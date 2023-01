Olivier Faure reconduit à la tête du PS, Nicolas Mayer-Rossignol revendique aussi la victoire

On aurait dû connaître, ce jeudi soir, le nom du prochain premier secrétaire du Parti socialiste. Il faudra attendre encore : dans la nuit de jeudi à vendredi, les deux candidats, Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol, ont tout deux affirmé avoir remporté le scrutin. Vendredi matin, le PS a annoncé officiellement la victoire d'Olivier Faure avec 50,83% des voix. Sur près de 24 000 suffrages exprimés, seules 393 voix séparent les deux candidats.

Mais plus tôt dans la nuit, dans un communiqué à la presse, le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, arrivé en deuxième place au premier tour la semaine dernière, avait déclaré : "Nous avons remporté ce résultat à hauteur de 53,47% des voix sur 90% des dépouillés", expliquant que son avance sur son concurrent "n'était plus rattrapable".

Des accusations d'irrégularités

Quelques minutes à peine plus tard, dans une prise de parole en vidéo diffusée sur le compte du Parti socialiste, le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, avait affirmé : "Les militants ont exprimé ce soir, par un vote clair, leur volonté de poursuivre le rassemblement de la gauche et des écologistes en me renouvelant leur confiance".

Les deux camps s'accusent mutuellement d'irrégularités : le maire de Rouen a en effet demandé "l'annulation d'un certain nombre de résultats" notamment dans le Pas-de-Calais. Sur les réseaux sociaux, les partisans de chaque candidat ont levé des accusations de surveillants non autorisés à entrer dans des bureaux de vote, voire de bourrage d'urnes. Ce vendredi, une commission de recollement des résultats doit se réunir pour tenter d'aboutir à un résultat clair.

Après la déroute de la candidate socialiste Anne Hidalgo à la présidentielle de 2022, et malgré le fait que le PS a gardé 32 députés à l'Assemblée nationale, ce nouveau désaccord fragilise encore le parti. La nouvelle direction du PS aura notamment une influence sur la place du parti au sein de l'alliance de gauche, la Nupes : si Olivier Faure plaide pour poursuivre l'alliance, là où Nicolas Mayer-Rossignol, soutenu par Anne Hidalgo et François Hollande, se montre plus méfiant.