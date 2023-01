Congé parental, carrières courtes, décote : la réforme des retraites améliore-t-elle la situation des femmes ?

Mardi 10 janvier, Elisabeth Borne a exposé aux Français le projet du gouvernement de réforme des retraites, évoquant un projet de "justice et porteur de progrès social". La Première ministre a mis en avant le maintien à 67 ans de l'âge plancher à partir duquel un salarié ne subit plus de décote - malus - en cas de trimestres manquants, "notamment pour les femmes". Le gouvernement prévoit également d'inclure le congé parental dans le calcul des pensions. Mais qu'en est-il des autres mesures ? Quelles sont les conséquences d'un report de l'âge légal de départ à la retraite pour les femmes ? De l'allongement plus rapide de la durée de cotisation ? Nous faisons le point.

Une revalorisation des pensions minimales "bienvenue"

La Première ministre a annoncé la revalorisation des pensions minimales à hauteur de 85% du SMIC, pour une carrière complète au SMIC. Une mesure pour les futurs retraités et qui devrait également s'étendre aux actuels, comme le souhaitent les partis d'opposition et les syndicats. Globalement, cette mesure devrait bénéficier aux femmes, dont les pensions sont en moyenne 40% inférieures à celles des hommes, selon la DREES . L'écart demeure de 28% si l'on prend en compte le versement d'une pension de réversion, en cas de décès du conjoint.

C'est une mesure "bienvenue, qui va être favorable à de nombreuses femmes", concède Christiane Marty, chercheuse et militante féministe pour Attac, autrice de la tribune "Présenter la réforme des retraites comme juste pour les femmes relève du boniment", dans le Monde. Toujours selon la DREES , cinq femmes sur dix touchent une pension a minima contre trois hommes sur dix. Toutefois, seuls les titulaires de carrières complètes devraient bénéficier des 1.200 euros brut par mois promis par l'exécutif. Or 44% des femmes de la génération 1950, soit près de la moitié d'entre elles, sont parties à la retraite avec une carrière incomplète, contre 32% des hommes ( DREES ). La somme devrait donc être inférieure.

"Et il n'y a pas besoin de réforme pour ça, ce n'est que reprendre une ancienne promesse. En 2003, la loi sur la réforme des retraites indiquait déjà cet objectif qu'en 2008, une personne qui avait fait une carrière complète au SMIC puisse toucher une pension au moins égale à 85% du SMIC. C'était déjà dans la loi, mais ça n'a jamais été appliqué", poursuit Christiane Marty.

La prise en compte du congé parental pour les carrières longues, "un épiphénomène" ?

La réforme du gouvernement prévoit également la prise en compte des "périodes de congé parental" - pris dans 90% des cas par des femmes - pour permettre des départs avec le dispositif de "carrières longues", selon un dossier transmis à la presse. Jusqu'à quatre trimestres pourront être validés à ce titre. L'exécutif précise que "plus de 3.000 femmes" pourraient en bénéficier chaque année.

"Que ce soit compensé, ça nous parait indispensable. Après, c'est seulement 3.000 personnes, c'est dérisoire, on est sur un épiphénomène", estime Béatrice Clicq, secrétaire confédérale en charge de l'égalité femmes-hommes chez Force Ouvrière (FO). "Et ce n'est pas suffisant, ça ne prend pas en compte toute la question du temps partiel" pris à 97% par des femmes, ajoute-t-elle. En effet le dispositif "carrières longues" sert aux salariés qui ont cotisé suffisamment de trimestres pour partir en retraite avant l'âge légal. Ce qui concerne peu de femmes, dont les carrières sont plus hachées.

Le congé parental sera également pris en compte dans le calcul du minimum vieillesse de ceux qui ont travaillé au moins 30 ans. Ce qui permettra, selon le gouvernement, d'augmenter "les petites pensions des femmes ayant dû interrompre leur activité pour s’occuper de leurs enfants."

Améliorer le système des pensions de réversion

Enfin, le gouvernement indique qu'il demandera "au Conseil d’orientation des retraites d’ouvrir un chantier sur la modernisation des droits familiaux et l’unification du système de réversion, qui permettent de corriger les inégalités de pensions entre les femmes et les hommes mais dont l’efficacité et la pertinence doivent être renforcées ". Le flou demeure donc sur cette mesure, qui pourrait beaucoup bénéficier aux femmes, majoritairement destinataires des pensions de réversion de leurs conjoints.

De même, l'exécutif prévoit la création d'une "assurance vieillesse des aidants" pour que davantage d'aidants puissent faire valoir des trimestres pour leurs droits à la retraite. " Environ 40 000 nouvelles personnes bénéficieront de cet élargissement chaque année ", précise-t-on. Un dispositif qui pourrait bénéficier aux femmes, puisque celles-ci représentent près de 60% des aidants en France.

Mais au-delà de ces mesures spécifiques, syndicats et militantes féministes dénoncent une réforme globale qui ne vise pas à réduire les écarts de pension entre hommes et femmes. Au contraire, elle pourrait les accroitre.

L'allongement des carrières pénalise davantage les femmes

Le gouvernement a notamment annoncé l'accélération de la réforme "Touraine" et donc l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans, à horizon 2027 et non plus 2035. Plus de personnes, et de femmes, entre les générations 1961 et 1973 devront donc cotiser plus longtemps. Or "toute augmentation de la durée de cotisation pèse plus fortement sur les carrières incomplètes, et donc sur les femmes" qui n'arrivaient déjà pas à obtenir leurs trimestres, estime Christiane Marty.

Elles sont davantage concernées par les carrières courtes car "quand arrive un enfant, les femmes ont soit tendance à se retirer de l'emploi, soit à passer à temps partiel, car elles ont des difficultés à trouver un mode de garde. Plus tard, dans la vie, elles peuvent se retirer pour s'occuper d'un proche", ajoute la chercheuse.

Selon plusieurs syndicats, comme la CGT , la lutte pour l'égalité des pensions doit donc passer par une revalorisation des salaires des femmes durant leurs carrières, au même niveau que ceux des hommes. Selon la CGT, cela permettrait en plus de financer le système des retraites, avec "plus de 5,5 milliards d’euros par an de recettes supplémentaires".

"La décote est une double pénalisation"

L'âge de la fin de la décote - le malus sur la pension des salariés partant à la retraite sans taux plein - a été maintenu à 67 ans, "notamment pour les femmes", indique Elisabeth Borne. Selon Christiane Marty, "le minimum pour faire une réforme plus juste pour les femmes, c'était de supprimer cette décote".

En effet, elle est davantage appliquée aux femmes, encore une fois du fait de leurs carrières plus courtes. Selon la DREES, les femmes de la génération 1950 ont été près de deux fois plus nombreuses que les hommes (19% contre 10%) à travailler jusqu'à 67 ans, pour pouvoir obtenir un taux plein. "Même Jean-Paul Delevoye [ex Haut-commissaire à la réforme des retraites], avait reconnu dans son rapport (2019) que la décote était une double pénalisation des carrières incomplètes", ajoute la chercheuse.

"Bien sûr, aller au-delà des 67 ans c'était encore pire", renchérit Béatrice Clicq, secrétaire confédérale en charge de l'égalité femmes-hommes chez Force Ouvrière (FO). "Mais on ne souhaite pas que les choses ne s'empirent pas, on souhaite que les choses s'améliorent !"

"Il faut que le gouvernement revoie sa copie"

"Les inégalités de carrière entre les femmes et les hommes n'ont pas du tout été prises en compte dans ce projet de réforme, ce qui est quand même aberrant, quand on sait qu'on est, pour le deuxième quinquennat de suite, sur la 'grande cause nationale'", conclut Béatrice Clicq. "Il faut que le gouvernement revoie sa copie".

Du côté des Républicains, les élus ne s'interdisent pas non plus d'amender les mesures du gouvernement fléchées pour les femmes. Invité de France Inter, le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau, qui soutient la réforme, portera une "attention pour les femmes" durant l'examen du projet du loi au Parlement. "J'ai entendu Madame Borne qui voulait prendre en compte les congés parentaux, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution", précise-t-il. Son parti avait plutôt proposé de mieux prendre en compte les trimestres accordés aux femmes salariées dans le privé, lorsque celles-ci ont des enfants.