Consigne en verre : le gouvernement soutient la création d'une filière nationale

Les Français consomment chaque année plus de 100 milliards d'emballages, dont plus de la moitié faits de plastique à usage unique. Et en France, seuls 1 à 2% des emballages sont aujourd'hui réutilisables. La consigne reste trop marginale, locale, alors que la loi anti-gaspillage de 2020 prévoit la fin des emballages plastiques à usage unique pour 2040. D'ici là, les industriels de l'agro-alimentaire tentent de s'organiser pour créer une filière du réemploi en verre. La France veut elle encourager les industriels à recourir à des emballages standards, bouteilles ou bocaux, réutilisables indifféremment par des marques diverses.

Ce mardi, Citeo, éco-organisme désigné par l'Etat pour gérer la fin de vie des emballages, a présenté une trentaine d'emballages en verre, bocaux et bouteilles de différentes tailles, afin de pousser les entreprises de l'agro-alimentaire à utiliser des contenants standardisés. Les deux grands fabricants de verre en France, Verallia et O-I, ont signé un protocole d'accord pour mettre sur le marché une trentaine de modèles de contenants en verre réutilisables. L'industrie agroalimentaire pourra se procurer ces contenants standards, à même de convenir au plus grand nombre de chaînes de production. L'objectif est que le consommateur rapporte ensuite le contenant vide à son magasin ou à son supermarché, contre paiement d'une consigne.

Objectif fixé : 10% d'emballages réemployés d'ici 2027

"Il faut qu'il y ait des volumes suffisants pour que l'industrie puisse se mettre en route et que chaque producteur n'ait plus un pot dédié" estime Pierre-Henri Desportes, président de Verallia France, un des deux producteurs de verre, qui a signé le protocole d'accord avec Citeo. "Actuellement on estime que le marché français c'est 2% de réemploi alors que le marché allemand utilise 20% de bouteilles réemployées", ajoute-t-il.

Alors que la loi anti-gaspillage (AGEC) de 2020 prévoit d'interdire l'utilisation d'emballages en plastique à usage unique en 2040, le retour de la consigne permettrait de plus se contenter du recyclage. "Vrac, réemploi, recharge, font désormais partie des solutions" défend Jean Hornain, le directeur général de Citeo.

La secrétaire d'Etat à l'écologie, Bérangère Couillard, qui a signé le protocole, ce mardi matin, fixe pour objectif 10% d'emballages réemployés d'ici 2027, conformément à la loi AGEC et entend inciter les entreprises à rejoindre cette nouvelle filière du verre consigné.

Un bonus pour les entreprises qui adhèreront à cette nouvelle consigne en verre

Bérangère Couillard ne prévoit pas de contrainte mais annonce la mise en place pour le 1er janvier 2024 d'un "bonus d'éco-contribution pour accompagner les producteurs qui acceptent ces contenants réemployables". Elle demande à Citeo de plancher sur un dispositif et le montant de ce bonus : "je souhaite que cela s'industrialise", déclare la secrétaire d'Etat.

Les verriers producteurs promettent une mise en rayon de ces nouvelles consignes d'ici fin 2023 ou début 2024. Reste que les entreprises qui ont été sollicitées pour concevoir ces emballages en verre (Danone, Nestlé, Heineken, Carrefour, Leclerc, Coca-Cola) ne s'engagent pour l'instant sur aucun volume d'utilisation. Plusieurs mettent en avant des contraintes et préfèrent miser sur une phase de test.

Heineken utilise ainsi déjà des bouteilles consignées pour la vente en restauration mais des freins subsistent "s'agissant de la grande distribution, et ce n'est pas une réticence, plutôt l'adhésion du consommateur" confie Caroline Missika, porte-parole du groupe : "il faut que ce soit esthétique, peu cher, facile d'accès et d'utilisation". L'entreprise prévoit de tester ce nouveau dispositif de consignes, "le temps industriel n'est pas le temps politique", ajoute la porte-parole.

Citeo prévoit de lancer d'autres appels d'offres pour des emballages réutilisables dans d'autres matériaux, notamment en plastique dans les prochains mois.