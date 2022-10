RECETTE - Congee au riz de Camargue, champignons et herbes

Le congee est une soupe de riz d’origine chinoise que l’on sert principalement au petit déjeuner en Asie, mais qui peut aussi faire un excellent plat complet au dîner. Le riz cuit très longtemps rend son amidon dans l’eau, donnant à la soupe une consistance veloutée, voire soyeuse, tout en gardant un peu de matière. Cette version aux champignons est une merveilleuse manière de se réchauffer les jours maussades.

Plat végétarien, sans gluten

Préparation : 45 min | Trempage : 2 h minimum / idéalement 12 h | Cuisson : 1 h 30 à 2 h | Niveau de difficulté : Moyen

Ingrédients

(pour 6 personnes)

Le consommé de champignons

1 kg de champignons de Paris ou de parures de champignons de Paris (vous pouvez utiliser des parures de champignons un peu abîmées)

Sel fin

Le congee

500 g de riz long grain de Camargue

5 l de consommé de champignons ou d’eau

12 pleurotes

15 g de gingembre frais

½ botte de coriandre vietnamienne (ou de persil ou de ciboulette)

20 g de sésame blond

1 c. à s. d’huile de sésame

1 c. à s. d’huile de tournesol désodorisée

1 c. à s. de vinaigre de cidre

Sel fin

Recette

La veille

Faites tremper le riz 12 heures à température ambiante dans un grand volume d’eau.

Le jour même

Le consommé de champignons

Coupez l’extrémité dure des pieds des champignons de Paris. Lavez bien les champignons et taillez-les en quatre ou en deux selon leur taille (pas besoin de faire votre plus beau travail de découpe, ils seront mixés ensuite).

Placez les morceaux de champignons dans votre blender et ajoutez de l’eau à hauteur. Mixez pendant au moins 30 secondes. Vous devez obtenir une sorte de bouillie pas trop lisse. Versez la dans une grande casserole et faites chauffer à feu moyen 5 à 10 minutes en remuant régulièrement avec un fouet. Baissez le feu, arrêtez de fouetter et poursuivez la cuisson environ 10 minutes.

Passez le bouillon dans un chinois chemisé d’une étamine. Dans le chinois, il doit rester toute la matière solide du consommé et vous devez récupérer un bouillon clair de champignons.

Vous pouvez garder la matière solide pour en faire une purée si vous le souhaitez, à manger avec le congee ou à réserver pour plus tard.

La cuisson du riz

Égouttez le riz et rincez-le à l’eau froide. Déposez-le ensuite dans une grosse casserole avec le volume d’eau ou de bouillon conseillé et faites chauffer à feu très doux pendant au moins 1 h 30 si vous voulez une consistance assez fluide ou 2 heures si vous voulez une consistance plus compacte (il va réduire et se concentrer).

Les condiments

Épluchez le gingembre et hachez-le finement avec un bon couteau.

Effeuillez la coriandre.

Faites légèrement dorer le sésame dans une poêle à sec et à feu doux.

Les champignons

Coupez le bout du pied des pleurotes. Lavez les pleurotes sous un filet d’eau claire. Séchez-les entre deux torchons propres. Gardez-les entières ou taillez-les en deux dans la longueur si besoin, puis faites-les sauter à la poêle à feu moyen avec l’huile de tournesol en les faisant colorer (vous devez obtenir une jolie couleur dorée).

Débarrassez les champignons dans un saladier, ajoutez le sésame, l’huile de sésame, le vinaigre de cidre, le gingembre et le sel, puis mélangez.

Le dressage

Dans des grands bols, servez la soupe de riz surmontée de pleurotes cuisinées. Terminez en ajoutant quelques feuilles de coriandre fraîche.