? | CGR Events

En partenariat avec CGR - Socialter – La croix l’hebdo – Society – La RATP

et le soutien de la MACIF

►►► Liste des cinémas participants*

