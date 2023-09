Conférence sociale, référendum : ce que dit la lettre d'Emmanuel Macron aux chefs de partis

Elle était attendue, elle a fini par arriver. Emmanuel Macron a adressé une lettre aux chefs de partis résumant les échanges qu'ils ont eux à Saint-Denis le 30 août et que France Inter a pu consulter. "L'esprit et le contenu de nos échanges correspondent, j'en suis convaincu, à ce que nos compatriotes attendent de nous", estime en préambule le chef de l'Etat.

"Je vous soumets un projet afin de recueillir vos propositions de modification ou d'ajout d'ici dimanche soir si vous en êtes d'accord", a écrit le chef de l'Etat, ajoutant vouloir retrouver les chefs de parti à l'automne. "Aucune forme institutionnelle de réponse (référendum, vote parlementaire, mesures réglementaires ou décision ad hoc) ne sera a priori exclue", assure Emmanuel Macron.

Un résumé d'étape

En six pages, Emmanuel Macron dresse un bilan des points d'accord et de désaccord, sur des sujets allant de la guerre en Ukraine, la vie démocratique du pays, la situation sociale. "Je vous propose de lancer sur ces bases le suivi concret de nos échanges. Vous serez donc associés dès les prochains jours, dans le respect du fonctionnement de nos institutions, à plusieurs travaux", écrit Emmanuel Macron, qui dit souhaiter de nouvelles rencontres et assure qu'un calendrier sera remis dès la semaine prochaine.

Les questions internationales

"Un soutien unanime à l'Ukraine et une condamnation claire de l'agression russe sont ressortis de nos échanges", écrit le chef de l'Etat. Certaines forces "ont insisté sur la nécessité en parallèle de ne pas abandonner tous les efforts diplomatiques qui pourraient être utiles à la conclusion d'une paix rapide et durable".

Le principe d'un débat parlementaire sur la situation au Sahel et les relations avec le continent africain "a été acté", dès l'automne pour le premier sujet et, de façon générale, "à chaque fois que l'actualité le justifiera". "Le principe d'assises de la diplomatie parlementaire et de la coopération décentralisée a été décidé afin d'en améliorer la coordination avec l'action diplomatique de la France", indique aussi cette lettre.

L'action publique et la vie démocratique

"Tous les participants se sont retrouvés autour de la nécessité de rendre l'action publique plus claire, plus lisible, plus efficace pour nos compatriotes avec des responsabilités mieux identifiées", indique le courrier du chef de l'Etat. La décentralisation semble avoir été avancée comme l'une des solutions plébiscitée, à travers notamment "un regroupement de l'ensemble des compétences locales de l'Etat sous l'autorité du Préfet du département".

Aucun consensus n'a été trouvé sur la question de la vie démocratique du pays, mais "plusieurs partis ont souhaité aller vers une représentation davantage proportionnelle", "plusieurs participants ont souhaité revenir sur le non-cumul des mandats" et certains "ont souhaité revenir sur la durée du mandat présidentiel". La question d'une "banque de la démocratie" a été évoquée, tout comme le statut des élus et les moyens des formations politiques.

Le chef de l'Etat évoque un travail "dès la semaine prochaine" sur la décentralisation en particulier et "durant les mois à venir" sur la vie démocratique. Sur la question d'un élargissement ou recours simplifié au référendum, évoquée lors de la rencontre (notamment face aux demandes de modifications de la Constitution à propos de l'immigration, ou d'interroger les Français sur des sujets comme la réforme des retraites) Emmanuel Macron dit vouloir faire "une proposition" sur ce sujet "dans les semaines qui viennent".

La cohésion de la Nation

Emmanuel Macron confirme la tenue d'une "conférence sociale" consacrée au sujet du pouvoir d'achat et aux bas salaires en octobre. "Conformément aux règles du dialogue social, cette conférence sociale, qui se tiendra en octobre 2023 entre les partenaires sociaux, sera ouverte par la Première ministre et le ministre du Travail", assure le chef de l'Etat, précisant qu'il y sera "question des branches où la rémunération est inférieure au salaire minimum" et de "l'évolution des salaires et des revenus".

Le chef de l'Etat évoque aussi des travaux sur "la responsabilité des mineurs, de la responsabilité parentale", ou "le logement et la politique de répartition des primo-arrivants", auxquels les partis seront "associés", assure Emmanuel Macron.

"Si des désaccords connus existent sur la question de l'immigration, celle-ci ne saurait être éludée et sera traitée d'une part au Parlement dès cet automne au travers du projet de loi du Gouvernement, d'autre part à travers la question du référendum et des changements de Constitution éventuels précédemment évoqués", indique-t-il encore.

L'écologie "rapidement discutée"

"La transition écologique, si elle n'a été que rapidement discutée lors de notre échange, me paraît justifier un débat approfondi. Je vous propose que la Première Ministre puisse vous présenter en détail le Projet de Planification écologique préparé et concerté depuis plusieurs mois et que sur la base de vos retours, nous puissions y revenir dans les meilleurs délais", assume enfin le chef de l'Etat.