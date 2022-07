Conseil des ministres : voici les principales mesures du paquet "pouvoir d'achat"

Le gouvernement présente ce jeudi en conseil des ministres un paquet de mesures pour le pouvoir d'achat d'environ 25 milliards d'euros, censé atténuer les effets de l'inflation sur les ménages. Ce projet de loi, annoncé depuis des semaines, a été ralenti par la tenue des élections législatives puis par le remaniement. Il sera débattu à l'Assemblée Nationale à partir du 18 juillet et fait figure de premier test d'ampleur pour l'exécutif et sa majorité relative. Que contient-il exactement ? Nous vous résumons ses sept principales mesures.

Un chèque alimentaire pour neuf millions de familles

"Une aide alimentaire d'urgence" de 100 euros par foyer et 50 euros par enfant sera soumise au vote des parlementaires dans le cadre du projet de loi. Elle concernerait 9 millions de familles et pourrait être versée en septembre, a précisé l’ancienne porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire le 29 juin. “On travaille en complément sur un chèque alimentaire plus qualitatif pour accéder à des produits bio, frais et locaux" a-t-elle précisé, en déplacement à La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes.

Publicité

En revanche, il n’y aura pas de ristourne alimentaire jusqu’à 50%, comme l’avait proposé le ministre de l’économie Bruno Le Maire, invité sur France Inter lundi 4 juillet. La proposition a donc été écartée mardi 5 juillet, lors de la réunion de travail autour d'Emmanuel Macron relative au pouvoir d’achat, à l’énergie et aux finances publiques.

La remise de 18 centimes sur le carburant prolongée

Cette mesure avait été instaurée le 1er avril dernier pour lutter contre l'explosion du prix à la pompe. Le gouvernement a inscrit dans le projet de loi présenté ce matin le fait de la prolonger au-delà du 31 juillet, dans un premier temps jusqu'au 31 août. Toutefois, Bruno Le Maire a d'ores et déjà indiqué aux oppositions qu'il envisageait de la maintenir jusqu'à la fin de l'année 2022, proposant une discussion sur cette question, "à l'Assemblée Nationale".

Le ministre a également avancé ce lundi 4 juillet sur France Inter l'idée d'une nouvelle “ indemnité carburant travailleurs ” pour ceux qui sont obligés d’utiliser leur voiture pour aller travailler. Elle serait calculée "en fonction du niveau de revenus" et concernerait "plusieurs millions de personnes". Cette mesure va au-delà de l’indemnité “gros rouleurs” d’abord évoquée par le gouvernement. Elle pourrait se substituer à la remise à la pompe, ou bien la compléter, précise Bercy.

Sur cette question hautement sensible des transports, les oppositions poussent pour aller plus loin. Les Républicains souhaitent notamment baisser les taxes sur le carburant, pour revenir à un tarif inférieur à 1,50€ par litre.

Le bouclier tarifaire sur l'énergie prolongé

Le bouclier tarifaire, qui encadre les prix du gaz, a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022, comme l’indique un décret publié ce dimanche au Journal officiel. Le ministre délégué aux comptes publics Gabriel Attal, invité le 29 juin sur France Inter , a rappelé que les prix de l'électricité et du gaz "explosent partout dans le monde mais pas en France". Le ministre propose également de "faire participer" les grands groupes "à l'effort", notamment ceux qui ont augmenté leurs profits à l'occasion de la crise.

Le coût de la prolongation du bouclier est évalué à 14 milliards d’euros sur l’année 2022, selon une estimation réalisée par Bercy en mars dernier. Un montant qui pourrait évoluer en fonction des variations du cours du gaz.

L’indice de référence des loyers augmenté, les APL aussi

Le gouvernement souhaite également instaurer un bouclier tarifaire autour des loyers, pour protéger les locataires d’une possible envolée des prix. Pour ça, il prévoit un plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% à partir du 1er juillet et pendant un an. Jusqu’ici, l’indice de référence des loyers était indexé sur l’inflation. Le Conseil national de l'habitat a approuvé cette mesure, malgré l'opposition d'associations de locataires qui y voient une "position intenable".

Les APL devraient également être revalorisées, là aussi à partir du 1er juillet et à hauteur de 3,5%. Cela représente, pour le budget de l’Etat, une dépense supplémentaire de 168 millions d’euros.

Revalorisation des retraites et des prestations sociales

Ce projet de loi prévoit la revalorisation de plusieurs prestations sociales, des retraites au RSA. Les pensions de retraite et d'invalidité des régimes de base vont être revalorisées de 4% à compter du 1er juillet. Une partie du projet de loi, consulté par l’AFP, prévoit également d’augmenter les prestations familiales et minima sociaux, à savoir le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Ils seront également revalorisés de 4%.

Le plafond de la prime Macron triplé

Le plafond de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat défiscalisée et désocialisée, dite prime Macron, devrait être triplé. Les entreprises pourront donc verser jusqu'à 3.000 euros à leurs salariés, et même jusqu'à 6.000 euros pour celles ayant mis en place un dispositif d'intéressement ou de participation. Une mesure à relativier puisque le niveau moyen versé par salarié n'était, en 2021, que de 506 euros, contre 1.000 autorisés, selon le ministère des Comptes publics.

La redevance audiovisuelle en question

La redevance audiovisuelle, qui ne devait être discutée qu’à l’automne, est finalement incluse dans ce projet de loi, a appris France Inter ce mardi, à l’issue de la réunion de travail autour d’Emmanuel Macron. Si elle est adoptée en juillet, dès cet automne, les ménages ne paieront plus cette taxe de 138 euros annuel pour le financement de l’audiovisuel public. Cela représente un manque à gagner de plus de 3 milliards d’euros pour les diffuseurs publics, que l’Etat promet de compenser.

Parmi les autres mesures, la Première ministre Elisabeth Borne a également demandé à son gouvernement de plancher sur des mesures à destination des étudiants. Une prolongation du ticket restaurant universitaire à 1€ est dans les tuyaux. Pour les travailleurs indépendants, une baisse des cotisations est prévue. Enfin, si elle ne fait pas directement partie du pack "pouvoir d'achat", l'augmentation de la valeur du point d'indice des fonctionnaires devrait permettre de maintenir leur pouvoir d'achat. Une hausse de 3,5% sont ils bénéficient depuis le 1er juillet. La mesure devrait coûter 7,5 milliards d'euros.