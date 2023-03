Congé menstruel : après l'Espagne, des parlementaires français de gauche préparent des propositions de loi

C'est une première en Europe. Le 16 février, les députés espagnols ont définitivement adopté une loi instaurant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Cette loi permet aux salariées de se mettre en arrêt de travail "en cas de règles incapacitantes" liées par exemple "à des pathologies comme l'endométriose". En France, le débat avance. Quelques entreprises l'ont déjà mis en place et une première collectivité territoriale, la mairie de Saint-Ouen, va le proposer à ses agentes à partir du 27 mars. Des parlementaires de gauche veulent désormais en faire une réalité pour toutes, et ont commencé à préparent des propositions de loi.

Des concertations avec des juristes, associations féministes et syndicats espagnols

La sénatrice PS des Français de l'étranger Hélène Conway-Mouret planche sur un premier texte depuis plusieurs semaines, après un déplacement en Espagne. Dans sa proposition de loi, la socialiste veut prendre en compte les critiques portées par des grands syndicats espagnols et des associations féministes en France. "Nous menons un travail de préparation en coopération avec des personnels de santé et des juristes, afin d'inscrire ce congé menstruel comme un nouveau droit, et non comme une obstruction à l'emploi des femmes", souligne la sénatrice à France Inter. Elle souhaite rassurer les entreprises, avec l'exemple du Japon : le congé menstruel existe depuis 1947 dans le droit japonais et seuls 0,9% des femmes y ont recours.

Faire avancer "le débat national" jusqu'à atteindre "une maturité" de vote

Pour Hélène Conway-Mouret, ce travail est avant tout l'occasion de briser le tabou des règles douloureuses, et d'ouvrir un débat plus large sur l'égalité des chances, le bien-être au travail et la santé des femmes. "Cette proposition de loi sera un petit pas", estime la socialiste. "Certaines propositions de loi permettent des avancées extraordinaires dans le débat national, jusqu'au moment où il y a une certaine maturité pour qu'elles puissent être adoptées très largement", poursuit Hélène Conway-Mouret.

À l'Assemblée, trois élus écologistes membres de la Nupes se lancent également dans un travail sur le congé menstruel. Les députées EELV Marie-Charlotte Garin et Sandrine Rousseau et le député Génération.s Sébastien Peytavie vont d'abord mener une concertation et rencontrer des associations féministes, des soignants et les entreprises qui expérimentent le congé menstruel en France. Ils veulent ainsi trouver la bonne formulation dans la loi.

"Ce ne sera pas un texte symbolique", assure le député de Dordogne à France Inter. "C'est tout à fait le genre de texte sur lequel on peut avoir une majorité, mais pour cela il faut un projet bien préparé", note Sébastien Peytavie. Il précise : "aujourd'hui, les femmes qui ont des douleurs importantes pendant leur règles doivent avoir un arrêt maladie pour ne pas travailler. Cela implique un rendez-vous chez le médecin et des jours de carence. Il y a donc une double pénalité pour elles. L'objectif est de pouvoir enlever le jour de carence et trouver une formule qui rendra les choses beaucoup plus simples".

Le député Génération.s de Dordogne Sébastien Peytavie, à l'Assemblée nationale le 13 mars 2023 © Radio France - Lauriane Delanoë

Jour de congé ou arrêt maladie ?

Sébastien Peytavie a décidé d'expérimenter le congé menstruel dans son équipe, qui compte trois femmes. "J'ai une petite équipe, c'est donc plus facile à mettre en place. Nous devons réfléchir pour toutes les tailles d'entreprises. Il n'y a pas les mêmes enjeux pour une entreprise de 300 salariés et une de dix salariés", poursuit l'élu. De son côté, la sénatrice PS Hélène Conway-Mouret souhaite que le congé menstruel puisse aussi devenir une journée de télétravail.

À l'Assemblée comme au Sénat, ces parlementaires de gauche s'interrogent également sur la définition même du congé menstruel. Une telle mesure soulèverait en effet plusieurs questions juridiques et budgétaires. Si le congé menstruel est bien défini comme un congé, ce serait à la charge de l'employeur. Si c'est un arrêt maladie, comme en Espagne, ces jours seraient financés par la Sécurité sociale.

De plus, "la protection de l'anonymat est un point important, les collègues n'ont pas à savoir que l'absence est liée aux règles douloureuses", relève le député Sébastien Peytavie. Cette dimension est soulignée par des associations féministes et pour les droits des personnes LGBTQI+. Par exemple, comment les hommes transgenres, menstrués, pourront-ils prendre ce congé sans faire un coming-out forcé auprès de leurs collègues ou de leur direction ? Les députés espèrent trouver une solution dans leur concertation.