Constitutionnalisation de l'IVG : Emmanuel Macron promet un projet loi "dans les prochains mois"

"Parce que le droit des femmes est toujours une conquête fragile". Lors de l'hommage national rendu ce mercredi 8 mars à l'avocate Gisèle Halimi, combattante pour le droit à l'avortement , Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi "préparé dans les prochains mois" afin "de graver" dans la Constitution "la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossese". Une façon, a martelé le président de la République, "d'assurer solenellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible" et "adresser un message universel à toutes les femmes qui voient aujourd'hui cette liberté bafouée".

Une proposition de loi déjà votée par les députés et les sénateurs

L'idée d'une inscription du droit à l'IVG dans la Constitution fait son chemin depuis la volte-face de la Cour suprême américaine qui, en juin 2022, a révoqué l'arrêt qui garantissait le droit à l'avortement au niveau fédéral , laissant à chaque État le soin d'autoriser ou non l'IVG. En France, une proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, bien que dans des termes différents .

Publicité

Mais le processus législatif est complexe : comme il s'agit là d'une demande émanant du Parlement pour réviser la Constitution, si les deux chambres parviennent à s'entendre sur une formulation, le texte devra ensuite être validé par référendum. D'où l'appel de certains parlementaires et associations, qui demandaient au gouvernement de s'emparer de la question, via un projet de loi constitutionnel, pour lequel le référendum ne serait plus nécessaire. C'est donc cette voie là qu'Emmanuel Macron a décidé d'emprunter.

L'annonce du chef de l'État a été saluée ce mercredi comme "une victoire" et "un signal fort pour toutes les femmes dans le monde" par la Fondation des Femmes. "Les féministes du monde entier regardent la France", s'est réjoui de son côté le Planning familial.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un projet de loi "spécifique" ?

D'autres ont toutefois mis en garde l'exécutif contre l'idée d'un projet global de révision de la Constitution - autrement dit comprenant d'autres mesures - qui peinerait à trouver un consensus au Parlement. Mathilde Panot, cheffe de file des députés LFI, a donc appelé l'exécutif à soumettre un "projet de loi spécifique" sur le sujet, faute de quoi "ce serait le meilleur moyen pour le président de faire échouer cette occasion historique".