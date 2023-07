Consommation : cinq questions sur la fin du ticket de caisse programmée au 1er août

Il finit souvent à la poubelle ou en boule au fond d'une poche. À partir du 1er août, le ticket de caisse ne sera plus systématiquement imprimé. Pour l'avoir, il faudra le demander. Cette nouvelle réglementation est encadrée par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10 février 2020 et le code de l'environnement . Sa mise en place a été repoussée à deux reprises à la demande des associations de consommateurs, le 1er janvier et le 1er avril 2023, dans un contexte d'inflation galopante.

Pourquoi supprimer les tickets de caisse ?

La loi de 2020 qui encadre la fin du ticket de caisse avance des arguments environnementaux. L'objectif de cette mesure est de réduire l'utilisation de papier au moment des paiements et donc de limiter la production de déchets. Chaque année, 30 milliards de tickets de caisse, tickets de carte bancaire et bons d'achat sont imprimés en France, indique le ministère de l'Économie . Ce qui représente 150 000 tonnes de papier, soit 25 millions d'arbres coupés et 18 milliards de litres d'eau consommés, selon Bercy. De plus, ces morceaux de papier sont souvent de petite taille, donc difficiles à collecter et à recycler, d'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

Tous les tickets vont-ils disparaître ?

Que ce soit à l'épicerie ou au supermarché, les tickets de caisse et de carte bancaire ne seront plus édités, sauf si le client en fait la demande. De même, les tickets délivrés par les automates et les bons d'achat ne seront plus imprimés.

Le ministère de l'Économie fait, cependant, quelques exceptions à la règle. Les tickets de caisse ou documents de facturation qui comportent des indications sur l'existence et la durée de la garantie légale de conformité d'un produit, par exemple pour l'électroménager ou les téléphones, continueront d'être imprimés. C'est aussi le cas des produits qui doivent être pesés ou encore pour les transactions de plus de 25 euros pour des services, comme un coiffeur, un garagiste, un restaurant ou un hôtel.

Pourra-t-on avoir un ticket de caisse dématérialisé ?

Les commerçants pourront (sans obligation) proposer de recevoir le ticket par mail ou par SMS. Les clients devront donc consentir de manière explicite à la collecte de leurs données personnelles, précise le ministère de l'Économie. Ce qui sera fait au moment de la demande de l'adresse mail ou du numéro de téléphone. La CNIL a, par ailleurs, publié des conseils pour le respect des données privées . Des solutions existent, comme un QR code, pour éviter de communiquer des coordonnées personnelles.

Qu'en disent les assos de consommateurs ?

La mise en place de cette mesure a été retardée par deux fois, en janvier et en avril. Des associations de consommateurs, dont l'UFC-Que Choisir et Familles rurales, rappelaient que ce ticket est "un outil de gestion du budget familial" qui permet de "vérifier l'exactitude du montant de la transaction". En avril, le ministère de l'Économie expliquait que "quand vous avez une inflation à 15% dans les rayons, le ticket de caisse est un repère pour beaucoup de Français".

"La ministre avait souhaité un report au moment où l'inflation des prix en grandes surfaces était au maximum. (Or) depuis plusieurs semaines, on observe un reflux de l'inflation", souligne le cabinet de la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire. En juin, l'inflation alimentaire était mesurée à 13,6% par l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques).

Y aura-t-il des contrôles ?

Les commerçants devront afficher les nouvelles règles en caisse pour informer le consommateur qu'il doit demander le ticket de caisse s'il souhaite le recevoir. Le cabinet d'Olivia Grégoire espère que l'entrée en vigueur de la mesure au cœur de l'été va "laisser du temps pour adopter les nouveaux réflexes à la rentrée". Pour faire la chasse aux arnaques et aux différences entre les prix en rayon et les prix à la caisse, Bercy demande à la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) d'effectuer des contrôles.