Consommation de drogue : trois questions sur le paiement "immédiat" des amendes, voulu par Emmanuel Macron

Avant sa visite de trois jours à Marseille, Emmanuel Macron a annoncé dans un entretien à La Provence que le paiement des amendes forfaitaires pour consommation de drogue doit pouvoir être "immédiat", et donc fait par carte bancaire ou en liquide. Le chef de l'État précise avoir demandé au ministre de l'Intérieur de préparer en ce sens un décret pour la fin de l'été. Quel est l'objectif de cette mesure ? Comment cette annonce est-elle accueillie ? Éléments de réponse.

Comment cette mesure va-t-elle s'appliquer ?

L'idée, c'est que toute personne prise en flagrant délit avec de la drogue puisse payer son amende immédiatement. Aucune précision n'a pour l'instant été donnée sur la mise en place de ce système de règlement. Toutefois, le président annonce que "l'on a commencé à équiper les agents de 5.000 terminaux de paiement".

Pourquoi une telle mesure ?

Cette mesure est la conséquence d'un constat : trop peu d'amendes sont aujourd'hui payées. "On a mis en place une amende forfaitaire pouvant aller jusqu'à 2.500 euros (200 euros pour une amende non majorée pour une première consommation)", explique Emmanuel Macron. "350.000 ont été dressées en France depuis septembre 2020". Cependant, selon le président, "nous avons constaté que, comme le règlement se fait par télépaiement entre 45 jours et 60 jours [après], nous avons un taux de recouvrement de 35%." Les chiffres seraient, selon l'Élysée, encore inférieurs à Marseille, où le président se trouve pour trois jours à compter de ce lundi. Un phénomène "inacceptable", selon Emmanuel Macron.

"Nous devons trouver les moyens d'être plus efficaces", plaide-t-il. "On ne peut pas déplorer le trafic de drogue si on a des consommateurs", poursuit le chef de l'État auprès du quotidien régional. "Les gens qui ont les moyens de consommer de la drogue parce qu'ils trouvent cela récréatif, il faut qu'ils comprennent qu'ils nourrissent des réseaux et qu'ils ont une complicité de fait."

Quelles sont les réactions ?

Cette annonce suscite beaucoup d'interrogations. Rudy Manna, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police dans les Bouches-du-Rhône, dénonce une mesure gadget et confie à France Inter être sceptique face à l'idée que des agents partent en intervention avec des machines à carte bleue. Au sujet des 5.000 terminaux de paiement, "on en a pas encore vu la couleur", affirme-t-il.

"Le recouvrement, ce n'est pas notre cœur de métier, nous ne sommes pas des agents du fisc, c'est encore une tâche supplémentaire", abonde Eddy Sid, du syndicat SGP Police FO dans les Bouches du Rhône. Sur franceinfo, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité SGP-police Force Ouvrière, assure lui avoir "un doute" sur la capacité de "l'administration à transformer les bonnes idées sur le terrain". Selon lui, cette mesure ne va pas changer grand-chose : "On va continuer à faire comme on faisait d'habitude, c'est-à-dire donner l'amende forfaitaire et puis la faire payer plus tard."

Les agents devront aussi transporter billets et monnaie en cas de paiement en liquide : "une source de problème", avec un "risque de perte ou de vol", s'inquiètent les représentants syndicaux. Dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, on répond que les agents font déjà payer des amendes directement pour des contraventions routières et que l'amende sera minorée (150 euros au lieu de 200) si les consommateurs de stupéfiants payent tout de suite. Mais il ne sera pas possible de les contraindre, ils seront libres de choisir.

Pour certains, l'exécutif se trompe de priorité. "Il y a 14 fois plus de moyens qui sont dédiés à la répression qu'à la prévention et à la politique sanitaire et sociale", regrette de son côté la secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature. "Ce que l'on constate", explique Samra Lambert sur franceinfo, "c'est qu'encore une fois on veut faire croire que pour lutter contre les trafics, il faut s'attaquer aux consommateurs. Le gouvernement joue sur ce fantasme de guerre à la drogue en confondant à l'envie l'usage récréatif et l'usage problématique."

Elle ajoute : "On a fait le constat d'un dysfonctionnement de la politique pénale, de sanction des usages. On a une sévérité au niveau de la police et de la justice. On a un usager interpellé toutes les 4 minutes, un taux de réponse pénale de 98% et pour autant la consommation ne cesse d'augmenter."

Un collectif d'associations comprenant Médecins du Monde et la Fédération Addiction a lancé ce lundi une pétition sur la plateforme de l'Assemblée nationale pour demander la suppression des sanctions pénales pour l'usage de drogues. Il déplore également "l'inefficacité de la politique répressive" en France.