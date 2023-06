Constellations de Metz, le festival international des arts numériques, du 23 juin au 2 septembre 2023

Croisant les arts et les esthétiques, de l’art numérique à l’art urbain, le festival Constellations de Metz part à la rencontre du patrimoine messin avec l’ambition de le révéler, de le transformer et de le sublimer. Metz devient ainsi un véritable musée à ciel ouvert.

Du 22 juin au 2 septembre, de jour comme de nuit, les visiteurs sont invités à découvrir Metz au travers de deux parcours : Pierres Numériques et Art & Jardins. Expositions, performances et Art urbain s’ajoutent à cette édition 2023.

Constellations de Metz Lotus Nicolas Paolozzi - Philippe Gisselbrecht

Le festival Constellations de Metz revient pour une 7ème édition autour de deux thèmes :

Le Biomimétisme pour le parcours nocturne Pierres Numériques et l’Hybridation pour le parcours diurne Art & Jardins, en poursuivant sa volonté de valoriser le patrimoine architectural et naturel de la ville de Metz à travers une programmation autour de l’Art urbain.

Cette année, le festival accentue sa dimension internationale à travers l’invitation d’artistes internationaux et diverses coproductions européennes et internationales, tout en mettant l’accent sur de nombreux artistes régionaux et locaux.

Ces artistes, venus du monde entier, exposeront des œuvres d’arts numériques de plus en plus exigeantes dans le centre-ville de Metz.

Constellations de Metz architecture - Christophe Lagocki

► Parcours nocturne Pierres Numériques. Les jeudis, vendredis et samedis soir.

Le parcours nocturne Pierres Numériques est une découverte de l’art numérique et de la richesse de ses formes : mapping vidéo, installations audiovisuelles immersives, scénographie laser, installations numériques et interactives, etc.

Le biomimétisme consiste à adapter à l’espèce humaine des solutions déjà élaborées par la nature. Les artistes invités s’emparent de cette notion et leurs œuvres imitent la nature, en s’appuyant sur des inspirations liées au vivant mais également sur des phénomènes naturels qui faussent notre perception du monde et se font les révélateurs du changement climatique en cours.

Commissaire artistique : Jérôme Bellot

Constellations de Metz - hilippe Gisselbrecht

► Parcours diurne Art & Jardins. Tous les jours.

Le parcours diurne Art & jardins se déploie le long des cours d'eau. Il invite à une promenade paysagère où les œuvres dialoguent avec l'environnement et l'architecture.

L’hybridation renvoie au mélange, à la transgression, au changement et à la transformation. A travers leurs installations et l'usage de matériaux divers (végétal, minéral, métal), les artistes interrogent le monde actuel.

Commissaire artistique : Dorothée Rachula

Mapping - Constellations de Metz

► Art urbain. Tous les jours

Les œuvres de la programmation Art urbain réinterprètent l’espace public et soulignent la dimension créative de la ville. Les artistes interpellent et questionnent le visiteur, lui permettant ainsi de regarder la ville d’un point de vue nouveau.

Commissaire artistique : Myriama Idir

Ambiances - Constellations de Metz

Constellations est le rendez-vous culturel, gratuit, inédit et incontournable à Metz. constellations-metz.fr